Elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Zhu Jiangming tarafından 2015 yılında kurulan Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, Türkiye pazarına giriyor.

Leapmotor Distribütörü Belli Oldu!

Tüm tüketicilere en iyi akıllı mobilite deneyimini sunmaya çalışan, Hangzhou, Çin merkezli lider bir akıllı elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor’a ait dört adet elektrikli araç modeli, Nisan ayında Türkiye yollarında olacak.

Leapmotor Türkiye Distribütörü ise Ulu Motor oldu. İlk olarak yine Çinli bir otomotiv devi olan SKYWELL’in distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, şimdi de bir başka Çinli dev olan Leapmotor’un distribütörlüğünü üstlendi.

Kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmayı kendine görev edinen Leapmotor, araçlarındaki tüm temel aktarma sistemlerini ve elektronik bileşenleri kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor. Bu yönüyle yine yakın zamanda ülkemize giriş yapan BYD firmasına benzeyen Leapmotor, ülkemizde güçlü bir çıkış yapabilir.

Ancak son zamanlarda Togg’a göre düzenlenen elektrikli araç pazarında, Çinli modeller için yüzde 40 ilave gümrük vergisi gündemde. Bu vergilerle beraber diğer ülkelerde fiyat konusunda çok daha avantajlı olan Çinli elektrikli otomobil modelleri, ülkemizde pahalı tarafta kalabilir.

Çinli otomobiller için ilave gümrük vergisinin Togg’u öne çıkarmak için yapılan bir hamle olduğu düşünülüyor. Aynı gün alınan yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ÖTV matrah limitlerinde de düzenleme yapılmış ve Togg’un bulunduğu vergi dilimi Togg satışlarına yarayacak şekilde değiştirilmişti.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Leapmotor ülkemizde başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!