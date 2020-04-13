Lenovo A7 modeli tanıtıldı!

Lenovo, uygun fiyatlı ve giriş seviyesi olan yeni telefonu A7 modelini duyurdu. Şirketin yeni telefonu, uygun fiyatı ve çıkarılabilir bataryası ile dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji firması, bugün yapılan lansmanda yeni akıllı telefonunu tanıttı. Lenovo A7, % 87 ekran/gövde oranına sahip 6.09 inçlik bir LCD ekran ile geliyor. Giriş seviyesi telefonun içinde Unisoc tarafından geliştirilen SC9863A yonga seti bulunuyor. Söz konusu işlemcinin içerisinde 8 adet Cortex-A55 ünitesi bulunuyor.

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Ekranda bulunan damla çentikte 5 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun arka kısmında ise 12 MP ve 2 MP’lik bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz portre fotoğraflarında güzelleştirme, yüz germe, kuaförlük, çil kaldırma, beyazlatma, nemlendirici, saç boyama gibi kullanıcıların hoşuna gidebilecek pek çok kamera fonksiyonları ile birlikte geliyor.

4000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pilden beslenecek olan telefonun arkasında fiziksel parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Bu pil kapasitesi ile Lenovo A7 modelinin tam şarjdan sonra yapılan testler sonunda 57 saat konuşma, 416 saat bekleme ve 84 saat müzik çalarak oldukça iyi bir skor elde ettiği görülüyor.

Son olarak Lenovo A7, siyah ve mavi renk seçenekleri ile birlikte 100 dolarlık bir etiket fiyatı ile gelmesi bekleniyor. Söz konusu akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmamakta.

Lenovo A7 modelinin teknik özellikleri