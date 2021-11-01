Lenovo, Çift Ekranlı Thinkbook Plus Üzerinde Çalışıyor

Birden fazla ve katlanabilir bir ekrana sahip olan tek cihaz telefonlar değil. Lenovo, katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar yaptıktan sonra şimdi de iki ekranlı bir cihaz üzerinde çalışmalar yapıyor. Lenovo Thinkbook Plus olarak adlandırılan bu cihaz, Twitter kullanıcısı olan Evan Blass tarafından paylaşım yapılarak görüntülendi. Geçtiğimiz birkaç yıldır Asus tarafından yapılan çift ekranlı dizüstü bilgisayarlara benzerlik gösteren bir konsept gösteren fotoğraf yayınladı. Lenovo Thinkbook Plus 17 inç’e sahip bir cihaz gibi görünmekte. Ancak ikinci ekranına bakıldığında Asus’un geçmişte kullanmış olduğu bazı ikinci ekranlara göre daha büyük olarak gözükmekte.

Lenovo Thinkbook Plus Teknik Özellikleri

Az önce üstte de belirttiğimiz gibi Twitter kullanıcısı Blass Thinkbook Plus’ın 17 inç ekrana sahip olacağını belirtiyor. Daha önce çıkan çoğu cihazdan farklı olarak görülen Lenovo, dizüstü bilgisayarlarda bulunan dokunmatik yüzeyde değişikliğe gitmiyor. Bu alanı kaldırmak yerine ikinci ekranın yanına konumlandırmaya devam ediyor.

İkinci ekranın olması veya dokunmatik yüzeyin klavyeyi sıkıştırıp yazma işlemini daha zor hale getirip getirmeyeceği henüz tam olarak belli değil ancak dokunmatik yüzey kesinlikle kullanılabilir olarak gözüküyor. Asus ZenBook Pro Duo’daki ikinci ekran 14 inç ve 32:9 IPS ekrana sahipti ancak Lenovo’nun bu cihazında Asus modeline göre küçük görünüyor. Yine de ekran birçok küçük tablet kadar büyüklükte görünüyor. Bu büyüklükte o ekranda çok fazla işlemin yapılacağı anlamına geliyor.

Ayrıca ZenBook’taki ekranlar, içeriğin ana ekran ve ikincil ekran arasında bölünmesine de izin veriyor. Lenovo’nun kullanıcılarına da aynı işlemi yapmasına izin vermesi muhtemeldir. Blass’ın paylaşmış olduğu görüntüye bakıldığında resim üzerinde düzenleme yapılan bir uygulama ve ikinci ekranda da resmin daha yakın hali gözükmekte. Temel olarak bu özellik birincil ekranda resmi düzenlemek için ikinci ekranda ise kullanılan bir kalemi anlatmakta. Daha önce çıkan sızıntılar arasında cihazın bir E-Mürekkep ekrana sahip olacağını da iddia edilmişti.

Tüm bunlar belirttikten sonra son olarak fiyat konusuna gelmek gerekirse cihaz hakkında henüz fiyat belirtilmedi ve sızıntılarda da bu konu hiç geçmedi. Ancak tahmini olarak Asus Zenbook Pro Duo modelinin fiyatına yaklaşık bir fiyat gelebilir. Sızıntılar içerisinde bulunmuyor ancak cihazda Intel ve AMD’nin en yeni işlemcilerinin çalışması bekleniyor.