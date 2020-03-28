Akıllı Telefonlar
Lenovo M10 Plus, özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Lenovo, M10 FHD REL tabletini Ocak ayında piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket, Lenovo M10 Plus olarak adlandırılan benzer özellikteki yeni ürününü tanıttı. Firma ürünü kendi sitesinde hazırladığı bir sayfa ile kullanıcılara sundu.
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Lenovo M10 Plus hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Lenovo M10 Plus, 1920×1200 çözünürlükte 10.3 inçlik bir ekran ile gelecek. Şirket, tabletin ekran/gövde oranının %87 olacağını söylüyor. M10 Plus, 8.15 mm kalınlığında ve 480 gram ağırlığında olacak. Cihazda Helio P22T SoC işlemci ve 4 GB RAM bulunacak. Tablet, eski Android sürümü olan Android 9 Pie ile kutudan çıkacak ve 64 GB ile 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunacak. Ayrıca cihazda 256 GB‘a kadar depolama alanını genişletebileceğiniz microSD kart slotu da bulunacak.
M10 Plus, kamera olarak arka tarafta 13 MP‘lik büyük bir ana kameraya ve ön tarafta 8 MP değerinde bir selfie kameraya sahip. Cihaz, 3.5 mm kulaklık girişi, çift taraflı hoparlör ve Dolby Atmos ile birlikte geliyor. M10 Plus hem Wi-Fi hem de LTE‘yi destekliyor. Tablette USB-C portu üzerinden 10W‘a kadar şarj destekleyen 7000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor.
M10 Plus, tek renk seçeneği olan gri ile gelecek ve fiyat olarak 1.599 CNY‘den ($225/€205) satışa başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Lite, dahili 5G desteği ile duyuruldu!
Xiaomi, Koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlediği etkinlikte Avrupa pazarında satışa sunacağı yeni ürünlerini duyurdu. Etkinlikte duyurulan sürpriz cihazlardan Xiaomi Mi 10 Lite ise 5G uyumlu en ucuz akıllı telefon olma özelliğini taşıyor!
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Xiaomi Mi 10 Lite, fiyat/performans unvanıyla orta seviyeyi sarsacak!
Geçtiğimiz haftalarda Çin pazarı için tanıtılan Xiaomi Mi 10 serisi, artık gelenekselleşen bir şekilde Avrupa pazarı için ayrı olarak duyuruldu. Çin etkinliğinde duyurulmayan Xiaomi Mi 10 Lite modeli ise sürpriz bir şekilde Avrupa lansmanında ortaya çıktı. Serinin orta-üst seviye özellikler barındıran cihazı olan Mi 10 Lite, işlemcisiyle beraber gelen dahili 5G desteği ile öne çıkıyor. Böylece telefon, markanın orta seviyedeki ilk 5G uyumlu modeli oluyor.
6.7 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED TrueColor ekrana sahip olan Xiaomi Mi 10 Lite, ekrandan parmak izi okuma teknolojisiyle geliyor. Gücünü entegre 5G modem destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan telefonun özel bir sıvı soğutma desteği bulunuyor. Ayrıca 6/8 GB RAM ve 64/128 GB UFS 2.1 depolama seçenekleri de güçlü işlemciye eşlik ediyor.
Mi 10 Lite’ın dörtlü arka kamera paketinde ise başı 48 megapiksel çözünürlüklü sensör çekiyor. 8 megapiksellik ultra geniş açı, 5 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik derinlik sensörleri ise kamera modülünün diğer üyelerini oluşturuyor. Cihazın ön kısmında ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Mi 10 Lite’ın kamera yetenekleri ile ilgili pek bir detay paylaşılmasa da 4K/30 FPS video kaydı, Pro çekim modu ve Vlog modu gibi yazılım özellikleri öne çıkıyor.
Gücünü 4.160 mAh kapasiteli bir bataryadan alan Mi 10 Lite, hızlı şarj tarafında ise 20W’a kadar destek sunuyor. Mayıs başında Avrupa’da satışa sunulacak olan Mi 10 Lite modelinin fiyatı ise 349 Euro’dan başlıyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M11 tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı.
Samsung‘un popüler orta seviye akıllı telefon serisi Galaxy M yeni üyesi ile kullanıcıları karşılamaya hazırlanıyor. Galaxy M11 adıyla piyasaya çıkacak cihazın teknik özellikleri ve tasarım detayları sızdırıldı.
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İşte karşınızda Galaxy M11!
Samsung Galaxy M11 orta seviye cihaz kategorisinin yeni yarışmacısı olarak bizleri karşılamakta. YTECHB isimli internet sitesinin ulaştığı sızıntı görseller ile cihazın tasarımı ortaya çıktı. 6.4 inç ekranla bizleri karşılayan cihaz ön tarafta delikli ekran ile günümüz cihazlarına yakın bir görüntü vermiş. Siyah, mavi ve mor renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak cihazın arka tarafında üç kamera ve bir adet parmak izi okuyucusu bulunmakta.
Galaxy M11 hakkında ortaya çıkan sızıntılar arasında tasarım dışında teknik özellikler de yer aldı. Tam olarak modeline ulaşılamayan cihazın 1.8 GHz değerine sahip bir işlemciye sahip olacağı aktarıldı. Cihazın 3/4 GB’lık RAM ve 32/64 GB’lık depolama seçeneklerine sahip olacağı belirtildi. Kamera kısmında ise arka tarafta daha önceden belirttiğimiz üzere üç kamera bulunmakta. Bunlar sırasıyla, 13 MP‘lik ana kamera, 5 MP‘lik ultra geniş açı ve 2MP‘lik derinlik sensörü olarak belirlenmekte. Ön tarafta ise delikli ekran içerisinde tek bir kamera bulunurken, bu kamera da 8 MP değerini almakta. Ayrıca cihazın 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. USB-C ile bizleri karşılayan cihaz çıkışını Android 10 ve OneUI 2.0 ile yapacak. Ayrıca cihazın 3.5 mm‘lik bir kulaklık girişinin de olacağı gelen bilgiler arasında. Ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılan Galaxy M11 teknik özellik ve tasarımsal olarak günümüz orta ve giriş seviye telefonlar ile rekabet edebilecek durumda mı değil mi ancak çıkınca görebileceğiz.
Akıllı Telefonlar
ABD’den Huawei tarafının çip satın alımlarına limit!
ABD ile Huawei arasında yaşanan gerginlik sürüyor. Gelen yeni haberlere göre ABD, işlemci üretimi için çip satın alan firma için yeni bir limit getirmek istiyor.
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Amaç ABD pazarında Huawei etkinliklerini azaltmak
ABD ile Huawei arasında yaşanan casusluk davası gerginliği devam ediyor. Çin ile olan ticaret savaşları sebebiyle en çok hasar alan firmaların başında Huawei geliyor. ABD‘nin agresif adımları karşısında ayakta kalmaya çalışan Huawei yeni bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Zira ABD yeni bir lisans türü için çalışmalara başladı. Şöyle ki Huawei cephesinin donanım tedarik zincirini etkilemek amacıyla, çip üreten firmalara ABD‘den lisans alması zorunluluğu gelebilir. İlişkileri iyi olan ülkeleri de Huawei konusunda yönlendirmek isteyen ABD, bu karar ile elektronik piyasasına büyük bir hasar verebilir. Çünkü eninde sonunda bu lisans olayı yüzünden Huawei ile pek çok firmanın arası bozulacak. Bu limit durumunda da Huawei yeni alternatifler aramada zorlanmayacak iken, çip üreten firmalar yeni müşteriler aramak zorunda kalacaklar.
Amerikan yapımı ekipmanları ile donanım üretmeye devam eden Huawei, eğer gerçekleşirse bu hamleden sonra belli ki yeni iş ortakları bulmak için kolları sıvayacak. Sert bir ortamda geçen casusluk davası ile oldukça gerilen ilişkiler toparlanır mı bilinmez ama iki tarafın da davada savunduklarından geri adım atmayacakları çok açık. ABD ile yaşanılan gerginliğe rağmen üretimde geri kalmayan Huawei, Google servislerinin yer almadığı P40 serisini geçtiğimiz günlerde tanıttı.