Teknoloji devi Lenovo, dizüstü bilgisayar piyasasında zirvelere oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lenovo’nun web sitesine eklenen IdeaPad Gaming Chromebook, merak konusu olmuştu. Bugün Oyun severler için hazırlanan Chromebook modeli hakkında yeni bilgiler gündeme bomba gibi düştü.

İçindekiler IdeaPad Chromebook Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

IdeaPad Chromebook Cihazının Bilinen Tüm Özellikleri

Özellikle oyun oynamayı seven, bununla beraber bilgisayarını zorlanmadan her yere taşıyabilmek isteyen kullanıcılar için birebir tasarlanmış IdeaPad Chromebook. Son birkaç gündür odakları üzerine çekmiş bilgisayar, oyun severlerin göz bebeği olmak için gün sayıyor. Lansman tarihi tam olarak belli olmasa da cihazın, şirketin resmi web sitesinde görüntülenmesi, yeni dizüstünü yakında raflarda göreceğimize dair bir işaret.

Önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen oyuncu Chromebook’u hakkında birçok yeni sızıntı ortaya çıktı. IdeaPad Chromebook, 16 inçlik, 1440p çözünürlük sunan bir ekrana ev sahipliği yapacak. Aynı zamanda 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan laptop, RBG ışıklarını da bünyesinde barındıracak.

Üst ve alt modellere sahip olacağı sızdırılan Chromebook, işlemci açısından piyasadaki amiral gemilerine göre düşük kalıyor. Üst modelde Intel Core i5-1235U bulunması beklenirken, alt modelde i3-1215U kullanılması muhtemel. İşlemci, bir oyun bilgisayarı için tam olarak isteneni vermiyor. Genel tanıtımlar yayınlandıkça cihazın hangi oyunlar için tasarlandığını daha iyi kavrayacağımızı düşünüyoruz.

IdeaPad Chromebook, 8 GB RAM‘e ve maksimum 512 GB‘a kadar depolama alanıyla bizleri karşılıyor. Bununla beraber cihaz Waves MaxxAudio özellikli dört adet hoparlör ile oyun içi ses deneyiminde iyi bir performans sergileyebilir. Söz konusu laptop’un oyuncular için yapıldığı söylenior ancak yüksek grafikli oyunlar için yetersiz kalabileceğini tekrardan belirtelim. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın !

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