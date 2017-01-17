Lenovo Moto Z Pahalı mı? Yenilikçi Bir Telefon mu?

Son günlerde herkes Lenovo Moto Z’yi konuşuyor. 2016 yılının en başarılı cep telefonlarından biri olan Moto Z’yi beğenen de var, beğenmeyen de. Pahalı bulan da var, Mods isimli aparatlarını gereksiz bulan da. Ben de Moto Z etrafında dönen tartışmalara kendimce katılmak istedim.

Ülkemizde 2499 TL, yani düz hesapla 2500 TL fiyatla satılmaya başlanan Lenovo Moto Z, son zamanlarda teknoloji ile ilgilenen herkesin dilinde. Qualcomm’un Snapdragon 820 işlemcisine sahip olan Moto Z, aslında teknik özelliklerine bakıldığımızda 2016 yılının en kuvvetli ilk beş cihazından biri. Buna rağmen telefonu çok pahalı bulanlar, çok iyi bulanlar, çok saçma bulanlar, çok kötü bulanlar var. Hatta sadece Lenovo’nun Mods olarak isimlendirdiği, benimse “Moto Z Apaatları” demeyi tercih ettiğim aksesuarların fiyatları üzerinden bile telefonu eleştirenler var. Aslında bu eleştirilerin hiçbiri çok yüksek sesle yapılmıyor ama yine de kafalarda soru işareti bırakabiliyor.

Lenovo Moto Z pahalı mı?

Bu videoda teknik detaylardan bahsetmeden Lenovo Moto Z’nin pahalı olup olmadığını anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Kıyaslamaları da HTC 10 ve LG 5 ile yapıyorum. Çünkü HTC 10 da LG G5 de aynı işlemciye, neredeyse aynı donanımsal özelliklere sahip. Ve bu telefonların her üçü de 2016 yılının en popüler ürünleri.

Peki ya yenilikçi mi?

Aşağıdaki videoda da izleyebileceğiniz gibi Lenovo Moto Z’nin yenilikçi bir telefon olup olmadığını da LG G5 ve Arkadaşları üzerinden değerlendiriyorum. Benim “dadaşlar” olarak isimlendirdiğim G5’in arkadaşları ile Moto Z’nin aparatlarını kıyaslıyorum. Teknolojik anlamda hangisinin gelecek vadettiğine, hangisinin tarihin tozlu sayfaları arasında şimdiden kaybolduğuna bakarak kendi fikirlerimi anlatıyorum

Umarım aşağıdaki videoyu sizler de keyifle izlersiniz…

Moto Z’ye zincir mağazalarda KDV dahil 2.499 TL’ye sahip olabilirsiniz. Moto Z aynı anda Turkcell ve Vodafone mağazalarında farklı temlik fiyatlarıyla da satışa girecek. Sadece zincir mağazalarda satışa sunulacak olan Moto Z Play de 1.999 TL’den satışa sunulacak. Moto Mod’lar bundan sonra çıkacak tüm Moto ürünlerinde kullanılabilecek.

Moto Mod’ların fiyatı ne?

En çok sorulan sorulardan biri de Moto Mod’ların satış fiyatı. Moto Z’nin lansmanı sırasında duyurulan perakende satış fiyatları şöyle: