Günümüzde Android tabletlere olan talep eskisi kadar güçlü değil. Bir zamanlar çokça popüler olan cihazlar, uzunca bir süredir arafta unutulmuş durumda. Ancak Samsung, Lenovo ve Huawei gibi markalar bu segmentten asla vazgeçmediği için tamamen unutulmadı. Bununla beraber son iki yılda, segmente giriş yapan diğer birçok şirket ile kategoride bir yükseliş gördük. Öyle ki Google bile Android 12L ile piyasanın yelpazesini genişletti. Gün geçtikçe rekabet artıyor ve zirve markaların daha fazla çaba göstermesi gerekiyor. İşte bu yüzden Lenovo, Lenovo Tab Extreme ile yeni çıkan cihazlara göz dağı vermeyi planlıyor. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

Lenovo Tab Extreme, Dimensity 9000’e Sahip İlk Tablet Olacak

Çinli marka, Lenovo P12 Pro’nun piyasaya sürülmesiyle zaten rekabete katılmıştı. Ancak içindeki Snapdragon 870 işlemcisi, bazı markalar için temelde bir gelenek haline geldi. Şirket şimdi piyasadaki birçok cihazdan sıyrılmak için yeni Dimensity 9000 yonga setini Extreme için kullanacak.

Üst düzey performansına rağmen Dimensity 9000, premium segmentteki en popüler yonga seti değil. Gerçek şu ki, birçok marka üst düzey cihazlar için hala Qualcomm’u tercih ediyor. Dev firma MediaTek’in ürettiği Dimensity 9200 mevcut en son model. Lenovo, yakında çıkacak tableti için MediaTek’in üst düzey 2021 modelini daha uygun görüyor. Söylenenler doğruysa Lenovo Tab Extreme, Dimensity 9000’e sahip ilk tablet olacak. Rekabetin büyük bir kısmı Snapdragon 870 kullandığından, yeni cihaz kullanıcılar için farklı bir alternatif olacak.

Lenovo Tab Extreme Cihazının Muhtemel Özellikleri

Piyasaya çıkış tarihi henüz kesinleşmeyen cihaz Google Play Console’da görüldü. Bu sayede bazı özelliklerini biliyoruz. Lenovo Tab Extreme, işlemcisinin yanı sıra 3.000 x 1.876 piksellik bir ekrana sahip olacak. Boyut tarafına bakacak olursak, çözünürlük göz önüne alındığında, 11 inç veya 12 inç değerinde bir büyüklük bizleri karşılayabilir. Yeni tabletin 8 GB RAM’e sahip olan bir bellek seçeneği ile piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Yazılım tarafında canavar, kutudan çıkar çıkmaz Android 13’ü çalıştıracak. Cihaz, Android 13 ile piyasaya sürülecek ilk tabletlerden biri olabilir. Lansman tarihinin doğrulanmaması sebebiyle bu konuda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Lenovo Tab Extreme, TB570FU model numarası ile sertifiklarını almaya başladı. Cihaza ait olduğu iddia edilen fotoğraflarda modern bir tasarım söz konusu. Yeni Lenovo tableti hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bigi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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