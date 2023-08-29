Asus ROG Ally ve Steam Deck gibi modellerle beraber el konsolu pazarı resmen yeni bir seviyeye ulaştı. Lenovo da yeni bir model ile bu pazara giriş yapacak. Lenovo Legion Go adını taşıyan yeni bir taşınabilir bilgisayarın detayları ve çıkış tarihi ortaya çıktı. Lenovo Legion Go’nun 1 Eylül’de Berlin’de düzenlenecek olan en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da görücüye çıkması bekleniyor. Steam Deck ve Nintendo Switch şimdi yandı!



Lenovo Legion Go Geliyor! Steam Deck ve Nintendo Switch Yerle Bir Olacak!

Ekim ayı itibarıyla mağazalarda satışa sunulması beklenen Lenovo Legion Go’nun fiyatı 799 dolar olacak. Bu fiyat, üst düzey taşınabilir bilgisayarlar için oldukça rekabetçi bir seviyede bulunuyor. Lenovo Legion Go’nun en dikkat çeken özelliği ise 144Hz yenileme hızına sahip 8.8 inçlik 1600p (2560×1600) büyük bir IPS LCD ekrana sahip olması.

Bu ekran, GPD Win Max 2 dışındaki tüm rakipler arasında en büyük ekranı sunuyor. Ayrıca dahili bir klavyeyle birleştiği için farklı bir deneyim sunuyor. Lenovo Legion Go, en yeni AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisine sahip olacak.

Burada AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisine 16GB 7500Mhz LPDDR5X RAM eşlik edecek. Bu gayet yüksek bir bellek kapasitesi. Depolama konusunda da Lenovo elini korkak alıştırmamış. Cihazda 256GB / 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD‘lere yer verilerek, oldukça çeşitli depolama seçenekleri sunulmuş.

Bu cihaz en basit haliyle bir bilgisayar olduğu için, giriş ve çıkışlar da önemli. Cihazın üst kısmında 3.5 mm ses jakı, 1 adet USB 4.0 destekli USB Type-C girişi ve 1 adet microSD kart okuyucu bulunuyor. Alt kısma geçtiğimizde ise yine bir adet USB 4.0 destekli USB Type-C girişini görüyoruz. İki USB girişinde de PD 3.0 desteği var, bu sayede ikisinden de şarj işlemini gerçekleştirebileceksiniz.

Lenovo Legion Go’nun dikkat çeken bir diğer özelliği ise ağırlığı. Kontrolcüler takıldığında 854 gram ağırlığıyla, Lenovo’nun yeni canavarı bu tür cihazların en ağırı olacak. Burada Asus ROG Ally’nin çok daha iyi bir iş çıkardığını görmek mümkün. Zira, Asus ROG Ally sadece 608 gram ağırlığıyla çok daha hafif bir seçenek sunuyor.

Cihazın 49.2 WHr boyuta sahip bataryası, nispeten yüksek bir kapasite ve hızlı şarj desteği sunsa da yüksek yenileme hızlarında oynarken kullanıcıları biraz sıkıştırabilir.

Cihazda kontrolcüler kısmında da geniş bir çeşitlilik var. Bu modelde D-pad, joystickler, düğmeler, trackpad, fare tekerleği gibi geniş bir kontrol yelpazesi sunulmuş. 2 adet ön yüze bakan 2W gücünde hoparlörlerle donatılan cihazda, çift mikrofon ile oyun sırasında mikrofonu kullanmak da çok daha kolay olacak.

Yenilikçi bağlantı teknolojileri sunan modelde, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 gibi en yeni sürüm bağlantılara yer verilmiş. Bununla beraber, cihazı satın alanlara 3 aylık Xbox Game Pass Ultimate üyeliği de hediye edilecek.

Lenovo Legion Go, Steam Deck ve Nintendo Switch gibi taşınabilir oyun cihazlarına benzerliğiyle dikkat çekiyor. IFA fuarında tanıtılacak olan cihazın, taşınabilir oyun deneyimi arayan kullanıcılar için ilgi çekici bir seçenek sunması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce el konsolu pazarı ilerleyen dönemde nereye gidecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!