Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone, 22 Temmuz’da geliyor!
Çarşamba günü Qualcomm, üst segmente konumlandıracağı yeni yonga seti olan Snapdragon 865+‘ı resmi olarak kullanıcılara duyurdu. Bu yeni yonga seti, üst düzey oyuncu telefonu olarak tanımlanan Asus ROG Phone 3 ve Lenovo Legion Phone için onaylandı.
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Lenovo Legion Phone ne zaman tanıtılacak?
Lenovo, yeni telefonu olan Legion Phone’u Asus ROG Phone 3 ile aynı tarih olan 22 Temmuz’da tanıtacak. Ayrıca Weibo üzerinden paylaşılan yeni bir teaser ile cihazın işlemcisi hakkında detaylı bilgi verildi. Telefon, Pekin saatiyle 19:30’da duyurulacak.
Yeni Lenovo oyuncu telefonu hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Legion Phone, Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alacak. Bu yeni yonga seti ana CPU çekirdeğinde önceki nesile göre %10 hız artışı sağlayacak. GPU tarafında da aynı şekilde hız artışı söz konusu olacak. Cihazın Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 desteği ve 144 Hz ekran tazeleme hızı bulunacak. Yani Snapdragon 865+’ın sağladığı özellikleri bünyesine katmış olacak.
Legion Phone ile ilgili önceki söylentilere ve raporlara göre, cihazın 270 Hz dokunmatik örnekleme oranı bulunacak. Ayrıca ekranın FHD+ çözünürlük ile gelmesi bekleniyor. Telefon, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelecek. Bunun yanı sıra cihazın UFS 3.1 depolama birimi kullanacağı da biliniyor. Arayüz olarak ise oyuncu telefonu olması sebebiyle renkli ve yeni bir arayüz kullanılacak.
22 Temmuz tarihinde Legion Phone ve ROG Phone 3 birkaç saat arayla tanıtılacak. Her iki telefonunda sunacağı özellikleri merakla bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Nord tasarım detayları sızdırıldı!
OnePlus firmasının yeni orta seviye ürünü olan Nord çıkışına yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Cihazın tasarım detayları sızdırıldı.
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Tasarım detayları ve ekran özellikleri belli oldu!
OnePlus uygun fiyatlı telefonlar ile satış yelpazesini genişletmeyi hedefliyor. Bu anlamda yeni cihazı Nord için kolları sıvayan firma, bu ay içerisinde telefonu tanıtmayı planlamakta. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Evan Blass şimdi de cihazın tasarım detaylarını takipçileri ile paylaştı. Telefona ait ön ve arka tarafların görüntülendiği iki adet resim paylaşan Evan Blass bizlere firmadan önce telefonu göstermiş oldu. Görüntülere baktığımız zaman, cihazın ön tarafta delikli ekran ve çift ön kamera ile bizleri karşıladığı dikkat çekmekte. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu görülmekte. Ön kameraların sırasıyla 32 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera şeklinde kullanıcıları karşılayacağı düşünülmekte. Arka tarafta ise yine sırasıyla, 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş.
Teknik özelliklerinin bir kısmı geçtiğimiz haftalarda sızdırılan cihaz gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden almakta. Ekran kısmında ise firmanın resmi Instagram sayfasından AMOLED panel ile geleceği doğrulanan OnePlus Nord, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Cihazın 6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ile kullanıcıları karşılaması bekleniyor. Öte yandan batarya kapasitesinin de 4300 mAh değerinde olacağı öğrenildi. 21 Temmuz tarihinde lansmanı yapılacak cihazın uygun fiyatlı OnePlus telefon başlığı altında piyasaya çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung da şarj cihazlarını bazı modeller için kaldırabilir!
Samsung, şarj aleti konusunda Apple ile aynı fikirde olabilir. Gelen bilgilere göre firma, henüz belli olmayan bazı modeller için kutu içeriğinden şarj aletini çıkarmayı düşünüyor.
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Uygun fiyatlı modeller için kutu içeriğinde şarj aleti olmayabilir!
Akıllı telefon pazarında oldukça önemli bir yere sahip olan Samsung, hayranlarını üzecek bir hale ile bizleri karşılayabilir. Özellikle Apple cephesinde ortaya atılan iPhone 12 kutu içeriğinde şarj aleti olmayacak iddiası, Samsung tarafından üretilecek bazı akıllı telefon modelleri için de geçerli olabilir. Güney Koreli ETNews haber sitesinde yer alan iddiaya göre, 5G‘nin yaygınlaşması ile firma maliyetleri düşürmek için gelecek yıldan itibaren bazı uygun fiyatlı modellerin kutu içeriğinde şarj aletine yer vermeyecek. Ayrıca firma maliyetin yanı sıra çevresel elektronik atıklarını da minimuma indirmeyi amaçlıyor.
Firmanın bu politikayı uygulayacağı model veya seri bilgisi henüz yer almamakta. Bu sayede üretim bandında önemli bir kalemi silebilecek firmanın bazı cihazlar için “ek paket” şeklinde şarj aleti kampanyası sunması bekleniyor. Yılda 400 milyona yakın akıllı telefon üreten firmanın 400 milyon da şarj aleti üretmesi neden bu yolu seçtiği konusunda bizlere ipucu verse de bazı kullanıcılardan tepki almaya şimdiden başladığı öğrenildi. Bakalım Samsung, hedeflediği maliyet düşürmesini fiyatlara ne kadar yansıtacak bekleyip göreceğiz. Öte yandan Apple ve Samsung firmalarına katılacak başka markalar olacak mı merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, MIUI 12’ye yeni kamera modları getiriyor!
Xiaomi, bahar döneminde yaptığı etkinlikte duyurduğu yeni MIUI 12 özelliklerini kullanıcılara güncellemelerle vermeye devam ediyor. Şirket şimdi ise gelecekte eklemeyi planladığı yeni kamera modlarıyla karşımıza çıkıyor.
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Xiaomi, yeni MIUI 12 güncellemesi ile hangi kamera modlarını kullanıma sunacak?
Önceki beta sürümünde kamera uygulamasına AI Shutter özelliği getiren Xiaomi, şimdi ise yeni kamera modları getiriyor. Yeni beta sürümle birlikte “Hareketli Kalabalık“, “Işıklı Boyama“, “Yıldızlı Gökyüzü“, “İpeksi Su“, “Yıldız İzleri“, “Neon İzleri” gibi kamera modları eklenecek. Bu modlar sayesinde farklı senaryolarda mükemmel çekimler yapabileceksiniz. Betayı test eden ilk kullanıcılar yaptıkları çekimlerin oldukça ilginç ve güzel sonuçlar verdiğini belirtti. Yeni modlar yapay zekayla birlikte oldukça iyi işler çıkaracak gibi gözüküyor.
Şirket, yeni modların kullanılırken daha iyi bir sonuç vermesi için tripod kullanılması gerektiğini belirtiyor. Yüksek deklanşör hızında çekim yaparken telefon hareketsiz olduğunda çok daha iyi fotoğraflar elde edilebiliyor. Bu güncellemenin hangi Xiaomi ve Redmi telefonları destekleyeceği henüz bilinmiyor. Poco serisinde ise Poco F2 Pro tarafından destekleneceği, Beta sürümünde görüntülenmişti. Buna bağlı olarak Redmi K30 Pro‘nun da desteklemesini bekleyebiliriz.
MIUI 12 ile birlikte kamera uygulaması, en yeni özellikleri alan uygulamalardan biri haline geldi. Magic Clone özelliği, AI Shutter ve şimdi ise yeni kamera modları ile yeni Xiaomi arayüzü, kullanıcıları oldukça memun ediyor.