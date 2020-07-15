Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone teknik özellikleri onaylandı!
Lenovo’nun 22 Temmuz tarihinde tanıtmayıı planladığı üst seviye oyun telefonu Lenovo Legion Phone, Çin’de ön siparişe açıldı. Temel özellikleri onaylanmış olan modele haberimizde yakından bakıyoruz.
Ön siparişe açılması ile birlikte firmanın internet sitesinde listelenen Legion Phone, Snapdragon 865+ yonga seti ve ultra hızlı kablolu şarj özellikleri ile dikkat çekiyor. Görselleri de paylaşılan modelin önceki sızıntılarda da olduğu gibi yatay kullanım odaklı olduğu onaylanmış oldu.
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Kullanım sırasında rahat bir tutuş deneyimi sunmayı ve iyi bir soğutma sunmayı hedefleyen Legion Phone, çerçeveli bir tasarım diline sahip. Kasanın uzun kenarında bulunan ikinci USB Type-C girişi ve ön kamera da bu sebeple cihazda yer alıyor. İkinci USB girişinin bir diğer cihazda bulunma sebebi ise modelin vaat ettiği 90 W gücündeki hızlı şarjı sağlayabilmek elbette. Bunlara ek olarak cihazda 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve çift titreşim motoru yer alıyor. Lenovo Legion aynı zamanda 270 Hz dokunma örnekleme hızına sahip olacak.
Kesinleşen özelliklerin yanı sıra cihazın, FHD+ (2340 x 1080 p) çözünürlüklü bir ekran, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB depolama ile gelmesi bekleniyor.
Henüz fiyat bilgisi bulunmayan model, Asus ROG Phone II ile rekabet edecek. Cihazın diğer özellikleri için 22 Temmuz tarihini beklememiz gerekiyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi takmayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yeni 5G telefonu için 120W şarj desteği sertifikası aldı!
Geçtiğimiz aylarda salgın öncesinde Xiaomi, 100W’dan daha fazla şarj gücü sunacak yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Cihazların pil kapasiteleri artık 5.000 mAh civarında dolaştığı için şirketler hızlı şarj konusuna yoğunlaşmış durumda. Realme, iQOO ve Xiaomi şu anda 100W üzerinde hızlı şarj desteği sunan teknolojiler geliştiriyorlar.
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Xiaomi neden daha hızlı şarj üzerinde çalışıyor?
Xiaomi ve diğer hızlı şarj üzerinde çalışan firmalar, batarya kapasitesini arttırıp cihazları kalınlaştırmak yerine hızlı şarj çözümleri sunmaya çalışıyor. Bugün ortaya çıkan 3C sertifikası ile 120W hızlı şarj desteğine sahip ilk akıllı telefon görüntülendi. Cihazın model numarası M2007J1SC olarak karşımıza çıkıyor. Listenin ayrıntılarında 20V/6A değerinde yani 120W gücünde yeni şarj desteği bulunuyor. 3C sertifikası, bu 5G destekli cihazın başvuru sahibini ve üreticisini Xiaomi Communication Technology Co. olarak gösteriyor. Üretim tesisi ise FPE Co. LTD. olacak. Şarj cihazının ilk sertifikasyon tarihi ise 13 Temmuz‘dur.
Bazı Weibo bloggerları bu telefon için Ağustos ayında piyasaya sürüleceği ile ilgili söylentiler paylaştı. Ayrıca sızıntılara göre cihazın yüksek ekran tazeleme hızı bulunacak. Eğer söylentiler doğru ise Ağustos ayında yeni bir amiral gemisi görebiliriz. Şarj konusunda ortaya çıkan yeni teknolojiler ile yakın gelecekte herhangi bir şarj sorunumuz kalmayacak gibi görünüyor. Yakın zamanda cihaz hakkında daha fazla detay göreceğimizi tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Lite özellikleri ortaya çıktı!
Samsung, geçtiğimiz yıl ilk defa Galaxy S ve Galaxy Note serileri için Lite versiyonları duyurmuştu. Amiral gemisi işlemciye sahip Galaxy S10 Lite kullanıcılar tarafından beğenilirken, devam modeli Samsung Galaxy S20 Lite ise Geekbench üzerinden görüntülendi.
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Samsung Galaxy S20 Lite, sürpriz özellikleri ile şaşırtacak!
Varlığı ilk olarak geçtiğimiz günlerde doğrulanan Galaxy S20 serisinin en yeni üyesi, markayı fiyat/performans seviyesinde temsil edecek. Geekbench 5 testi üzerinden bazı özelliklerine ulaşılan Galaxy S20 Lite, bünyesinde “Kona” kod adlı bir Qualcomm işlemci taşıyor. Bu işlemcinin amiral gemisi cihazlara güç veren Qualcomm Snapdragon 865 olduğu biliniyor. Ayrıca güçlü işlemcinin yanı sıra cihazda yer alan 6 GB RAM de dikkat çekiyor.
Galaxy S20 Lite modeli, bu güçlü donanımlar sayesinde Geekbench testinden tek çekirdekte 737, çoklu çekirdekte ise 2619 puan almayı başarıyor. Ancak Qualcomm Snapdragon 865 kullanan diğer Galaxy S20 serisi üyeleri ile karşılaştırıldığında Lite versiyonun %20 daha düşük puan aldığı görülüyor. Bu farkın tam olarak neden kaynaklandığı ise henüz bilinmiyor.
Samsung Galaxy S20 Lite, aktarılan bilgilere göre Ekim ayında resmi olarak tanıtılacak. Öte yandan cihazın satışa sunulacağı adıyla ilgili de bazı ihtimaller bulunuyor. Telefonun güçlü teknik özellikleri nedeniyle Lite olarak adlandırılmak istenmediği ve Fan Edition gibi bir ara isim formülü üzerine çalışıldığı ifade ediliyor. Ayrıca S Pen kalemin cihazda bulunma ihtimalinden dolayı “Pen Editon” seçeneğinin de masada olduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Huawei, yılın ikinci yarısında Huawei Mate 40 serisini piyasaya sürecek. Bugün ortaya çıkan raporlarda cihazların teknik özellikleri görüntülendi. Yeni Mate serisi, Huawei‘nin TSMC ile yaşadığı yonga seti probleminden etkilenmeyecek. Doğal olarak bunun çıkış tarihine yansımayacağı düşünülüyor.
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Huawei Mate 40 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Ortaya çıkan raporlara göre Huawei Mate 40, 1080P çözünürlüklü 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir ekran ile gelecek. Pro model ise yine 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip fakat 90 derecelik kavisli bir ekran ile gelecek. Cihazlar, 5 nm üretim sürecinden geçen Kirin 1020 5G yonga setinden gücünü alacak. Her iki telefonda da çift selfie kamera bulunacak. Ancak Mate 40, 24 MP sabit odaklı selfie kamerası kullanırken Pro model, 32 MP otomatik odaklı kamera ile gelecek.
Mate 40, arka tarafta üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Kameralar, 50 MP çözünürlüklü RYYB ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera olarak sıralanabilir. Pro modelde ise zoom kabiliyeti 5x optik zooma çıkıyor ve taban modele ek olarak ToF sensörü içeriyor. Her iki kamera dizilimide sıcaklık ölçümü fonksiyonuna sahip. Mate 40, 40W kablolu 27W kablosuz şarja sahipken Pro model 66W kablolu 40W kablosuz şarj desteği ile geliyor. Ses tarafında ise bu sefer çift hoparlör kullanılacak.
Mate 40, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçenekleri ile gelecek. Mate 40 Pro ise 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak.