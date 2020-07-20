Elektrikli sedan Mercedes EQS’nin iddialı menzili açıklandı!

Mercedes-Benz, EQS adını vereceği amiral gemisi elektrikli sedanı ile Tesla Model S ve Porsche Taycan‘ı hedef alıyor. Daimler CEO’su araca dair merak edilen önemli detaylardan biri olan menzil konusunu açıklığa kavuşturdu.

İlginizi çekebilir: Yalnızca 10 adet üretilen Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition!

reklam

Şirketin yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Daimler CEO‘su Ola Kallenius, önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenen EQS’nin, WLTP döngüsüne göre 700 km’nin üzerinde bir menzile sahip olacağını söyledi.

Kallenius, “Gelecek yıl, Mercedes’in elektrikli geleceği için yeni bir dönem başlayacak. EQS ile standartları yeniden belirleyeceğiz. WLTP’ye göre 700 km’den fazla menzili ile elektrikli arabalara olan düşüncelerimiz değişecek. Tamamen elektrikli mimariye dayanan EQS, Mercedes-Benz’in ilk %100 elektrikli lüks sedanı olacak. Pillerin konumundan aracın tasarımına kadar yepyeni fikirler bu araçta yer alıyor.” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

EQS, Modüler Elektrik Mimarisi (MEA) üzerinde yükselecek. Daimler’ın Suttelfingen (Almanya) tesislerinde üretilen bataryalar, Stuttgart-Unterturkheim fabrikasında EQS ile birleştirilecek. Adındaki “S” kısmından da anlaşılacağı üzere S-Serisi’nin lüks, konfor ve güvenlik özellikleri elbette yer alacak. Fakat dört tekerlekten direksiyon ve dört tekerlekten elektrikli çekiş gibi özel yetenekler de EQS’de bulunacak.

Mercedes-Benz EQS’nin teknik detayları

Güç aktarma sistemlerinin tam ayrıntıları henüz açıklanmadı. Fakat bazı raporlara göre araçta, biri önde diğeri arkada olmak üzere çift motorun yer alacağı söyleniyor. Giriş seviyesindeki motorun ise en kötü ihtimalle 400 beygiri aşkın bir güce sahip olması bekleniyor. Durum böyleyken AMG dokunuşlu bir modelin ise 600 beygir civarında bir güce sahip olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Carscoops