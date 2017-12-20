Kyocera Yeni A3 Renkli ve Siyah Beyaz Fotokopi Makinelerini Piyasaya Sundu

Kyocera , özellikle küçük ve orta ölçekli çalışma grupları ve kobierin üstün işlevsellik arayışlarına cevap vermek için tasarlanan dört yeni A3 çok fonksiyonlu fotokopi makinesini (MFP) piyasaya sunduğunu duyurdu.

Günümüzde dijitalleşme çağının ortaya çıkardığı mobil çalışma biçimlerine uyum sağlayabilme, veri ve dokümanları her zaman, her yerde işleyebilme, yönetebilme ve paylaşabilme gibi yetkinlikler küçük ve orta ölçekli işletmeler için de giderek birer zorunluluk haline geliyor. Kyocera’nın yeni MFP’leri, geliştirilmiş özellikleri ve üstün yapılarıyla KOBİ’leri bu konuda desteklemeye aday.

Kyocera’nın çevre dostu ECOSYS serisinin yeni üyeleri M8130cidn ve M8124cidn kullanıcılara mükemmel renk kalitesi sunarken, M4132idn ve M4125idn siyah beyaz baskıda üstün performansı ofislerle buluşturuyor.

Yeni ürünlerden ECOSYS M8130cidn ve ECOSYS M8124cidn A4/A3 boyutlarında sırasıyla dakikada 30/15 ve 24/12 sayfa siyah beyaz ve renkli baskı hızı sağlarken, ECOSYS M4132idn ve ECOSYS M4125idn A4/A3 siyah beyaz baskıda sırasıyla 32/17 ve 25/12 ppm hızlarıyla ön plana çıkıyorlar. Her biri Kyocera’nın HyPAS platformuna standart olarak sahip olan yeni ürünlerin kullanıcı dostu nitelikleri, sezgisel kullanıma olanak tanıyan dokunmatik ekranla pekişiyor.

KYOCERA’nın 2017 Ekim ayında 25. yılını kutlayan ECOSYS teknolojisi ile üretilen yeni ürünlerin öne çıkan özellikleri arasında 1200 dpi çözünürlük, M8130cidn ve M4132idn modelleri için profesyonel doküman sonlandırıcı seçenekleri, opsiyonel kablosuz bağlantı ve standart NFC desteği, Apple Airprint, Mopria, Google Cloud Print ve KYOCERA Mobile Print uyumluluğu ile 1600 sayfaya kadar yükseltilebilen kağıt kapasitesi yer alıyor.