Genel
Hummer efsanesinin geri dönüş tarihi belli oldu!
General Motors‘un (GM), yakın zamanda tanıtacağı GMC Hummer ile eski bir efsanenin yeniden dirilişine şahit olacağız. Uzun zaman önce fişi çekilen efsane, hayatına GMC Hummer adıyla ve %100 elektrikli olarak devam edecek.
İlginizi çekebilir: Yeni Peugeot 308, kamuflajlı olarak görüntülendi!
GM aracın tanıtımını 20 Ekim tarihinde, Türkiye saatiyle öğle 12.00‘da yapacak. AutoNews‘in haberine göre tamamen elektrikli Hummer, 2020 Dünya Beyzbol Serisi‘nin ilk maçı sırasında yayınlanacak birkaç kısa film ile tanıtılacak.
Tanıtıma kalan kısa bir sürenin aksine aracın üretimine ise 1 yıla yakın bir süre bulunuyor. Detroitli üretici, sıfır emisyonlu koca oğlanı 2021 sonbaharında üretmeye başlayacağını ve 2022 model gamına dahil bir model olacağını doğruladı.
GMC Hummer’ın başlıca teknik detayları
GMC Hummer, 1000 beygir güç ve 15592 Nm gibi (Evet, yanlış okumadınız on beş bin küsür) oldukça iddialı bir tork değerine sahip olacak. Aracın 0-100 km/s hızlanmasının ise 3 saniye civarında olacağı söyleniyor.
Aktarma sisteminin detayları henüz doğrulanmadı. Fakat GM, aracın çapraz gidebilmesini sağlayan, akıllı bir dört çeker sisteminin GMC Hummer’da olacağını söyledi. “Yengeç Modu” olarak adlandırılan bu mod ile ön ve arka tekerleklerin aynı yöne çevrilerek, aracın arazi yeteneklerini arttıracağı açıklandı.
Kaynak: AutoNews, Carscoops
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T modeli için lansman öncesi tüm sızıntılar ve özellikler!
OnePlus 8T için birçok özellik daha ürün çıkmadan belli oldu. OnePlus markasının yeni amiral gemisi piyasaya sürülmeden önce, zaten onaylanmış ve diğer beklenen özelliklere ve cihazın fiyatına bakalım.
OnePlus 8T modeli için, birkaç hafta önce şirket tarafından bir tanıtım videosu yayınlanmıştı. Cihazımız 14 Ekim‘de piyasaya sürülecek. Ürünün lansmanı, OnePlus ‘ın resmi web sitesi üzerinden canlı yayınlanacak. Tasarım açısından, cihazımız OnePlus 7T gibi daha düz bir ekrana sahip . Ekstra olarak bu ürün ailesinde malesef bir ”Pro” model model bulunmayacak.
İlginizi çekebilir: Galaxy F41 tanıtıldı: 6.000 mAh pil ve 64MP kamera, M31’den daha ucuz!
OnePlus 8T modelinin tasarımı ve renk seçenekleri nasıl?
Tasarım açısından, ekranda ve arka panelde Corning’in Gorilla Glass 6 teknolojili cam ve kenarlarda metal bir çerçeve bulunması muhtemel. Cihazda, IP68 sertifikası (sağlam ve suya dayanıklılık sertifikası) olması bekleniyor. Ön tarafta ,ekran düz olacak ve sol üstte selfie kamerası için tek bir delik bulunacak . Telefondaki tuşlara gelirsek; güç tuşu ,OnePlus Slider tuşu sağ tarafta ve ses açma kısma tuşları solda olacak. Ayrıca, OnePlus 8T, kamera olmadan 8,4 mm kalınlığa ve kamera olan yerden ölçüğünde ise büyük bir 9,3 mm kalınlığa sahip olacak .
Resmi renderda, arkadaki 4 kamera ve LED flaş üzerinde dikdörtgen bir kamera düzeni olacağı gözüküyor. Renk çeşitleri için ise Aquamarine Green ve Lunar Silver isimleri ile karşımıza çıkıyor.
OnePlus 8T modelinin özellikleri neler?
Özelliklere ekran ile başlarsak, şirket, cihazın 120Hz yenileme hızı ekranına sahip olacağını onayladı . Cihaz, 2.5D kavisli camlı 6.55 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran parlaklığı 1100 nit değerine çıkabilicek, 0.3 JNCD (renk farkı), yüzdeyüz DCI-P3 renk gamını kapsayacak ve ve yüzde 91.9 ekran-gövde oranı olacak. Cihazın işlemcisi ,büyük olasılıkla, Qualcomm Snapdragon 865 SoC olacak. Depolama seçenekleri de 8/128 GB ve 12/256GB şeklinde olacak.
Kamera lenslerine gelirsek, OnePlus 8T modelinin, OIS ve EIS destekli 48MP f / 1.8 Sony IMX 586 sensörünü kullanacağını söyleniyor. Ayrıca sızıntılardan yola çıkarak, geniş açılı lensinde gece moduna sahip olması kuvvetle muhtemel. Bununla birlikte, diğer sensörler muhtemelen 5MP makro, 2MP derinlik sensörü ve 116 dereceli 16MP f / 2.2 ultra geniş açılı lens şeklinde olacak. OnePlus 8T modelinde özçekimler için geniş açılı bir lens bulunacağı şirket tarafından onaylanmıştı. Ve eğer sızıntılar doğruysa selfie kamerası 16 MP olacak. Nightscape, PDAF, stabil 4K çözünürlükte video ve daha fazlası gibi kamera özelliklerini bekleyebiliriz.
OnePlus 8T’nin diğer özellikleri arasında 65W gücünde şarj olabilen 4.500mAh pil, ekran içi parmak izi okuyucu gibi özellikler var. Kutusunda ise Type-C uçlu kablo, ve 45W hızlı şarj adaptörü bulnacak. Cihazımız Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek.
Lansman fiyat bilgileri nasıl olacak?
OnePlus 8T modelinde 8/128 GB varyantı için 599 ABD Doları ve 12/256 GB varyantı için ise 699 ABD Doları olarak fiyatlandırılması bekleniyor. Bununla birlikte, henüz Türkiye’ye kaç Türk Lirası fiyat ile gelicek kesin bir bilgiye sahip değiliz. Önümüzdeki Çarşamba gününde resmi detayları hep beraber göreceğiz.
Genel
Yeni Peugeot 308, kamuflajlı olarak görüntülendi!
Peugeot‘un C segmentindeki temsilcisi 308, uzun süredir hafif makyajlarla tazeleniyordu. En büyük rakibi VW Golf‘ün, yeni neslinin tanıtılmasından sonra Peugeot’un, 308’i yeni nesli için çalışmalara başlaması hem beklenen hem gereken bir hareketti. Çünkü bu işlerde kaliteyi ve ilerlemeyi arttıran şey rekabetin sürekliliği.
İlginizi çekebilir: 2022 Subaru BRZ’nin tasarımı sızdı!
Casus fotoğrafçılar tarafından görüntülenen 308’in gövdesi tamamen kamuflajla kaplı. Güncel 308, oldukça kendine has bir tasarım çizgisine sahipti. Fakat aracın yeni neslinde, Peugeot logosu taşıyan ama biraz Alman otomobili gibi bir araç olacağına dair düşünceler bulunuyor.
Yeni nesil 308’de, Peugeot’un son tasarım felsefesini taşıyan 208 ve 508 gibi modellerde yer alan birçok detay bulunması bekleniyor. Aslan dişi şeklindeki, aşağı doğru uzanan gündüz LED farları, siyah bir şerit içine yerleştirilmiş LED arka farlar ve şirketin i-Cockpit adını verdiği konsol tasarımının en son halinin, yeni 308’de yer alacağı düşünülüyor.
PSA Grubu’nun EMP2 mimarisinin güncellenmiş bir halini kullanacağı söylenen yeni 308, en az iki adet plug-in hibrit seçeneği olan bir motor gamına sahip olacak. Bazı benzinli ve dizel ünitelerin ise hafif hibrit sistemlerle destekleneceği söyleniyor.
Yeni 308’deki plug-in hibrit seçeneklerin, 1.6 litrelik benzinli motorların elektrikle desteklenmiş bir şekilde olması bekleniyor. Uygun fiyatlı hibrit motorda tek elektrik motorun yer alacağı ve ön tekerleklere güç vereceği söyleniyor. Daha güçlü olan hibrit motorda ise arka tekerleklere güç veren, fazladan bir elektrik motoru yer alacak. Böylelikle dört tekerlekten çekişe sahip bir model de ortaya çıkacak.
Önceden ortaya çıkan raporlarda yeni 308’in en güçlü hibrit modelinin, Peugeot Sport Engineered (PSE) çatısı altında olacağına dair bilgi bulunuyordu. PSE’nin adını duyurduğu aracın, 355 beygirlik 508 PSE plug-in hibrit olduğunu da belirtelim. Yani VW Golf R gibi modellerle rekabet edecek bir 308 görmemiz kuvvetle muhtemel.
Yeni Peugeot 308’in 2021 sonlarında, beş kapılı ve station gövde tipleriyle tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Aksesuar
Amazfit Bip U’nun özellikleri lansman öncesinde açıklandı!
Amazfit ,bütçe dostu akıllı saati Amazfit Bip S ‘in güncellenmiş bir versiyonu Amazfit Bip U‘yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi henüz bilinmeyen ürünün özellikleri hakkında bir Youtube üzerinde video paylaşıldı ve bu şekilde lansmandan önce Amazfit Bip U‘nin özelliklerine ulaştık.
Geçtiğimiz haftalarda, Amazfit Neo retro tarzı akıllı saati 2499 Rupi (yaklaşık 270 TL)’lik uygun fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü. Çok az bir süre sonra, Amazfit Bip U isimli akıllı saatin tasarım ve teknik özellikleri de dahil olmak üzere tüm özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca bu ürün, bütçe dostu olmasıyla akıllı saat yelpazesinde güçlü bir rakip olacak gibi görünüyor .
İlginizi çekebilir: Çok sayıda Android kullanıcısı iPhone 12 almaya hazırlanıyor!
Geçtiğimiz birkaç hafta içinde piyasaya sürülen Xiaomi Mi Watch gibi gelecek vaat eden bütçe dostu iyi cihazlar gördük. Ancak Bip U hepsinden daha fiyat/performans olacakmış gibi gözüküyor.
Amazfit Bip U için ortaya çıkan özellikler:
Amazfit Bip U, Bip S ve Bip S Lite’daki daha küçük 1.28 inç ekrana kıyasla 320 x 302 piksel çözünürlüğe sahip daha büyük 1.43 inç TFT LCD panele sahip olacak . Bu panel ayrıca parmak izi önleyici kaplamalı bir 2D camla korunmaktadır. Diğer bütçe Amazfit akıllı saatler gibi, bu da bir polikarbonat gövdeye ve bir silikon kauçuk kayışa sahip olacak. Üç renkte (siyah, yeşil, pembe) satışa sunulacak ve kayışla birlikte yalnızca 31 gram ağırlığında olacak. Ayrıca, saatimiz 5ATM basınca kadar suya dayanıklı olacak. Ayrıca akıllı saatin belki de en etkileyici özelliği, maksimum 9 günlük pil ömrü ve 2 saatlik şarj süresi.
SpO2 izleme, stres izleme ve solunum eğitimi var ve hayati değerleriniz BioTracker 2 modülü ile izlenebilecek. Bu ayrıca 60’tan fazla antrenman profilinden veri sağlamaya yardımcı olacak ve doğru izleme için GPS ile entegre çalışacak . Ayrıca cihaz, 50 metreye kadar suya dayanıklıdır ve yüzme izleme ölçümleri içerir. Son olarak, akıllı saatimiz, Bluetooth 5.0 ile birlikte gelecek ve Zepp App (eski adıyla Amazfit Uygulaması) aracılığıyla hem Android hem de iOS cihazlarla eşleştirilebilecek.