Lenovo M10 Plus, özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

Lenovo, M10 FHD REL tabletini Ocak ayında piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket, Lenovo M10 Plus olarak adlandırılan benzer özellikteki yeni ürününü tanıttı. Firma ürünü kendi sitesinde hazırladığı bir sayfa ile kullanıcılara sundu.

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Lenovo M10 Plus hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?

Lenovo M10 Plus, 1920×1200 çözünürlükte 10.3 inçlik bir ekran ile gelecek. Şirket, tabletin ekran/gövde oranının %87 olacağını söylüyor. M10 Plus, 8.15 mm kalınlığında ve 480 gram ağırlığında olacak. Cihazda Helio P22T SoC işlemci ve 4 GB RAM bulunacak. Tablet, eski Android sürümü olan Android 9 Pie ile kutudan çıkacak ve 64 GB ile 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunacak. Ayrıca cihazda 256 GB‘a kadar depolama alanını genişletebileceğiniz microSD kart slotu da bulunacak.

M10 Plus, kamera olarak arka tarafta 13 MP‘lik büyük bir ana kameraya ve ön tarafta 8 MP değerinde bir selfie kameraya sahip. Cihaz, 3.5 mm kulaklık girişi, çift taraflı hoparlör ve Dolby Atmos ile birlikte geliyor. M10 Plus hem Wi-Fi hem de LTE‘yi destekliyor. Tablette USB-C portu üzerinden 10W‘a kadar şarj destekleyen 7000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor.

M10 Plus, tek renk seçeneği olan gri ile gelecek ve fiyat olarak 1.599 CNY‘den ($225/€205) satışa başlayacak.