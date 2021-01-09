CES fuarı tüm hızıyla devam ediyor. Lenovo’nun yeni laptopları da bu fuarda tanıtıldı. Yeni Lenovo IdeaPad laptoplar Snapdragon 8cx işlemci ve 5G özelliği ile geliyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Chromebook 2 tanıtıldı QLED ekranlı Chromebook

reklam

CES 2021, bu yıl Covid-19 nedeniyle tarihi boyunca ilk defa dijital ortamda yapılıyor. Ancak, bu durum şirketlerin yeni ürünlerini tanıtmasına engel değil. Çin merkezli uluslararası bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Lenovo’nun yeni laptopları da bu fuarda tanıtıldı. Birkaç yeni Lenovo IdeaPad laptop modeli tanıtan şirket, bir sürpriz yaparak ARM mimarili Qualcomm Snapdragon 8cx işlemcili laptop duyurdu. Fuarda 4 yeni model duyuruldu.

Lenovo IdeaPad 5G

1080P çözünürlüğünde 14 inç IPS LCD ekrana sahip olan bu modelin en dikkat çekici özelliği, Qualcomm Snapdragon 8cx işlemcisi. 7 nanometre olan bu işlemci Windows 10 ile uyumlu çalışması için özel olarak geliştirildi. ARM mimarili işlemciler şu sıralar oldukça popüler. Özellikle soğutucuya ihtiyaç duyulmaması, düşük güç tüketimine sahip olması ve buna rağmen oldukça güçlü olması bu işlemcilere olan rağbeti arttırıyor. 1.2 kg olan laptop, 51WHr bataryaya sahip. 65W hızlı şarj desteğine sahip bu batarya 20 saate yakın şarj ömrü sunuyor. 5G özelliği de bulunan Lenovo IdeaPad 5G, yakında satışa sunulacak.

Lenovo IdeaPad 4G

Lenovo’nun bu modeli, aslında 5G olan laptop ile benzer özellikler taşıyor. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 8cx’den 8c’ye küçük bir düşüş yaşarken, 5G özelliği de yerini 4G’ye bırakıyor. 8 GB LPDDR4X RAM ile gelecek olan model, 512 GB depolamaya sahip olacak.

Lenovo IdeaPad 5i Pro Intel

Eğer ARM ile çalışan Windows laptoplara tam olarak hazır değilseniz, Çinli üreticinin size özel çözümleri de hala mevcut. Bu modelde 11. nesil Intel işlemciler yer bulurken, 14 ve 16 inç olarak iki farklı boyuta sahip olacaklar. Ağırlığı boyutuna göre 1.45 kg ya da 2 kg olacak olan bilgisayar, 2.5 K çözünürlüğe sahip olacak ve 120Hz’e kadar yüksek tazeleme hızı sunacak. GPU desteği de bulunan laptop, Nvidia MX450 grafik kartını içinde barındıracak. 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği bulunan laptopun fiyatı, konfigürasyona göre 700 dolardan başlayıp, 900 dolara kadar çıkacak.

Lenovo IdeaPad 5 Pro AMD

Daha çok oyunculara yönelik olan bu laptop, 32 GB DDR4 RAM seçeneğine ve Nvidia RTX serisi ekran kartlarına sahip olacak. 120Hz ekrana sahip olacak olan model 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı boyuta sahip olacak. Konfigürasyona göre 800 $ ila 1150 $ arası değişen fiyata sahip olacak.

İlginizi çekebilir: Nispeten uygun fiyatlı ve oldukça güçlü bilgisayar ve telefonlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.