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Lenovo A7 modeli tanıtıldı!
Lenovo, uygun fiyatlı ve giriş seviyesi olan yeni telefonu A7 modelini duyurdu. Şirketin yeni telefonu, uygun fiyatı ve çıkarılabilir bataryası ile dikkat çekiyor.
Çinli teknoloji firması, bugün yapılan lansmanda yeni akıllı telefonunu tanıttı. Lenovo A7, % 87 ekran/gövde oranına sahip 6.09 inçlik bir LCD ekran ile geliyor. Giriş seviyesi telefonun içinde Unisoc tarafından geliştirilen SC9863A yonga seti bulunuyor. Söz konusu işlemcinin içerisinde 8 adet Cortex-A55 ünitesi bulunuyor.
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Ekranda bulunan damla çentikte 5 MP‘lik bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun arka kısmında ise 12 MP ve 2 MP’lik bir kamera kurulumu bulunuyor. Cihaz portre fotoğraflarında güzelleştirme, yüz germe, kuaförlük, çil kaldırma, beyazlatma, nemlendirici, saç boyama gibi kullanıcıların hoşuna gidebilecek pek çok kamera fonksiyonları ile birlikte geliyor.
4000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pilden beslenecek olan telefonun arkasında fiziksel parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Bu pil kapasitesi ile Lenovo A7 modelinin tam şarjdan sonra yapılan testler sonunda 57 saat konuşma, 416 saat bekleme ve 84 saat müzik çalarak oldukça iyi bir skor elde ettiği görülüyor.
Son olarak Lenovo A7, siyah ve mavi renk seçenekleri ile birlikte 100 dolarlık bir etiket fiyatı ile gelmesi bekleniyor. Söz konusu akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmamakta.
Lenovo A7 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.09 inç, LCD
- İşlemci: Unisoc SC9863A
- RAM: Bilinmiyor (2/3 GB RAM)
- Depolama Alanı: Bilinmiyor (16/32 GB)
- Arka Kamera: 12 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 4.000 mAh
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Call of Duty: Warzone, 50 Milyon kullanıcıyı geçti
Call of Duty tarafından çıkarılan ücretsiz battle royale oyunu Warzone, 50 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Oyunun yapımcılarından kullanıcılara sosyal medya üzerinden teşekkür mesajı geldi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunma amacı ile insanlar evlerinde kalıyor. Hal böyle olunca oyunlara ilgi arttı. Bu durumdan faydalanan ücretsiz battle royale oyunu Warzone’un kullanıcı sayısı hızla artmış durumda. Şirketin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Call of Duty: Warzone’un 50 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
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Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Activision, Call of Duty: Modern Warfare’in battle royale versiyonu Call of Duty: Warzone, 10 Mart tarihinde çıkarmıştı. Piyasaya çıkalı henüz bir ay geçmesine rağmen başarması zor bir kullanıcı sayısına ulaştı.
Call of Duty: Warzone’un ücretsiz olması ve en önemli rakipleri, Fortnite ve PUBG gibi diğer rekabetçi oyunlarının yeni özellikler ile daha komplike bir hal alması oyuncuların tercihinde önemli rol oynadı.
Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone’un, PC ve konsollarda ilk 24 saatte 6 milyon kişi tarafından oynandı. Oyun ilk dört gün içerisinde 15 milyon kullanıcıya ulaşmıştı.
Söz konusu oyunu Call of Duty: Modern Warfare’a sahip olmadan da oynamak mümkün. Eğer Modern Warfare’a sahipseniz Warzone’a oyun içerisinden ulaşabiliyorsunuz. Ancak Modern Warfare’ı hiç satın almasanız bile Call of Duty: Warzone oynunu ücretsiz indirip oynayabilirsiniz.
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Yeni Porsche 718 Cayman GT4 RS, 500 beygir olabilir!
Porsche‘nin ortadan motorlu modeli olan Cayman’ın en güçlü versiyonu olan GT4 RS’in, yıllardır beklenen yeni nesli hakkında dedikodular ortaya çıktı.
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Car & Driver‘ın haberine göre aracın 500 beygir seviyesinde güç üretebileceği söyleniyor.
Geçtiğimiz yıldan beri test edilen yeni nesil 718 Cayman GT4 RS, birkaç kez casus kameralara yakalandı. O görüntülerdeki bazı detaylara bakılırsa araç, bekleyenlerini fazlasıyla memnun edecek gibi görünüyor.
Mevcut 718 Cayman GT4’te 4.0 litrelik 6 silindirli atmosferik ünite 414 beygir güç üretiyor. Yeni nesilde 4.0 litre hacim korunarak, gücün 500 beygir gibi bir seviyeye ulaştırılması bekleniyor.
Yeni nesil GT4 RS’te olması beklenen başka değişiklikler de var elbette. Önceki nesle göre hafifleyen gövdenin, daha güçlü frenler ve geliştirilmiş süspansiyonlar ile desteklenmesi bekleniyor. Şanzıman konusunda ise henüz kesin bir haber yok.
Mevcut Cayman GT4 sadece altı ileri manuel şanzıman ile satılıyor. Fakat bu yılın ilerleyen zamanlarında PDK şanzıman ile satışa sunulacağı söyleniyor. Porsche, 911 GT3 RS’teki benzer yolu izlerse, Cayman GT4’teki tek şanzıman seçeneğinin PDK olması da olası görünüyor.
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İlginç Corvette’lerde bugün: Kamyonet Corvette!
Geçen günlerde ortaya çıkan “kırpılmış” Corvette’den sonra İsviçre’de bulunan “kamyonet Corvette” karşınızda.
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Modifiye dediğimiz kültürün ucu bucağı yok. Bazı efsane araçları da olmadık hallerde görmemiz de haliyle mümkün. Haberin konusu olan araç, İsviçre’de yaşayan bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşıldı. İşin dikkat çeken bir diğer kısmı ise bu aracın kiralanabilir olması.
Bu C5 Corvette, İsviçre’ye geldikten sonra tavanın arka camla birleştiği kısımdan itibaren kesilmiş ve arka tarafı tamamen kamyonet kasasına dönüştürülmüş.
Kamyonetler genelde eşya taşımak için kullanılan araçlardır. Fakat bu Corvette’in arka kasası, eşya taşımaktan o kadar uzak ki, birkaç çocuk arabasını zor taşıyabilir gibi görünüyor. Hatta asıl önemli kısım, aracın çekme kapasitesi bir kamyonet kadar bile değil. Yani bu aracı Corvette’in pratik bir versiyonu olarak değil de, Chevrolet El Camino‘ya saygı için tasarlanmış bir araç olarak görmemiz gerekiyor.
Corvette’i bu hale getirmiş olmak tam tatmin etmemiş olacak ki, araba açık mavi – beyaz renge boyanmış ve aracı oldukça sıradan gösteren gümüş renkli jantlarla bu eseri tamamlamışlar.
Araç, Neufield’s Special Cars Zurich şirketine ait ve film, sinema gibi prodüksiyonlar da dahil olmak üzere özel organizasyonlara kiralanıyor.