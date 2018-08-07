Leagoo S10 resmen açıklandı: Helio P60 ve 6GB/64GB depolamayla geliyor

Leagoo S10 AMOLED ekran, ekran altı parmak izi sensörü ve daha fazlası gibi gelişmiş özellikler taşıyacağı için, şirketin tarihindeki en iyi cihaz olacak. Indiegogo platformunun resmi açılışını beklerken, cihaz hakkında bazı özellikler henüz onaylanmadı ancak cihazla ilgili gelen yeni bilgiler var.

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Leagoo S10 nelerle gelecek?

Leagoo’nun Qualcomm çipsetleri kullanıp kullanmayacağı henüz belli değil ancak S10 modeli AI özellikli yeni Helio P60 çipseti ile birlikte gelecek. Cihazdaki 6GB RAM ve 64GB dahili depolama yer alıyor olacak. Helio P60, MediaTek cephesinde oldukça iddialı bir işlemci. Ayrıca P60, günümüz teknolojisine uygun olarak, yapay zeka birimine sahip. Bu çok güzel bir haber çünkü yapay zeka nimetleri sadece kamera ile sınırlı kalmıyor. Yapay zeka teknolojisi arka planda yaptığınız işlemleri takip edebiliyor, sahneye göre kamera ayarlarını otomatik belirleyebiliyor. Böylece akıllı telefonlar için vazgeçilmez bir teknoloji olmayı başarıyor.

Ayrıca S10 modelinin fiyatının 300$ altında olacağı şirket tarafından onaylandı. Yonga seti resmi Facebook sayfasında netlik kazandı. İlgili sayfayı ziyaret etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak Leagoo S10 hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklayan videoyu izlemek isterseniz:

Eğer S10 modelini almak istiyorsanız, bu cihazı bekleyen takipçilerimize güzel haberlerimiz var. Leagoo’nun web sitesinde lansman öncesi kampanyası olarak %21 indirim kazanma şansınız var. Ayrıca Indiegogo S10 sayfasında yapacağınız abonelik başına %21 indirim elde edebilir veya Leagoo’nun en son haberlerini duymak için abone olabilirsiniz.

Lansmanı yakında düzenlenecek olan, Leagoo cephesinin uygun fiyatlı yeni amiral gemisi S10 modelinin bilinen bazı bilgileri şöyle:

Ekran: 6.21 inç AMOLED 19:9 FHD+ çözünürlüklü çentikli ekran

6.21 inç AMOLED 19:9 FHD+ çözünürlüklü çentikli ekran İşlemci: MTK Helio P60 (resmi olarak onaylandı)

MTK Helio P60 (resmi olarak onaylandı) RAM: 6GB (resmi olarak onaylandı)

6GB (resmi olarak onaylandı) Depolama: 64GB (resmi olarak onaylandı)

64GB (resmi olarak onaylandı) Arka çift kamera: SONY 20MP / 5MP veya SONY 16MP / 8MP

SONY 20MP / 5MP veya SONY 16MP / 8MP Ön kamera: 13MP

13MP Fiyat: 300$ altında (resmi olarak teyit edildi)

Ayrıca cihazda yer alabilecek bazı özellikler ise şöyle; AR arttırılmış gerçeklik teknolojisi, yüz tanıma güvenlik sistemi, kablosuz şarj, NFC ve iris tarama. Şirket cihazın batarya kapasitesinin ise, 3500-4000-4500-5000 mAh seçeneklerinden biri olacağını söylüyor.