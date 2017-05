Lenovo Tab3 10 Business Tablet Babalar Günü İçin İdeal Bir Hediye

Teknoloji devi Lenovo’nun iş dünyasını hedef alarak geliştirdiği yeni Tab3 10 Business tabletinin 12 saate kadar pil ömrü bulunuyor.

Bünyesindeki Motorola markası ile beraber akıllı telefon pazarında hızla büyüyen Lenovo aynı başarıyı tablet marketinde de gösteriyor. Profesyonel kullanıma göre tasarlanmış olan Tab3 10 Business’in toz ve su korumalı, çizilmeyen Gorilla Glass ekranı bulunuyor.

Tableti şarj ederken On the Go özelliliği ile veri aktarımı yapmak da mümkün. Üzerinde bulunan microSD kart desteği sayesinde tabletin depolama alanı 64 GB’a kadar artırılabiliyor. İş dünyası için tasarlanan tablet yüksek kaliteli ses sağlayan Dolby Atmos desteğine sahip.

Tabletin arka tarafında 8, ön tarafında ise 5 megapiksel kamera yer alıyor. 7000 mAh bataryası sayesinde ise 12 saate varan kullanım ömrü sunuyor. 10.1 inç büyüklüğündeki FHD ekrana sahip cihaz babalar gününde alternatif bir hediye olarak düşünülebilir.