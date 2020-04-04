Apple App Store ve Google Play Store gelirlerini arttırdı!

App Annie tarafından hazırlanan rapora göre, kullanıcılar ilk çeyrekte uygulamalar için önemli oranda daha fazla zaman ve para harcadılar. Bunun sebebinin, dünya üzerinde hızla yaygınlaşan COVID-19 salgının olduğunu tahmin ediyoruz. Bu salgın ile dünya genelinde mobil ve teknolojik cihaz kullanımı büyük bir artış gösterdi.

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Apple App Store ve Google Play Store indirme oranları ne durumda?

Android tarafında uygulama ve oyunlara harcanan ortalama haftalık süre, geçen yılın aynı dönemine göre dünya çapında yaklaşık olarak %20 oranında arttı. Özellikle Çinli kullanıcılar günde ortalama olarak 5 saati telefonlarında geçirdiler. ABD, İtalya ve Fransa‘da ise oyun dışı uygulamalarda geçirilen haftalık saatlerde artış tespit edildi. Kullanıcılar, Ocak – Mart döneminde Google Play Store‘dan 22,5 milyar, Apple App Store üzerinden ise 9 milyar uygulama indirerek tahmini olarak 31,5 milyar uygulama indirdi.

Her iki platformda harcanan miktarlara göz attığımızda ise iOS tarafında 15 milyar dolar, Android tarafında yaklaşık 8.3 milyar dolar karşımıza çıkıyor. İki platformda toplamda 23.3 milyar dolar para harcandığını görebiliyoruz. Oyun dışı uygulamalar indirme işlemlerinin çoğunluğunu oluşturuyor. Ancak oyunlarda karşımıza çıkan oyunu içi ödemelere ve harcanan paraya baktığımızda ise oyunlara daha çok para harcandığını görebiliyoruz. Çinli ve ABD’li kullanıcıların Apple App Store‘da, Güney Kore, Japonya ve ABD’li kullancıların ise Google Play Store‘da en fazla harcama yaptığı raporlarda belirtiliyor.

İlk çeyrek boyunca her iki platformda da en çok indirilen uygulamalar belli oldu. TikTok, WhatsApp, Facebook ve Instagram bu uygulamaların arasında zirveye yerleşti.