Lenovo Legion Phone teknik özellikleri onaylandı!

Lenovo’nun 22 Temmuz tarihinde tanıtmayıı planladığı üst seviye oyun telefonu Lenovo Legion Phone, Çin’de ön siparişe açıldı. Temel özellikleri onaylanmış olan modele haberimizde yakından bakıyoruz.

Ön siparişe açılması ile birlikte firmanın internet sitesinde listelenen Legion Phone, Snapdragon 865+ yonga seti ve ultra hızlı kablolu şarj özellikleri ile dikkat çekiyor. Görselleri de paylaşılan modelin önceki sızıntılarda da olduğu gibi yatay kullanım odaklı olduğu onaylanmış oldu.

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Kullanım sırasında rahat bir tutuş deneyimi sunmayı ve iyi bir soğutma sunmayı hedefleyen Legion Phone, çerçeveli bir tasarım diline sahip. Kasanın uzun kenarında bulunan ikinci USB Type-C girişi ve ön kamera da bu sebeple cihazda yer alıyor. İkinci USB girişinin bir diğer cihazda bulunma sebebi ise modelin vaat ettiği 90 W gücündeki hızlı şarjı sağlayabilmek elbette. Bunlara ek olarak cihazda 144 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ve çift titreşim motoru yer alıyor. Lenovo Legion aynı zamanda 270 Hz dokunma örnekleme hızına sahip olacak.

Kesinleşen özelliklerin yanı sıra cihazın, FHD+ (2340 x 1080 p) çözünürlüklü bir ekran, 16 GB RAM kapasitesi ve 512 GB depolama ile gelmesi bekleniyor.

Henüz fiyat bilgisi bulunmayan model, Asus ROG Phone II ile rekabet edecek. Cihazın diğer özellikleri için 22 Temmuz tarihini beklememiz gerekiyor.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi takmayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!