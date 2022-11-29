Xiaomi, 1 Aralık 2022’de yapacağı lansman için hazırlanıyor. Ancak bu etkinlikten önce bir şirket yetkilisi, yaklaşmakta olan amiral gemisi Xiaomi 13 serisi ile ilgili bazı ilginç ayrıntıları açıkladı.

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Çinli teknoloji devinin CEO’su ve kurucusu, yaklaşmakta olan üst düzey akıllı telefonlarla ilgili uzun bir mesaj paylaştı. Weibo’da Lei Jun, Xiaomi 13 serisi pil ömrüyle ilgili endişeleri dile getirdi. Pil ömründen çok telefonların kalınlığı ve cihazın tasarımıyla ilgilendiğini söyledi. Zaten bildiklerimize dayanarak, Xiaomi 13 modeli 4.500 mAh pile ev sahipliği yapacak.

Xiaomi 13 serisi mükemmel pil ömrü sunarken çok zarif bir tasarıma sahip olacak. Şirketin CEO’su, pil ömrü DOU testini göstererek bu iddiayı destekledi. Bu görsele baktığımızda, Xiaomi 13’ün tek bir gündeki normal kullanım sırasında pil COU puanını görebiliriz. Amiral gemisi serisinin yeni temel modelinin, 1.28 puan alan ve pil ömrüyle büyük beğeni toplayan Apple iPhone 14 Pro Max’in bile üzerinde olan 1.37 puana ulaştığını net bir şekilde görebiliyoruz. Firma ayrıca, markanın 2 güne kadar dayanabilen bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını ve araştırma ve geliştirme biriminin sonunda bir atılım gördüğünü de sözlerine ekledi.