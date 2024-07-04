Land Rover Defender Octa, modelin bugüne kadarki en güçlü versiyonu olarak piyasaya çıkıyor. Bu etkileyici SUV, 626 beygir gücü ve 590 pound-feet tork üreten çift turboşarjlı 4,4 litrelik hafif hibrit V-8 motorla donatılmış. Ancak Octa, sadece güç artışıyla kalmıyor; Land Rover, süspansiyon sistemini de yeniden tasarlayarak arazi performansını maksimuma çıkarıyor.

Land Rover Defender Octa neler sunuyor?

Land Rover Defender Octa, Land Rover’ın 6D Dynamics şasisine sahip, bu sayede süspansiyon mafsalını en üst seviyeye çıkararak gövde eğimini ve yuvarlanmasını ortadan kaldırıyor. Standart Defender’dan 2,7 inç daha geniş bir duruşa ve 1,1 inç daha yüksek bir konuma sahip olan Octa, daha uzun ve güçlü çapraz kollara ve benzersiz aktif amortisörlere sahip. Frenleme gücü, altı pistonlu Brembo kaliperli 15,7 inç ön frenlerden sağlanıyor ve SUV, şimdiye kadarki tüm Defender’lar arasında en hızlı direksiyon oranına sahip.

Sekiz vitesli otomatik şanzıman, motorun standart modunda tipik olarak 553 lb-ft tork sağlarken, Octa moduna geçildiğinde 590 lb-ft torkun tamamını sunuyor. Land Rover, Octa’nın 22 inç hafif alaşım jantlar ve dört mevsim lastiklerle 0’dan 60 mil hıza 3,8 saniyede ulaşabildiğini ve maksimum hızının 255 mil olduğunu belirtiyor. Ayrıca SUV, 3,3 feet derinliğindeki su geçişlerini de rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.

Octa’ya özel olarak geliştirilen 33 inç Goodyear Advance All-Terrain lastikler, genişletilmiş çamurluk kemerlerinin altında yer alıyor. Yeniden tasarlanan tamponlar, Defender’ın yaklaşma ve ayrılma açılarını iyileştirirken, yeni ızgara tasarımı kaputun altındaki hava akışını artırıyor. Aktif egzoz sistemine sahip dörtlü egzoz boruları ise arka tarafa doğru uzanıyor. Ayrıca ön ve arka kurtarma noktaları ve alt gövde koruması da bulunuyor.

Land Rover Defender Octa’nın iç mekanında, daha fazla destek ve entegre koltuk başlıkları sunan yeni Performans koltukları bulunuyor. Ayrıca Land Rover, Body and Soul Seat ses teknolojisini Defender’da ilk kez sunuyor. Standart iç mekan, abanoz Kvadrat kumaşlı Burnt Sienna yarı anilin deriden oluşurken, müşteriler Light Cloud ve Lunar veya abanoz deri kabin seçeneklerini de tercih edebiliyorlar. Octa Edition One ise iki tonlu haki ve abanoz koltuk döşemeleriyle geliyor.

Octa’nın dış tasarımında, her modelde yeni bir baklava daireli grafik ve kontrast oluşturan Narvik Black tavan ve bagaj kapısı bulunuyor. Müşteriler, Petra Copper ve Faroe Green adlı iki yeni dış renk seçeneğiyle birlikte Karpat Grisi ve Charente Grisi renklerini tercih edebiliyorlar. Ancak yeşil renk sadece Edition One modelinde sunulacak.

Octa’nın üretiminin ilk yılında sunulan özel kaplama, kaput yazıları, hava girişi çerçeveleri, ön koltuk arkalıkları ve orta konsol kaplaması için karbon fiber detaylarla birlikte geliyor. Ayrıca, 20 inç alaşım jantlar ve Gelişmiş All-Terrain lastik seçeneği de mevcut.

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Adını elmasın oktahedral şeklinden alan Land Rover Defender Octa, 11-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Goodwood Hız Festivali’nde tanıtılacak. Land Rover perakendecileri şu anda başlangıç fiyatı 152.000 dolar olan SUV için sipariş alıyor. Land Rover Defender Octa Edition One’ın fiyatı ise 167.800 dolar olacak.