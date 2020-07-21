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Lambo’nun yenilikçi soğutma sistemi, “Akıllı Materyal Sistemi” ile tanışın!
Akıllı Materyal Sistemi, sınırlı sayıda üretilen Lamborghini Sián Coupe ve Sián Roadster modellerindeki 6.5 litrelik V12 motorları soğutma göreviyle hayatına başladı.
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Bu sistem, aracın sırtında, motor kapağının hemen üzerinde yer alıyor. Motorda biriken ısıyı tahliye etmek için tasarlanan bu kapakların ilgi çekici kısmı ise elektronik olarak değil, tamamen kendi kendine çalışması.
Sistem, şekil hafızalı bir alaşımdan imal edilmiş iki küçük yaydan oluşuyor. Bu yaylar termal duyarlılığa sahip olup, sıcaklığa bağılı olarak şekillerini değiştirebiliyor. Yaylar belirli bir sıcaklık ile temas ettiğinde, motor kapağı üzerindeki dört küçük kapakçığı itiyor ve soğutmaya yardımcı oluyor.
Sián Coupe ve Sián Roadster araçlarının aerodinamiğinden sorumlu başkan Ugo Riccio, ” Hidrolikten, elektrikten veya mekanik düzeneklere ihtiyaç olmayan bu sistem ile ağırlıktan tasarruf ediyoruz.” dedi.
Ayrıca Lamborghini proje lideri Paolo Mazzelli, şirketin ilerleyen zamanlarda, araçların başka bileşenlerinde de bu tip hafızalı materyallere yer vermek istediğini söyledi.
Sian demişken, teknik detaylarını hatırlayalım
Her biri 3.5 milyon $ gibi bir fiyata sahip Sian Coupe ve Roadster modellerinden toplamda 63 adet üretilecek. Her iki araç, 6.5 litrelik atmosferik V12 motor ve şanzımana yerleştirilmiş 34 beygir gücündeki elektrik motorundan gücünü alıyor. 48 V hafif hibrit sistemin yer aldığı bu iki araç, toplamda 808 beygir güce sahip. 0-100 km/s hızlanması Coupe model için 2.8 saniye iken, Roadster için bu değer 2.9 saniye. sürüyor. Ayrıca araçların maksimum hızının 350 km/s’nin üzerinde olduğu söyleniyor.
Kaynak: Carscoops
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İddia: Ubisoft, Assassin’s Creed içinde kadın karakterlerin rollerini azaltmış
Bugün Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre, son yayınlanan Assassin’s Creed yapımları aslında kadın karakterler için çok daha fazla role yer verecekti. Fakat Ubisoft’un geçtiğimiz günlerde şirketten ayrılan kreatif işler direktörü Serge Hascoet, kadın karakterlerin oyun satışlarına zarar vereceğini düşünerek oyun içerisinde bir azaltma uygulanmasını söylemiş.
Normal koşullarda Syndicate oyununda Evie ve Jacob’ın eşit sürelerde ekranda yer alması düşünülmüş ancak sonralarda Evie’nin rollerinin azaltılması ve Jacob’a ağırlık verilmesi uygun görülmüş. Aynı şekilde Origins’te Bayek’in eşi Aya’nın ana karakter olması ve Odyssey’de Kassandra’nın tek ana karakter olması gerektiği düşünülüyormuş. Tüm bu detaylar belirlenmişken, cinsel istismar suçlamaları ve şirket içerisinde yaşanan cinsiyetçi olaylar doğrultusunda şirketten geçtiğimiz günlerde ayrılan Serge Hascoet, erkek karakterlere ağırlık verilmesini emretmiş.
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Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan, Ubisoft içinde ve basında büyük taşlar oynatan cinsel istismar ve cinsiyetçilik skandalları doğrultusunda araştırma yapan Bloomberg, ek detayları da kamuoyuyla paylaştı. Bu detaylara göre, olayların yaşanmasını sağlayan Hascoet, düzenli olarak striptiz kulüplerinde şirket toplantıları yapıyor ve personellerine müstehcen yorumlar yapıyormuş. Detayları netleştikçe çok daha garip bir hal kazanan bu skandallar zinciri Ubisoft’u ve yapımlarını nasıl etkileyecek şimdilik merak konusu.
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Elektrikli sedan Mercedes EQS’nin iddialı menzili açıklandı!
Mercedes-Benz, EQS adını vereceği amiral gemisi elektrikli sedanı ile Tesla Model S ve Porsche Taycan‘ı hedef alıyor. Daimler CEO’su araca dair merak edilen önemli detaylardan biri olan menzil konusunu açıklığa kavuşturdu.
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Şirketin yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Daimler CEO‘su Ola Kallenius, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen EQS’nin, WLTP döngüsüne göre 700 km’nin üzerinde bir menzile sahip olacağını söyledi.
Kallenius, “Gelecek yıl, Mercedes’in elektrikli geleceği için yeni bir dönem başlayacak. EQS ile standartları yeniden belirleyeceğiz. WLTP’ye göre 700 km’den fazla menzili ile elektrikli arabalara olan düşüncelerimiz değişecek. Tamamen elektrikli mimariye dayanan EQS, Mercedes-Benz’in ilk %100 elektrikli lüks sedanı olacak. Pillerin konumundan aracın tasarımına kadar yepyeni fikirler bu araçta yer alıyor.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.
EQS, Modüler Elektrik Mimarisi (MEA) üzerinde yükselecek. Daimler’ın Suttelfingen (Almanya) tesislerinde üretilen bataryalar, Stuttgart-Unterturkheim fabrikasında EQS ile birleştirilecek. Adındaki “S” kısmından da anlaşılacağı üzere S-Serisi’nin lüks, konfor ve güvenlik özellikleri elbette yer alacak. Fakat dört tekerlekten direksiyon ve dört tekerlekten elektrikli çekiş gibi özel yetenekler de EQS’de bulunacak.
Mercedes-Benz EQS’nin teknik detayları
Güç aktarma sistemlerinin tam ayrıntıları henüz açıklanmadı. Fakat bazı raporlara göre araçta, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift motorun yer alacağı söyleniyor. Giriş seviyesindeki motorun ise en kötü ihtimalle 400 beygiri aşkın bir güce sahip olması bekleniyor. Durum böyleyken AMG dokunuşlu bir modelin ise 600 beygir civarında bir güce sahip olabileceği düşünülüyor.
Kaynak: Carscoops
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Yalnızca 10 adet üretilen Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition!
Normalde de fazla üretilmeyen Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Xago Edition ile daha da nadir hale geldi. Söz konusu proje, Lamborghini’nin yeni stüdyosu Ad Personam tarafından yapılıyor.
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Ad Personam, İtalyan üretcinin Sant’Agata Bolognese bölgesindeki tesisinde yer alıyor. Bu stüdyo, Lamborghini müşterileri için oldukça geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor. Hem de bu detayları konuşmak için İtalya’ya gitmenize gerek kalmıyor. Çünkü bu aydan itibaren müşteriler, bayiler üzerinden video görüşme ile iki saatlik ilk görüşme toplantısı yapabilecek. Video görüşmesi esnasında canlı olarak Ad Personam takımı ile görüşerek taslaklar hakkında konuşabilecek ve fiyat detaylarını tartışabilecekler.
Yeni Ad Personam biriminin açılışını kutlamak adına Lamborghini, Aventador SVJ’lerini istediği gibi kişiselleştirebilecek, 10 adet müşteriye özel Xago Edition araçları duyurdu. İtalyan üretici bu sınırlı sürüm için “Satürn gezegeninin, Kuzey Kutbu’nda yer alan altıgen bulutlardan ve doğadaki altıgenin gücünden” ilham aldıklarını söylüyor.
Bu özel sürümün dış tasarımında, geçişli gümüş renge sahip altıgen desen ve parlak siyah Niero Ad Personam jantlar ile Ad Personam’ın özel kontrastlı rengi oldukça çekici görünüyor.
Aracın kabininde ise altıgen temalı özel koltuk desenleri ve dış tasarımdaki mavi kontrast ile uyumlu detaylar yer alıyor. Ayrıca bütün Aventador SVJ Xago modellerinin her biri numaralandırılmış plakalara sahip olacak.
Kaynak: Carscoops