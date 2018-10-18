KYOCERA sürdürülebilir çevre yönetiminde ISO 14001:2015 aldı

KYOCERA Document Solutions Avrupa, ISO 14001:2015 sertifikasını aldı. Yeni sertifika, Kyocera‘nın çevresel sürdürülebilirliği stratejisinin merkezinde konumlandırdığını kanıtlıyor.

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KYOCERA çevresel sürdürülebilirliğe önem veriyor

KYOCERA Document Solutions , enerji ve sarf malzeme tüketimini azaltmayı hedefleyen ürünleri ve toner geri dönüşüm programıyla, çevreyi uzun zamandır faaliyetlerinin merkezinde görüyordu.Şirket, bugün içinde bulunduğu hızlı büyüme ve genişleme döneminde dahi bu ilkelere öncelik vermeyi sürdürdü. ISO 14001: 2015 sertifikası ile Kyocera’nın çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önem ve bu konudaki etkin planlaması tescillenmiş oldu.

Şirketin Avrupa Başkanı Takuya Marubayashi yeni sertifikaya dair görüşlerini şu şekilde dile getirdi; “Faaliyetlerimiz sırasında çevreye karşı sorumluluğumuzu her daim gözetmek ve geliştirmek, kuruluş olarak benimsediğimiz en önemli hedeflerden biridir. Şirketimizin gelişme ve ilerlemesini mümkün mümkün kılacak yeniliklere odaklanırken de çevresel sürdürülebilirliği önceliğimizde tutmaya kararlıyız. Yaşayabileceğimiz başka bir gezegen yok. ISO 14001: 2015 sertifikası, atıklarımızı azaltmak ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmak gibi sürdürülebilirliği destekleyici eylemler yoluyla gezegenimize iyi bakmaya odaklandığımızın bir kanıtıdır.”