LastPass CEO’su Karim Toubba, ilk güvenlik olayı bildiriminde yaptığı bir güncellemeyle, şirketin hem LastPass hem de bağlı kuruluşu GoTo tarafından kullanılan ve adı açıklanmayan bir üçüncü taraf bulut depolama hizmeti sağlayıcısında olağandışı faaliyetler tespit ettiğini kamuoyuna açıkladı.

Ayrıca bkz: Apple TSMC’yi ABD’de 4nm Çip Üretmeye Çağırıyor!

Bu nedenle firma, siber güvenlik firması Mandiant’ı devreye sokarak ve kolluk kuvvetlerini uyararak konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Şimdiye kadar, kötü niyetli bir aktörün, paylaşılan buluttaki müşteri verilerinin “belirli unsurlarına” erişim sağlamak için Ağustos ihlalinden elde edilen bilgileri kullandığı belirlendi. Ancak müşteri şifreleri şifreli ve güvende kalmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, LastPass ihlalin etkisini değerlendirirken bu devam eden bir soruşturmadır. LastPass ürün ve hizmetleri şu anda işlevseldir ancak müşterilere burada listelenen en iyi uygulamaları takip etmeleri tavsiye edilmiştir.