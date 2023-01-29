Bilgisayar pazarında her zaman zirveye oynayan Lenovo, Yoga 13w Gen 2 dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarının yenilenmiş bir versiyonunu resmi olarak duyurdu. Yeni dizüstü bilgisayar serisi, taşıdığı özelliklerle şimdiden teknoloji severleri heyecanlandırmaya başladı. Nisan ayında raflarda yerini alması beklenen ürün, şirketin birkaç gün önce duyurduğu ChromeBook Gen 4 serisi gibi eğitim alanına daha çok odaklanıyor.

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Lenovo Yoga 13w Gen 2 Özellikleri

Yenilenen Lenovo Yoga 13w Gen 2, önceki modele benzer şekilde AMD Cezanne APU donanımını temel alacak. Bu sebeple yeni dizüstü bilgisayarların muhtemelen AMD Ryzen 5 7530U ve Ryzen 7 7730U işlemcisine sahip olması bekleniyor. Yeni model, her ne kadar donanım tarafında eski versiyon ile benzerlikler taşısa da performans tarafında bazı gelişmeleri beraberinde getirecek. Cihaz, işlemcisinin yanı sıra 16GB’a kadar DDR4 3200 RAM ve 512GB dahili hafızayı kasasında bulunduracak. Ekran tarafında ise yeni canavarın 16:10 gövde oranı, Gorilla Glass Victus koruması ve 300 nit tepe parlaklığı sunacağı söyleniyor. Söz konusu ekranın ayrıca stylus desteğini de taşıması da muhtemel.



Tekrardan piyasaya sürülecek yeni Lenovo Yoga 13w aynı zamanda, 65W’da şarj edilebilen 51 Wh’lık bir bataryadan beslenecek. Windows Hello üzerinden yüz tanıma, klavye arka ışığı ve isteğe bağlı LTE bağlantısı da yeni dizüstü bilgisayarda mevcut. Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında 1080p web kamerası, iki adet 5MP arkaya bakan kamera, parmak izi tarayıcı, bir HDMI bağlantı noktası ve 2 USB-A ve USB-C bağlantı noktası yer alıyor.

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Şirketin planlarına göre, Lenovo Yoga 13w Gen 2, Nisan 2023’e kadar piyasaya sürülecek ve birden fazla pazarda satışa sunulacak. Lenovo henüz yeni modelin fiyatını açıklamadı. Bununla beraber değişken etiket değerlerinde sunulacak dizüstü bilgisayarlar için çeşitli depolama konfigürasyonları bulunabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.