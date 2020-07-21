Lambo’nun yenilikçi soğutma sistemi, “Akıllı Materyal Sistemi” ile tanışın!

Akıllı Materyal Sistemi, sınırlı sayıda üretilen Lamborghini Sián Coupe ve Sián Roadster modellerindeki 6.5 litrelik V12 motorları soğutma göreviyle hayatına başladı.

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Bu sistem, aracın sırtında, motor kapağının hemen üzerinde yer alıyor. Motorda biriken ısıyı tahliye etmek için tasarlanan bu kapakların ilgi çekici kısmı ise elektronik olarak değil, tamamen kendi kendine çalışması.

Sistem, şekil hafızalı bir alaşımdan imal edilmiş iki küçük yaydan oluşuyor. Bu yaylar termal duyarlılığa sahip olup, sıcaklığa bağılı olarak şekillerini değiştirebiliyor. Yaylar belirli bir sıcaklık ile temas ettiğinde, motor kapağı üzerindeki dört küçük kapakçığı itiyor ve soğutmaya yardımcı oluyor.

Sián Coupe ve Sián Roadster araçlarının aerodinamiğinden sorumlu başkan Ugo Riccio, ” Hidrolikten, elektrikten veya mekanik düzeneklere ihtiyaç olmayan bu sistem ile ağırlıktan tasarruf ediyoruz.” dedi.

Ayrıca Lamborghini proje lideri Paolo Mazzelli, şirketin ilerleyen zamanlarda, araçların başka bileşenlerinde de bu tip hafızalı materyallere yer vermek istediğini söyledi.

Sian Coupe Sian Roadster

Sian demişken, teknik detaylarını hatırlayalım

Her biri 3.5 milyon $ gibi bir fiyata sahip Sian Coupe ve Roadster modellerinden toplamda 63 adet üretilecek. Her iki araç, 6.5 litrelik atmosferik V12 motor ve şanzımana yerleştirilmiş 34 beygir gücündeki elektrik motorundan gücünü alıyor. 48 V hafif hibrit sistemin yer aldığı bu iki araç, toplamda 808 beygir güce sahip. 0-100 km/s hızlanması Coupe model için 2.8 saniye iken, Roadster için bu değer 2.9 saniye. sürüyor. Ayrıca araçların maksimum hızının 350 km/s’nin üzerinde olduğu söyleniyor.

Kaynak: Carscoops