Lenovo, yeni etkinliğinin tarihini duyurdu!

Yılın son çeyreği teknoloji dünyası için her seferinde birçok etkinlikle ve tanıtımla dolu geçiyor. Bu yıl da pandemi sebebiyle üretimin azalmasına ve stokların tükenmesine rağmen birçok firma yeni ürünlerini bizlere tanıtmaktan vazgeçmedi. Önümüzde iPhone 12’lerin tanıtılacağı Apple’ın ‘Merhaba, Hız’ etkinliği dururken Lenovo, ‘Teknoloji Dünyası’ isimli etkinliğinin 28 ve 29 Ekim’de düzenleneciğini bildirdi.

İlginizi çekebilir: Apple, iPhone 12 serisi için 5G’yi seçti!

Önce Motorola, sonra da Lenovo resmi Twitter hesaplarının yaptığı paylaşımlarla varlığı netleşen etkinlik 2 gün sürecek. Bu yıl malum pandemi koşulları nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilecek etkinliğe dileyenler buradan kayıt olabilir. Şirket, endüstri liderleri ve şirket içinden uzmanlar gibi birçok yetkilinin yapacağı ufuk açıcı konuşmaların yanı sıra yeni duyurular, ürünler ve özel içerik vaat ediyor.

Join us virtually Oct 28th & 29th for #LenovoTechWorld and be a part of shaping the future of technology.

❤️ this tweet for free registration & a reminder to tune-in the day prior to the event.

— Lenovo (@Lenovo) October 12, 2020