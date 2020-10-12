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Lenovo, yeni etkinliğinin tarihini duyurdu!
Yılın son çeyreği teknoloji dünyası için her seferinde birçok etkinlikle ve tanıtımla dolu geçiyor. Bu yıl da pandemi sebebiyle üretimin azalmasına ve stokların tükenmesine rağmen birçok firma yeni ürünlerini bizlere tanıtmaktan vazgeçmedi. Önümüzde iPhone 12’lerin tanıtılacağı Apple’ın ‘Merhaba, Hız’ etkinliği dururken Lenovo, ‘Teknoloji Dünyası’ isimli etkinliğinin 28 ve 29 Ekim’de düzenleneciğini bildirdi.
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Lenovo: Herkes için daha akıllı teknoloji!
Önce Motorola, sonra da Lenovo resmi Twitter hesaplarının yaptığı paylaşımlarla varlığı netleşen etkinlik 2 gün sürecek. Bu yıl malum pandemi koşulları nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecek etkinliğe dileyenler buradan kayıt olabilir. Şirket, endüstri liderleri ve şirket içinden uzmanlar gibi birçok yetkilinin yapacağı ufuk açıcı konuşmaların yanı sıra yeni duyurular, ürünler ve özel içerik vaat ediyor.
Join us virtually Oct 28th & 29th for #LenovoTechWorld and be a part of shaping the future of technology.
❤️ this tweet for free registration & a reminder to tune-in the day prior to the event.
— Lenovo (@Lenovo) October 12, 2020
İlk günkü etkinliğin teması pandemi koşullarından etkilenen şirketlerin teknoloji sayesinde nasıl ayakta kalabildiğiyken ikinci gün, yeni teknolojilerin günlük hayatımızı ve geleceğimizi nasıl değiştirdiğini konu alıyor. Bu sebeple şirketin iş, eğitim, uzaktan çalışma, eğlence ve oyun gibi birçok kategoride yenilikçi ürünlerini tanıtması bekleniyor.
Lenovo, kullanıcıları ilginç teknolojiler ve ürünler konusunda genellikle hayal kırıklığına uğratmıyor. Ancak geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz tecrübelere göre tanıtılan bazı ürünlerin satışa çıkmaması da öne çıkan bir ihtimal, Özellikle dizüstü bilgisayar pazarında büyük öneme sahip şirketin etkinliğinden haberler geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.
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MediaMarkt’ta pek çok üründe indirim fırsatı!
MediaMarkt, 9-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ve pek çok elektronik üründe indirim fırsatlarının sunulduğu kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında beyaz eşyadan, akıllı telefona; kulaklıktan notebooklara pek çok farklı kategoride indirimler bulunuyor. Sözünü ettiğimiz kampanya, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr adresinde geçerli.
Kampanyanın öne çıkan ürünleri neler?
Oppo A72
Oppo’nun A serisinin tepe modellerinden olan Oppo A72, kampanya kapsamında 3.799 TL yerine 2.999 TL fiyatla listeleniyor! Ayrıca müşteriler, faizsiz masrafsız 10 aya varan taksit fırsatıyla akıllı telefona sahip olabiliyor.
Samsung 163 ekran UHD 4K Smart LED TV
Kampanya kapsamında Samsung’un 163 ekran 4K UHD Smart LED TV modeli 7.999 TL fiyatıyla listeleniyor. Ayrıca MediaMarkt CLUB üyelerine özel 500 TL para kart hediye ediliyor.
MediaMarkt CLUB üyeliği ve tüm diğer bilgiler için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
Oppo Watch 46 mm
Oppo’nun ülkemizde yeni satışa sunduğu Android Wear işletim sistemli akıllı saati Oppo Watch, 46 mm versiyonuyla birlikte 2298 TL’ye listeleniyor.
Bosch KDN55NWFON
4 üstten donduruculu A+ enerji sınıfında yer alan buzdolabı modeli Bosch KDN55NWFON, kampanya kapsamında 3999 TL yerine 3499 TL’ye satın alınabiliyor.
Kampanya kapsamında olan tüm ürünleri görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır
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OnePlus Buds Z tasarım detayları sızdırıldı!
OnePlus Buds Z tasarım detayları ortaya çıktı. Firmanın yeni gerçek kablosuz kulaklığını ortaya çıkan sızıntı ile birlikte görme fırsatı bulduk.
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OnePlus Buds Z tasarım detayları tanıtıma kısa süre kala sızdırıldı!
OnePlus yeni gerçek kablosuz kulaklığı ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yeni bir kulaklığı tanıtacağını açıklayan firmanın Buds Z modelini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor. OxygenUpdater uygulamasının geliştirici ekibi, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığın tasarım detaylarını sızdırdı. Kutu ve kulaklıkların ayrı ayrı görüntülendiği sızıntıya göre firma, üç farklı renk seçeneği (beyaz, gri ve siyah) ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor.
91Mobiles isimli internet sitesinde de teknik özellikleri sızdırılan OnePlus Buds Z, tek seferde 5 saatlik batarya performansı vadederken, toplamda da 20 saate varan uzun süreli bir deneyim ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ayrıca hızlı şarj desteği de bulunan cihazın, 10 dakikalık kutu içerisindeki şarjı, firmanın iddiasına göre 3 saatlik performans sağlamakta. Bluetooth 5.0 destekli gerçek kablosuz kulaklık, IP55 sertifikası ile piyasaya çıkacak. Önümüzdeki hafta tanıtımı gerçekleşecek kulaklığın fiyatı hakkında henüz ortaya çıkmış bir detay ne yazık ki yok. Öte yandan firmanın yine haftaya OnePlus Bullets Wireless Z Bass isimli özel bir kulaklık daha tanıtacağı gelen bilgiler arasında. Bakalım firma, yeni kulaklığı ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Yetkili Servis Merkezi İstanbul/Kadıköy’de açıldı!
Xiaomi Yetkili Servis Merkezi, Genpa ortaklığıyla İstanbul Kadıköy’de açıldı.
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Xiaomi Yetkili Servis Merkezi açıldı!
“Xiaomi Yetkili Servis Merkezi” konseptiyle İstanbul/Kadıköy’de açılan merkez, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Xiaomi kullanıcılarına en iyi servis deneyimini sunmayı hedefleyen merkezde, Xiaomi Türkiye garantili tüm telefonlara ve Genpa Teknik Servis Hizmet Kapsamında olan Xiaomi aksesuar ve ekosistem ürünlerine yönelik hizmet veriliyor. Sadece Xiaomi ürünlerine hızmet verecek olan bu merkez, Genpa İcra Kurulu Başkanı Gökhan Erdem ve Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu‘nun katılımıyla İstanbul Kadıköy/Hasanpaşa’da açıldı.
Ürün satışının da yapılacağı servis merkezinde bir de deneyim alanına da yer verilmiş. Bu sayede müşteriler, Xiaomi’nin en yeni telefonlarını, aksesuarlarını ve ekosistem ürünlerini cihaz bekleme sırasında da deneyimleme ve satın alma fırsatı bulacak.
Kadıköy Xiaomi Servis Merkezi hafta içi 09:30-19:00, Cumartesi günleri ise 10:30-19:00 saatleri arasında hizmet verecek.
“Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Baycan Han No:39-41/b, 34722 Kadıköy” adresinde bulunan servis ve satış merkezine 0212 359 0559 numaralı telefondan Xiaomi Kadıköy Servis merkezine ulaşılabilecek.