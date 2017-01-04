Lenovo Moto Z için Android 7.0 Nougat güncellemesi yayınlandı. Boyutu ve güncelleme süresine baktık.

Lenovo’nun Moto Z akıllı telefonu ülkemizde satışa sunulu. Amerika Birleşik Devletleri’nde satılan bazı modeller doğal olarak 7.0 ile sunuluyordu ama tüm dünyaya Ocak ayında gelmesi beklenen Nougat güncellemesi cihazlara gönderilmeye başlandı. Ülkemizde satılan kutulardan olan bizdeki test cihazına da bu güncelleştirme uyarısı 4 Ocak 2017 sabahı geldi.

Moto Z’ye Android 7.0 yükleyelim

Evvelki sürüm olan 6.0.1, yapı numarası MPL24246-45 olarak geçiyordu. Saf Android’ oldukça yakın olan Moto serisi ürünlerden olan Moto Z farklı olarak Motorola ID entegrasyonu, Moto jestleri yöneten Moto uygulaması ve Moto Z ile Moto Z Play’e özel olan Moto Mods eklenti yönetim arayüzünü barındırıyor.

Solda güncelleme öncesi ve sağda güncelleme sonrası.

Güncellemenin boyutu 1.465,6 MB. Henüz ayın başı olduğu için birçok kullanıcının sözde adil kotalardan etkilenmeden bu indirme işlemini gerçekleştireceğini umuyoruz. Güncelleme sonrası Android güvenlik yaması seviyesi 1 Kasım 2016‘ya yükseltiliyor, yapı numarası ise NPL25.86-15‘e güncelleniyor.

Güncelleştirme süresi ne kadar?

Lenovo tarafından verilen bilgilere göre güncelleştirme yarım saat civarı sürüyor. Tamamen şifrelenmiş depolama alanına sahip test ürünümüzün güncellenmesi çok daha kısa sürdü. Güncelleme işlemini başlattıktan 13 dakika sonra Moto Z yeniden başladı ve 16. dakikada SIM kart için PIN giriş ekranına gelmiştik. Yani basit bir hesapla gerçekte belirtilen sürenin yarısında bu güncelleme işi tamamlanıyor. Elbette buna 1,5 GB’a yakın güncelleme dosyasının indirilmesi dahil değil.

Güncelleştirme sonrası ne değişti?

Cihazın tepeden inen menüsü Android 7.0 biçimine kavuştu. Bunun yanında tüm ayar menülerinin tasarım ve yerleşimi tamamen güncellenmiş oldu. Ayar menüsünde kullanıcıya sunulan “öneriler” de Lenovo Moto Z’de yerini aldı. Google Daydream özelliği de yeni güncelleştirmeyle sisteme yüklenmiş oldu. Eğer bir sanal gerçeklik başlığınız varsa Daydream özelliğini Moto Z ile kullanabilirsiniz.