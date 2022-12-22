Ülkemizde laptop cihazlarıyla yakından tanıdığımız Lenovo yeni bir klavye mouse ikilisini duyurdu. Lenovo’nun açıkladığı bilgiye göre her iki cihazın üretiminde kullanılan malzemelerin büyük bir yüzdesi (%65’e varan oranlarda) okyanuslardan geri kazanılmış plastiklerden oluşuyor. Bunun yanı sıra hem klavye hem de mouse 10.000 tık ömür sunuyor.

Lenovo’nun yeni kablosuz klavyesi 420 mAh Lityum-İyon Polimer şarj edilebilir bir pilesahip ve klavye tek bir şarj ile 3 aya varan pil kullanımı elde edebiliyor.

Kablosuz mouse ise programlanabilir dört adet tuşa sahip. Bunun yanı sıra isteğinize göre DPI ayarı yapmak için bir tuş da mevcut. Optik sensör maksimum 4.000 DPI değerine sahip. Mouse da aynı klavye gibi tek şarj ile 3 aya varan bir kullanım sunuyor. Kablosuz mouse 380mAh Lityum İyon Polimer bir pile sahip.

Lenovo’nun yeni kablosuz mouse klavye ikilisi rakiplerine nazaran oldukça uygun bir fiyatla geliyor. Cihazlar Temmuz 2023’te 79 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.