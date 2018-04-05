Beşiktaş JK ve Lenovo Vodafone Park’ta, dünyada bir spor kompleksi içinde yer alan ilk oyun alanı açtı. 12 yaş üstü oyun meraklılarını ağırlayacak “Lenovo Game On”da Lenovo’nun yepyeni artırılmış gerçeklik uygulamaları da ülkemizde ilk kez deneyimine sunuluyor. Ayrıca alanda Microsoft Xbox One bölümü de bulunuyor.

Dünyada bir ilk: Lenovo Game On!

Lenovo, oyun alanına özel Legion oyun bilgisayarları ile Lenovo Game On’da yüksek performanslı ürün deneyimi sunmakta. 12 yaş üstü kişiler Game On’da farklı bir ortamda oyun oynayabilme ve turnuvalara katılma şansı elde edebiliyor.

Lenovo AR Geme On’da!

Lenovo’nun Jedi Challenges gibi artırılmış gerçeklik tabanlı uygulaması, satışa sunulmadan önce mekâna özel olarak ilk kez yerli oyunculara sunuluyor . Lenovo Game On’da 3 ayrı Jedi Challenges alanı bulunuyor. Jedi lightsaber ile savaş ortamına gireceğiniz deneyim gerçekten bizleri de etkilemeyi başardı.

Vodafone Park’ta yer alan yeni gaming alanını değerlendiren Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, açılışta gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi; “Bugün evimizde, Vodafone Park’ta, dünyanın önde gelen bilişim markalarından biri ile önemli bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Artık konvansiyonel sporlar kadar önemli bir konuma gelen dijital oyunlar, Beşiktaş JK olarak da yakından takip ettiğimiz mecralar arasında. Sportif aktivitelerimizin yanında, bir yaşam merkezi olarak da konumlandırdığımız Vodafone Park’ta, teknoloji alanındaki önemli ürünleriyle tüm dünyanın saygısını kazanan Lenovo markası ile özel bir tesise imza attık. Hem bugünün hem de geleceğin en önemli trendlerinden biri olan dijital oyunlar segmentiyle, böyle bir tesisi Lenovo ile birlikte hayata geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz spor tarihinin en özel müzelerinden birine, alışveriş ve yaşam mekanlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park’ta, artık oyun tutkunları da kendileri için bir şeyler bulacak. Bu özel iş ortaklığında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Beşiktaş JK ile birlikte Lenovo Game On’u hem oyunseverlerin hem de İstanbul’un hizmetine sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve şunları söyledi; “Hedeflerimizden biri de tüketicilerin yüksek performanslı ürünlerimizi test etmeleri ve bilgisayar başında geçirdikleri zamanı verimli şekilde kullanırken aynı zamanda oyuna ilgi duyanların kesintisiz bir oyun keyfi yaşamalarını sağlamak. Bu amaçla şehrin merkezinde, güvenlik ve teknoloji beklentisi yüksek olan ve yaşayan bir gaming alanını oyunseverlere sunmak istedik. Türkiye’nin öncü spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile işbirliği yapmaktan dolayı gururluyuz. Hedefimiz Lenovo Game On’a gelen ziyaretçilerin vakitlerini en keyifli şekilde geçirebilmeleri olacak. Bu noktada ziyaretçilerimiz üstün performanslı ürünlerimizle oyun oynayabilecekler, turnuvalara katılabilecekler ve birlikte keyifli vakit geçirebilecekler. Lenovo olarak gaming pazarında çok büyük bir gelişme potansiyeli görüyoruz, Lenovo Game On ile birlikte bu alandaki hedeflerimizi ve vizyonumuzu bir üst noktaya taşımanın heyecanını yaşıyoruz.”