Lenovo Legion 2 Pro modelinin kamera özellikleri belli oldu!

Lenovo Legion 2 Pro modeli yakında kullanıcılarının karşısına çıkacak. Oyuncu odaklı akıllı telefon, güçlü performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Her geçen gün yeni detayları ile bizleri karşılayan akıllı telefonun şimdi de kamera özellikleri ortaya çıktı. Akıllı telefonun ön taraftaki özçekim kamerası seri için sıradan, akıllı telefon dünyası için ise sıra dışı bir yerde olacak. Ayrıca cihazın arka ana kamerası da ortaya çıktı.

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Lenovo Legion 2 Pro pop-up ön kamera ile geliyor!

Lenovo, oyun dünyasındaki yerini her alandan sağlamlaştırmak istiyor. PC piyasasında çok önemli bir yere sahip olan teknoloji devi, oyuncular için de ürettiği ürünler ile adından sıkça söz ettiriyor. Oyuncuların dikkatinde olmak isteyen firma, bilindiği üzere akıllı telefon piyasasında da oyuncu odaklı ürünler ile yer almakta. Legion serisi ile mobil oyun odaklı akıllı telefon üreten Lenovo, seriye yakında bir üye daha kazandıracak. Legion 2 Pro olarak adlandırılan akıllı telefon, üstün performansı ile adından söz ettirmek istiyor. Günümüz akıllı telefonlarına nazaran daha oyun odaklı olduğu için yüksek performanslı bir şekilde piyasaya çıkan bu telefonlar, kimi zaman da ilginç tasarımları ile gündemde kalabiliyorlar. Geri sayıma geçilen akıllı telefon da sıra dışı ön kamera dizaynı ile kullanıcılarını karşılayacak.

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Serinin bir önceki Pro modelinde olduğu gibi, bu cihazda da ön kamera pop-up sistemine sahip olacak. Ayrıca bu pop-up sistemi alışagelmişin dışında, telefonun yan tarafında yer alacak. Hali hazırda piyasada birçok başarılı pop-up kameralı akıllı telefon bulunurken, Legion serisi dışında bu kamerayı yan tarafa yerleştiren herhangi bir firma ortaya çıkmadı. Firma bu tasarımı, oyuncuları rahat ettirmek için kullandıklarını açıkladı. Zira mobil oyun oynarken çoğunlukla yan tutulan akıllı telefonlarda kameralar kullanıcıların elleri yüzünden kapanıyordu. Yan tarafa yerleştirilen pop-up ön kamera sayesinde mobil oyunlar oynayan oyuncuların aynı anda yayın açmaları dahi mümkün olacak. Ön kamera 44 MP değerinde bizleri karşılayacak. Ayrıca kamera dört kanallı piksel birleştirme teknolojisi sayesinde 11 megapiksellik kare yakalana imkanına sahip olacak. Bununla birlikte firma Weibo üzerinden, akıllı telefon ile çekilen bazı özçekimleri paylaştı.

Lenovo Legion 2 Pro modelinin arka ana kamerası da belli oldu!

Ön kamerası ile iddialı bir tasarım ve performans sunmak isteyen Lenovo, arka kamerasında da ince eleyip sık dokumuşa benziyor. Oyuncu odaklı akıllı telefon, OmniVision tarafından üretilen son model lenslere ana kamerasında yer verecek. OV64A sensörüne sahip olacak akıllı telefon, 64 MP değerinde olacak. Ön kameradakine benzer bir teknoloji kullanacak olan firma, arka kamerada da 16 megapiksellik kare yakalayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun arka kamerası, 4K 120 FPS video çekebilecek. Aynı şekilde 8K video çekme yeteneği de bulunan oyuncu odaklı akıllı telefon, bu videoları da 30 FPS olarak kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Oyuncu odaklı telefonlar arasında kamera konusunda da öne çıkmayı hedefleyen akıllı telefonun, diğer arka kameraları ile alakalı henüz bir bilgi ortaya çıkmadı. Ancak görünüşe göre Lenovo, kamera konusunda kendine fazlasıyla güveniyor gibi.

Kamera bilgilerinin yanı sıra, akıllı telefon ile alakalı bazı soğutma iddiaları da kesinleşti. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonuna resmen sıvı soğutma sistemi kurmuş. Çift fanlı bir sistem geliştiren akıllı telefon üreticisi, fanlar arasında özel bir sıvıya yer vermiş. Bu sayede oyuncular ısınma sorunları ile karşılaşmadan oyun oynama imkanına sahip olacaklar. Her ne kadar sistem kulağa hoş gözükse de bazı eksilere sahip. Bu eksilerden en önemlisi ise ne yazık ki fiyat. Zira ortaya çıkan bilgilere göre Lenovo bu teknolojiyi çok da ucuza mal etmedi. Kesin rakamlar ortaya çıkmasa da cihazın fiyatının bu durumdan etkileneceği iddia ediliyor. Bununla birlikte firma soğutma sisteminin piyasadaki en iyi sistem olacağını iddia ediyor. Lenovo Legion 2 Pro modeli 8 Nisan tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Lenovo Legion 2 Pro teknik özellikleri