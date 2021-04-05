Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion 2 Pro modelinin kamera özellikleri belli oldu!
Lenovo Legion 2 Pro modeli yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Oyuncu odaklı akıllı telefon, güçlü performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Her geçen gün yeni detayları ile bizleri karşılayan akıllı telefonun şimdi de kamera özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun ön taraftaki özçekim kamerası seri için sıradan, akıllı telefon dünyası için ise sıra dışı bir yerde olacak. Ayrıca cihazın arka ana kamerası da ortaya çıktı.
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Lenovo Legion 2 Pro pop-up ön kamera ile geliyor!
Lenovo, oyun dünyasındaki yerini her alandan sağlamlaştırmak istiyor. PC piyasasında çok önemli bir yere sahip olan teknoloji devi, oyuncular için de ürettiği ürünler ile adından sıkça söz ettiriyor. Oyuncuların dikkatinde olmak isteyen firma, bilindiği üzere akıllı telefon piyasasında da oyuncu odaklı ürünler ile yer almakta. Legion serisi ile mobil oyun odaklı akıllı telefon üreten Lenovo, seriye yakında bir üye daha kazandıracak. Legion 2 Pro olarak adlandırılan akıllı telefon, üstün performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Günümüz akıllı telefonlarına nazaran daha oyun odaklı olduğu için yüksek performanslı bir şekilde piyasaya çıkan bu telefonlar, kimi zaman da ilginç tasarımları ile gündemde kalabiliyorlar. Geri sayıma geçilen akıllı telefon da sıra dışı ön kamera dizaynı ile kullanıcılarını karşılayacak.
Serinin bir önceki Pro modelinde olduğu gibi, bu cihazda da ön kamera pop-up sistemine sahip olacak. Ayrıca bu pop-up sistemi alışagelmişin dışında, telefonun yan tarafında yer alacak. Hali hazırda piyasada birçok başarılı pop-up kameralı akıllı telefon bulunurken, Legion serisi dışında bu kamerayı yan tarafa yerleştiren herhangi bir firma ortaya çıkmadı. Firma bu tasarımı, oyuncuları rahat ettirmek için kullandıklarını açıkladı. Zira mobil oyun oynarken çoğunlukla yan tutulan akıllı telefonlarda kameralar kullanıcıların elleri yüzünden kapanıyordu. Yan tarafa yerleştirilen pop-up ön kamera sayesinde mobil oyunlar oynayan oyuncuların aynı anda yayın açmaları dahi mümkün olacak. Ön kamera 44 MP değerinde bizleri karşılayacak. Ayrıca kamera dört kanallı piksel birleştirme teknolojisi sayesinde 11 megapiksellik kare yakalana imkanına sahip olacak. Bununla birlikte firma Weibo üzerinden, akıllı telefon ile çekilen bazı özçekimleri paylaştı.
Lenovo Legion 2 Pro modelinin arka ana kamerası da belli oldu!
Ön kamerası ile iddialı bir tasarım ve performans sunmak isteyen Lenovo, arka kamerasında da ince eleyip sık dokumuşa benziyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon, OmniVision tarafından üretilen son model lenslere ana kamerasında yer verecek. OV64A sensörüne sahip olacak akıllı telefon, 64 MP değerinde olacak. Ön kameradakine benzer bir teknoloji kullanacak olan firma, arka kamerada da 16 megapiksellik kare yakalayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun arka kamerası, 4K 120 FPS video çekebilecek. Aynı şekilde 8K video çekme yeteneği de bulunan oyuncu odaklı akıllı telefon, bu videoları da 30 FPS olarak kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Oyuncu odaklı telefonlar arasında kamera konusunda da öne çıkmayı hedefleyen akıllı telefonun, diğer arka kameraları ile alakalı henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak görünüşe göre Lenovo, kamera konusunda kendine fazlasıyla güveniyor gibi.
Kamera bilgilerinin yanı sıra, akıllı telefon ile alakalı bazı soğutma iddiaları da kesinleşti. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonuna resmen sıvı soğutma sistemi kurmuş. Çift fanlı bir sistem geliştiren akıllı telefon üreticisi, fanlar arasında özel bir sıvıya yer vermiş. Bu sayede oyuncular ısınma sorunları ile karşılaşmadan oyun oynama imkanına sahip olacaklar. Her ne kadar sistem kulağa hoş gözükse de bazı eksilere sahip. Bu eksilerden en önemlisi ise ne yazık ki fiyat. Zira ortaya çıkan bilgilere göre Lenovo bu teknolojiyi çok da ucuza mal etmedi. Kesin rakamlar ortaya çıkmasa da cihazın fiyatının bu durumdan etkileneceği iddia ediliyor. Bununla birlikte firma soğutma sisteminin piyasadaki en iyi sistem olacağını iddia ediyor. Lenovo Legion 2 Pro modeli 8 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri
- Ekran : 6.92 inç Full HD+ AMOLED 144 Hz
- İşlemci: Snapdragon 888 Soc
- RAM: 12/16 GB
- Ön kamera: 44 MP pop-up
- Arkakamera:64 MP OV64A lens
- Depolama alanı: 128/256/512 GB
- Batarya: 5500 mAh
- Şarj teknolojisi: 90W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C 3.2
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50, yüksek çözünürlüklü renderlarıyla görüntülendi!
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Huawei P50 Pro’nun ilgi çekici görüntülerinin ardından, bugün Huawei P50’nin yeni renderları ortaya çıktı. Yeni renderlar, geçtiğimiz haftalarda sızdırılan çift kamera bloğunu doğruluyor. Cihazın arka tarafında iki adet büyük kamera bloğu ve bu blokların içerisinde ikişer adet kamera bulunmakta. Bununla birlikte iki blok arasında bir adet LED flaş mevcut.
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Huawei P50, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Huawei P50’nin ön paneli, ince çerçevelere ve ortasında selfie kamera bulunan bir ekrana sahiptir. Renderların ortaya çıktığı videonun sahibi, cihazın siyah, beyaz, yeşil ve bej olmak üzere dört olası renk ile geleceğini belirtti. Bununla birlikte telefonun tasarımsal açıdan önceki nesillerden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Huawei P50, Sony IMX800 sıvı lensli ana kamera ile gelecek. Bu ana kamera, hem boyut olarak oldukça büyük hem de çekim konusunda oldukça iddialıdır. Cihaz, Kirin 9000 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca Huawei’nin kutusundan HarmonyOS işletim sistemi ile çıkacak olan ilk cihazları da P50 serisi olacak. Telefonun lansman tarihi geçtiğimiz günlerde ertelendi. Tahminlere göre resmi lansman, mayıs-haziran ayları arasında bir tarihte yapılacaktır.
P50 serisi senenin başından beri ertelenme haberleriyle gündemdeydi. İlk önce şubatta duyurulması planlanan cihaz önce mart ayına daha sonrasında da nisan ayına ertelendi. Şimdi ise Huawei hakkındaki sızıntılarıyla bilinen @RODENT950 tarafından serinin mayıs-haziran ayına ertelendiği haberleri ortaya çıktı. Bununla birlikte toplam ertelenme süresi üç ayı aşmış durumda. Ayrıca cihazların çip sıkıntısı nedeniyle global pazara çıkmaması durumu da mümkün. Hem Kirin 9000 tarafında yeterli sayıda çip kalmaması hem de Sony kameralarda stok sıkıntısının bulunması şirketi oldukça zorluyor.
Mart ayı başında Huawei P50 akıllı telefon ailesi ile ilgili pek çok sızıntı ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi serinin, şirketin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya çıkacak olmasıydı. HarmonyOS’un resmi lansmanının nisan sonlarında gerçekleşeceği tahminler arasında. Firmanın nisan ayı sonunda Huawei Geliştirici Konferansı ile HarmonyOS’u resmi olarak piyasaya süreceği haber kaynaklarının gündeminde. Ancak bazı sızıntı uzmanlarına göre HarmonyOS, optimizasyon iyileştirmeleri sebebiyle P50 serisi ile birlikte gelecek. P50, P50 Pro ve P50 Pro+’dan oluşacak serinin ve HarmonyOS’un piyasaya sürülmesini merakla bekliyoruz.
HarmonyOS’un yeni Beta sürümü ortaya çıktı!
Huawei, uzun zamandır geliştirmeye devam ettiği HarmonyOS işletim sistemini yakın zaman içerisinde akıllı telefonlar için piyasaya sürecek. Yakın tarihli bir rapora göre Huawei HarmonyOS Beta 3.0 indirmeye hazır halde. Ancak, şu anda yalnızca kapalı betaya erişim sağlayabilen kullanıcılar aktif olarak kullanabiliyor. HarmonyOS 2.0 ise akıllı telefonlar ve tabletler için yakın zaman içerisinde aktif hale gelecek. Böylece, test yeterliliklerine sahip olan geliştiriciler bu sürüme erişebilecekler.
Huawei HarmonyOS Beta 3.0, hangi yenilikleri getiriyor?
Huawei HarmonyOS Beta 3.0 güncellemesi, işletim sistemine yeni bir özellik katmıyor. Ancak bu güncelleme, bazı önemli yükseltmeler ile kullanıcı deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor. Huawei HarmonyOS API optimize hale geldi ve geliştiriciler için daha fazla özellik aktifleşti. Bununla birlikte sistem yetenekleri de geliştirildi. Güncelleme notlarına göz atacak olursak;
- 1000’den fazla HarmonyOS API’sı aktif hale geldi.
- Artık FA için ücretsiz kurulum özelliği mevcut. Ayrıca ücretsiz kurulum özelliğini destekleyen FA hizmetleri, kurulum olmadan da çalışacak.
- Cihazlar arası dolaşımı arttıran yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile cep telefonu ve tabletlerdeki içerikler büyük ekranlara, saatlere ve diğer cihazlar kolayca aktarılabilecek.
- Etkili bellek yönetim mekanizması
- Animasyon geliştirme platformu ile ilgili yenilikler
- Yazı tipi ve arayüzü ayarlamak için JAVA kontrolü aktif hale geldi.
- Bağlantı yönetiminde optimizasyonu sağlamak için saat, tablet ve diğer cihazlarda yönetim desteği etkinleşti.
- Dağıtılmış ağ API’sı
- Sürücü arızası teşhisi ve kurtarma mekanizması ile ilgili yeni özellikler
Yu Chendong’a göre, Huawei‘nin amiral gemisi cep telefonları HarmonyOS işletim sistemine nisan ayında geçmeye başlayacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan spekülasyonlar, HarmonyOS ile ilgili sunumun 24 Nisan’da gerçekleşeceğini gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
LG telefon sektöründen çekildiğini doğruladı!
Şirket bugün, LG’nin akıllı telefon işinden çıktığını doğruladı. LG, yaptığı açıklamada, kararın “elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümlerin yanı sıra platformlar ve hizmetler gibi büyüme alanlarına odaklanmasını sağlayacak” dedi.
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Mevcut LG telefonları satışta kalmaya devam edecek ve LG, ürünlerini “bölgeye göre değişiklik gösterecek şekilde bir süreliğine” desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Şirket, olası işten çıkarmalar hakkında ise “istihdamla ilgili ayrıntıların yerel düzeyde belirleneceği” açıklandı. LG, işletmenin kapanışını bu yıl 31 Temmuz’a kadar tamamlamayı beklediğini söyledi. Bu hareket, bölümün son beş yıldaki büyük kayıplarının ardından birkaç aydır söylenti olarak vardı. Bir zamanlar Güney Koreli üretici Samsung’un rakibi olarak görülen LG’nin son zamanlardaki ileri teknoloji akıllı telefonları rekabet etmekte zorlanırken, daha uygun fiyatlı cep telefonları Çinli rakiplerle sıkı bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Şirket daha önce akıllı telefon bölümünü 2021’de karlı hale getirmeyi umduğunu söylemişti.
Mart ayında, şirketin akıllı telefon işi için bir alıcı bulmaya çalıştığı, ancak görüşmelerin durduğu ve bunun yerine bölümü kapatabileceği yönünde haberler çıktı. Koreli yerel bir haber sitesi, şirketin çıkarmayı düşündükleri katlanabilir ekranlı telefonlarının geliştirilmesini durdurduğunu ve bu yılın ilk yarısı için planladığı akıllı telefonlarını da rafa kaldırdığını söyledi. Rakiplerine olan payını kaybettiği için LG, farklı form faktörlerine sahip telefonlar piyasaya sürümüştü. Kaydırınca daha küçük bir ikincil ekranı ortaya çıkan LG Wing ya da yeni çift ekranlı cihazları vardı. LG ayrıca LG G5 ile modüler bir akıllı telefon modeli denedi ancak bir yıl sonra bu girişimden de vazgeçmişti.
LG için, bu özelliklerin hiçbiri telefonlarını popüler hale dönüştürmek için yeterince yararlı değildi ve şirketin daha geleneksel telefonları, işlemci performansı ve kamera performansı gibi temel alanlarda rakiplerinin gerisinde kaldı. LG’nin bu telefonları kullanıcılar tarafından yeterince ilgi gösterilmedi.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 12, 5G desteği sayesinde iPhone 11’den daha çok satıyor!
Kısa süre önce Apple, 2021’in ilk çeyrek mali raporunu paylaştı. Raporda gelirlerin yıllık %21 artışla 111.4 milyara ulaştığı ortaya çıktı. Bu istatistik, Apple‘ın birinci çeyrek gelirinin 100 milyar doları aştığı ilk çeyrektir. Daha da ilginci firma, Çin’de de satış gelirlerini önemli oranda arttırdı. Şirket, bu bölgede yıllık bazdaki gelirini %57 arttırarak büyük bir iş başardı. Bununla birlikte Çin gelirleri, toplam gelirin %19’unu oluşturuyor. Diğer bir deyişle Çinli müşteriler artık Apple ürünlerini daha aktif bir şekilde kullanıyor.
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iPhone 12 serisinin satışları şirket tarafından nasıl değerlendiriliyor?
Cupertino merkezli şirket, şimdiye kadar 100 milyonun üzerinde iPhone 12 modeli sattı. Apple’ın CFO’su Luca Maestri’ye göre yeni iPhone müşterileri arasında iPhone 12, %98’lik paya sahiptir. Aslında Apple’ın iPhone satışları düzenli olarak artmıyor. Bazı dönemlerde firma büyük düşüşler yaşadı. 2017 yılının Ekim-Aralık ayları arasında kırılan rekorun ardından firma düzenli olarak düşüşe geçti. Ancak iPhone 12 serisi ile birlikte bu düşüş devri kapandı ve satışlarda önemli derecede artış görüldü. Bu nedenle, iPhone 12’nin iPhone 6’dan sonra en çok satan Apple telefon olduğunu söylemek mümkün.
Huawei’nin ABD tarafından yasaklanmış olması nedeniyle şirketin pazar payı düşüşe geçti. Apple da Huawei’nin düşen pazar payının bir kısmını kendi hanesine aktardı. Bu nedenle şirket, özellikle Çin bölgesinde önemli satışlara ulaştı. Her ne kadar Huawei uzun zamandır bu ambargolara direniyor olsa da yine de kan kaybetmeye devam ediyor.
Bugün ortaya çıkan verilere göre iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisinden daha fazla satıyor. Bunun asıl nedeni, şirketin yeni seri ile birlikte getirdiği 5G teknolojisidir. Ayrıca yeni iPhone serisi, Beidou navigasyonunu destekleyen ilk akıllı telefon. Bununla birlikte Çin’deki iyi satışların bir başka nedeni de yine 5G’dir. Bu da zamanında Huawei‘nin milliyetçilik ile değil teknoloji ile satış yaptığının kanıtı oldu.
Apple’ın Çin pazarındaki gidişatı nasıl yorumlanıyor?
iPhone 12 serisinde en çok satan cihazlar, Pro ve Pro Max modelleridir. Bununla birlikte “Mini” takısına sahip olan cihaz, serideki en az satış yapan telefon oldu. Serinin Çin satışlarına bakıldığında satış hacmi büyük olmasına rağmen ilk sırayı alamadı. Huawei, %38.3’lük oran ile pazar payında birinci sırada. Apple ise %11.1’lik pazar payıyla beşinci sırada yer alıyor. Huawei ürünlerinin satışları ambargo sebebiyle önemli oranda düştü. Ayrıca çip krizi sebebiyle firma yeterince telefonu piyasaya süremedi. Bu nedenle Huawei’nin yerini Oppo, Xiaomi, Vivo gibi üreticiler aldı. Bununla birlikte Apple da Çin pazarında önemli bir yere kavuştu. Firma, pazar payında beşinci olsa bile en azından artık Çin pazarındaki rekabete dahil olabilecek.
iPhone 12 teknik özellikleri
- Ekran: 6,1 inç, 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 460 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 4 GB
- Depolama Alanı: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: Geniş açılı 12 MP f/1.6, ultra geniş açılı 12 MP f/2.4, smart HDR 3, gece modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- Batarya: 2815 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: iOS 14
iPhone 12 Pro ve Pro Max teknik özellikleri
- Ekran:
- iPhone 12 Pro: 6,1 inç Super Retina OLED
- iPhone 12 Pro Max: 6,7 inç Super Retina OLED
- İşlemci: Apple A14 Bionic
- RAM: 6 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 12 MP
- Arka Kamera: Geniş açılı 12 MP f/1.6, ultra geniş açılı 12 MP f/2.4, telefoto kamera 12 MP f/2.2, TOF 3D LiDAR sensör, smart HDR 3, gece modu
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
- Batarya:
- iPhone 12 Pro: 2815 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- iPhone 12 Pro Max: 3687 mAh, 20W hızlı şarj desteği
- İşletim Sistemi: iOS 14
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