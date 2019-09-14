Lenovo Carme akıllı saat duyuruldu!

Lenovo, duyurduğu yeni akıllı telefonlardan sonra yeni akıllı saati olan Lenovo Carme modelini de duyurdu. Çinli teknoloji markası Lenovo, geçtiğimiz haftalarda A6 Note ve K10 Note isimli iki yeni akıllı telefonunun ardından bugün Lenovo Carme adında yeni bir akıllı saat duyurusunu yaptı.

Carme, kullanıcıların ekran içeriğini farklı açılardan izlemelerini kolaylaştıran 2.5D kavisli yüzey tasarımlı ve 1.3 inçlik tek dokunuşlu renkli ekrana sahip. Kare bir yapı kullanılması ile dikkat çeken akıllı saat, tasarım ile öne çıkıyor.

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Lenovo Carme, bir akıllı saatten beklenen birçok şeyi yapabiliyor. Metin mesajlarını ve çağrıları ekranda bildirim olarak gösterebiliyor. Carme ayrıca, adım sayar, kalp atış hızı monitörü gibi fitness ve sağlık özelliklerine de sahip. Saat farklı spor aktivitelerini algılayabiliyor ve uzun süre hareketsiz kaldığınızda size bir hatırlatma gönderiyor.

Saatin bu tasarımının sağladığı artılardan birisi de IP68 sertifikası. Sertifikası sayesinde saatin suya ve toza karşı koruma sunduğunu görmek mümkün oluyor. Bluetooth 4.2 desteğiyle gelen saat, hem iOS telefonlara hem de Android telefonlara bağlanabiliyor. 200 mAh’lık batarya ile gelen akıllı saat, Lenovo’nun iddiasına göre 7 günlük bir batarya ömrüne sahip.

İki farklı renk seçeneği (mavi ve yeşil) sunan Lenovo Carme, plastik kayış ile birlikte geliyor. Saatin tüm bu özelliklerle beraber fiyatı ise 50 dolar civarında olması bekleniyor. Özellikleri itibari ile fiyat/performans ürünü bir akıllı saat modeli olan ürünün çıkış tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı. Ayrıca ülkemiz de bu modellerin satılıp satılmayacağı konusunda net bir bilgi yok.