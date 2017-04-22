Geçen sene piyasaya çıkan Moto Z Play serisinin yeni model, Z2 Play’in fotoğrafı internete sızdı ve telefon şimdiden bazı kullanıcıları sevindirecek gibi.

Moto Z Play geçen sene batarya performansıyla göz doldurmuştu ve Z2 Play aynı performansı sağlayacak gibi gözüküyor. Henüz Z2 Play’in özellikleri ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Telefonun arka tarafında parmak izi sensörü yer almıyor buna bakarak sensörün ön tarafta yer alan fiziksel tuşun içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Kullanıcıları sevindirebilecek olan haber ise Moto Mods desteği. Telefonun arka tarafında yer alan pinler daha önce çıkmış olan Mods parçaları ile uyumlu gibi gözüküyor. Yani daha önceki modellerle bu Mods eklentilerinden alanlar Z2 Play ile donanımlarını kullanabilecekler.

Telefonun ön tarafının olduğu fotoğrafta 8 Temmuz tarihi gözüküyor. Telefonun tanıtımı bu tarihte gerçekleştirilebilir.