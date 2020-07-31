Netflix
La Casa De Papel dizisi final yapıyor
La Casa De Papel dizisinin 5. sezon ile beraber final yapacağı açıklandı. Netflix’in popülerleşmesinde önemli role sahip olan İspanyol dizisinin son sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.
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Netflix, dizinin 5. sezonuyla beraber final yapacağını bugün Twitter hesabından paylaştığı “Kısım 5: Soygun sona eriyor #LaCasaDePapel” notuyla duyurdu.
La Casa De Papel’in ilk 2 sezonu İspanya‘da önceden belirli suçlardan ötürü sabıkası olan bir grup insanın İspanya Kraliyet Darphanesi‘ni soymasını; sonraki 3. ve 4. sezonları ise ekip arkadaşlarından birinin kaçırılmasından dolayı bu sefer İspanya Merkez Bankası‘nı soyma girişimini konu alıyor.
Bu senenin Nisan ayında 4. sezonu yayınlanan dizi, çok ucu açık bir şekilde bitmişti ve yeni bir sezonun geleceği zaten açıkça belliydi ancak final olup olmayacağı kesin değildi. Netflix’in yaptığı açıklama ile beraber dizinin akıbeti de böylece kesinleşmiş oldu.
Netflix, dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.
Dizi/Film/Kitap
Netflix, Google Play Store üzerinde 1 milyar indirmeyi geçti!
Netflix, dünya genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Google Play Store‘da uygulamanın tam 1 milyar indirme sayısını geride bıraktığı öğrenildi.
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Netflix, 1 milyar Android indirmesine ulaştı!
Dünyaca ünlü dizi/film platformu Netflix, her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özellikle küresel salgın nedeniyle kullanımı oldukça artan platformun, ciddi indirme sayılarına ulaştığı öğrenildi. Google Play Store, üzerinde Netflix uygulamasının tam 1 milyar indirme sayısını geride bıraktığı ortaya çıktı. Uygulamanın sayfası üzerinde görüntülenebilen indirme sayıları gerçekten oldukça etkileyici. Her ne kadar bu sayının içerisinde telefonlara ön yüklü olarak gelenler de eklense de, platformun başarısı gözler önüne seriliyor. Kendisine en yakın rakip olarak ortaya çıkan Amazon Prime ise 100 milyon barajının biraz üzerinde bizleri karşılıyor. Yani Netflix, sayıca en yakın rakibi ile arasında 10 katlık bir farka sahip olarak bizleri karşılıyor.
Özellikle Covid-19 salgını nedeni ile kullanımı artan platform, uzun bir süre daha rekabetteki birinciliği elinde tutacak gibi gözüküyor. Piyasaya yeni katılan ve hali hazırda çoğu ülkede kullanıma geçmeyen ve Netflix platformunun potansiyel olarak en büyük rakibi olan Disney+ ise 10 milyonluk indirme sayısına ulaştı. Özellikle rakiplerine nazaran küresel pazara daha önce girmenin ekmeğini yiyen firma, ileride hangi rakamlar ile bizleri şaşırtacak merakla bekliyor olacağız. Öte yandan 1 milyar indirme sayısını sadece Android platformunda geçtiğini bildiğimiz Netflix‘in, iOS üzerindeki rakamları da merak uyandırmakta.
Netflix
Netflix Türkiye, çekilme iddialarını yalanladı!
Netflix Türkiye, bu hafta sosyal medya platformlarında önemli yer tutmuş olan “çekilme” iddialarına açıklık getirdi. Yapılan açıklamalarda, Türkiye’den çekilme gibi bir planlarının önümüzdeki dönemde olmadığı belirtiliyor.
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Dün Twitter üzerinde trendlere giren gündem maddesi oldukça ilgi toplamıştı. Twitter üzerinde “Netflix Türkiye” tarafından atıldığı iddia edilen tweet’te aynen şu ifadeler kullanılıyordu:
Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020’den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Atılan tweet, kısa bir süre sonra kaldırıldığı belirtilmiş, fakat farklı cepheden yapılan tespitlere göre aslında öne sürülen tweet’in sahte olduğu ve Netflix Türkiye tarafından paylaşılmadığı anlaşılmıştı.
Yoğun tepkilerden sonra, AK Parti’den açıklama gecikmedi!
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Netflix’in Türkiye’den ayrılacağıyla ilgili iddialara yaptığı açıklamalarda, firmanın bu konuyla ilgili resmi bir temasta bulunmadığını söyledi. Ünal, “Türkiye’den gitmeyi neden düşünsünler?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Netflix’in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum” sözlerini de ekledi.
Netflix Türkiye: Türkiyedeki üyelerimize ve kreatif camiya derinden bağlıyız
Netflix Türkiye’den yapılan açıklamalarda “Türkiye’den çıkma” gibi bir planları olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:
Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.
Güncel durum gösteriyor ki, ne mevcut hükumetin ne de Netflix Türkiye’nin bahsedilen girişimleri olmamış. Dileriz ki, Netflix ülkemizde kalmaya devam eder ve bu tip asparagas haberler daha fazla ortaya çıkmaz.
Genel
Netflix’in yeni fantastik dizisi Cursed için ilk fragman yayınlandı!
Netflix, Katherine Langford’un başrolünde olduğu yeni fantastik dizisi Cursed için ilk tanıtıcı videoyu yayınladı. Ölmek İçin On Üç Sebep adlı yapımla izleyicilerin gönlünde taht kuran Katherine, fragmanda görüldüğü kadarıyla yeni yapımda da bizleri fazlasıyla etkileyecek.
Cursed, Kral Arthur’un yeniden tasarlanan haliyle, aynı evrende çeşitli düşmanlarla geçen çetin bir savaşı konu alacak. Langford’un bir kılıç ve bazı sihirli güçlerle donatıldığını göreceğimiz yapım, The Witcher efsanesinin ardından eski çağ temalı fantastik yapım severler için muhteşem bir fırsat olacak gibi görünüyor. Yapımda, kılıç kuşanıp büyülü armağanlar tarafından işkence gören genç bir kadın olan Nimue’yu göreceğiz. Langford’la birlikte, Arthur rolünde Devon Terrell ve Merlin rolünde Gustaf Skarsgard adlı oyuncular rol alacak.
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Yapım, fragman içerisinde “Biz uyurken geldiler, türümüzü dünyadan silmek için, çünkü bir farklıyız, çünkü içimizde sihir var, çünkü istedikleri şeye sahibiz. “ kesitleriyle anlatılıyor. Kısacası dizide “Efsane, bu kılıcın tek gerçek krala ait olduğunu söylüyor, ama kılıç bir kraliçeyi seçerse ne olur?” fikrini konu alıyor.
Son olarak dizinin ilk sezonunun 10 bölüm süreceği ve 17 Temmuz tarihinde Netflix üzerinde yayınlanacağı açıklandı.