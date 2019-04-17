Lahn ön kayıt dönemi Black Desert Türkiye’de başlıyor

Black Desert dünyasına giriş yapacak olan Lahn için heyecan büyüyor. Bu görkemli karakterin gelişini aynı zamanda etkinliklerle de kutlayacak olan maceracılar, birçok ödül kazanma fırsatı yakalayacak.

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Black Desert Lahn’ın gelişi etkinliklerle kutlanıyor

Black Desert maceracıları, 17-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ön kayıt yaparak yeni sınıf Lahn ile herkesten önce tanışabilir. Bu süre zarfında ön kayıt yapan maceracılar, 24-30 Nisan 2019 tarihleri arasında kendi Lahn karakterlerini özelleştirerek, Black Desert’ın Türkiye ve MENA sunucusuna güncelleme gelmeden yeni karakterleri için mükemmel bir görünüm oluşturma fırsatına sahip olacak.

Yapılacak etkinlikler sayesinde maceracılar, Lahn oyun dünyasına varmadan hazırlıklarını tamamlayabilecek. Özel giriş ödülleri, 18 Nisan-22 Mayıs 2019 tarihleri arasında maceracıların kullanımına sunulacak. 21 gün boyunca maceracılar, günlük giriş ödülleriyle Valks’ın Tavsiyesi ve Shakatu’nun Lüks Kutusu gibi nadir ödüller kazanma şansına erişecek. Ayrıca 30 Nisan Salı gününe kadar Lahn için ön kayıt yapan maceracılar için “Bıçak Sarılan Çiçek” unvanı açılacak.