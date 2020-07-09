Lenovo Legion Phone, 22 Temmuz’da geliyor!

Çarşamba günü Qualcomm, üst segmente konumlandıracağı yeni yonga seti olan Snapdragon 865+‘ı resmi olarak kullanıcılara duyurdu. Bu yeni yonga seti, üst düzey oyuncu telefonu olarak tanımlanan Asus ROG Phone 3 ve Lenovo Legion Phone için onaylandı.

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Lenovo Legion Phone ne zaman tanıtılacak?

Lenovo, yeni telefonu olan Legion Phone’u Asus ROG Phone 3 ile aynı tarih olan 22 Temmuz’da tanıtacak. Ayrıca Weibo üzerinden paylaşılan yeni bir teaser ile cihazın işlemcisi hakkında detaylı bilgi verildi. Telefon, Pekin saatiyle 19:30’da duyurulacak.

Yeni Lenovo oyuncu telefonu hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Legion Phone, Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alacak. Bu yeni yonga seti ana CPU çekirdeğinde önceki nesile göre %10 hız artışı sağlayacak. GPU tarafında da aynı şekilde hız artışı söz konusu olacak. Cihazın Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 desteği ve 144 Hz ekran tazeleme hızı bulunacak. Yani Snapdragon 865+’ın sağladığı özellikleri bünyesine katmış olacak.

Legion Phone ile ilgili önceki söylentilere ve raporlara göre, cihazın 270 Hz dokunmatik örnekleme oranı bulunacak. Ayrıca ekranın FHD+ çözünürlük ile gelmesi bekleniyor. Telefon, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelecek. Bunun yanı sıra cihazın UFS 3.1 depolama birimi kullanacağı da biliniyor. Arayüz olarak ise oyuncu telefonu olması sebebiyle renkli ve yeni bir arayüz kullanılacak.

22 Temmuz tarihinde Legion Phone ve ROG Phone 3 birkaç saat arayla tanıtılacak. Her iki telefonunda sunacağı özellikleri merakla bekliyoruz.