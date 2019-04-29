Acer Nitro 5 incelemesi | AMD Ryzen oyuncu laptopu!

AMD Ryzen işlemcisi ve RX Radeon ekran kartından gücünü alan Acer Nitro 5 dizüstü bilgisayarı incelemesi ile karşınızdayız.

Acer Nitro 5 Özellikleri

Acer’ın popüler Nitro serisi dizüstü bilgisayar ailesinin son mensubu Nitro 5, ofisimize gelen ve kalbinde AMD’yi barındıran modeliyle farklılık yaratmayı başarmış. Özellikle fiyat/performans arayanlar için en güzel seçeneklerden biri olan Nitro 5, AMD Ryzen 5 2500U işlemcisinde 2 GHz hızında 4 çekirdekli bir yapısıyla göz önünde iken ayrıca AMD Radeon RX 560X ile hatırı sayılır bir performans desteği sunabiliyor.

15,6 inç ekranında Full HD çözünürlük sunan LED bir panel bulunan Nitro 5, 8 GB DDR4 bellek, 1 TB HDD, 128 GB SSD ve Reddot 2018 ödüllü tasarımıyla tercih sebebi olabilir. Üzerindeki karbon fiber dokulu kasasıyla ve kırmızı LED aydınlatmalı klavyesiyle bir oyuncu bilgisayarı olduğunu net bir biçimde gösteren Nitro 5, ses noktasında Dolby Audio Premium ve Acer TrueHarmony destekli güzel bir deneyim vadediyor.

Nitro 5 Oyun

Overwatch, Fortnite, Apex Legends, CS:GO ve elbette PUBG gibi e-spor oyunlarında 60 fps üzeri akıcı deneyim sağlayabilen cihaz, Battlefield V, Assassin’s Creed Odyssey ve Far Cry 5 gibi oyunlarda ise 30 fps üzeri performans sergiliyor.

Sonuç olarak özellikle artan dizüstü bilgisayar fiyatlarında bütçenizi yormadan tüm işlemlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz, aynı zamanda e-spor arenasında da oyun keyfine doyabileceğiniz Acer Nitro 5, AMD’nin de laptop tercihi sırasında rahatlıkla tercih edilebileceğini bizlere gösteriyor.