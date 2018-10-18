Huawei, iPhone çerçevelerinin ne kadar büyük olduğunu gösterdi

Huawei iki gün önce Mate 20 ve Mate 20 Pro amiral gemilerini tanıttı. Şirket genellikle yaptığı gibi, lansmanda yeni telefonlarının özelliklerini Samsung ve Apple gibi rakipleriyle karşılaştırdı.

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Mate 20 Pro ile iPhone modelleri karşılaştırıldı

Mate 20 Pro, P20 Pro‘dan çok daha büyük bir çentiğe sahip.Yeni yüz tanıma teknolojisne rağmen, Huawei çentiğinin yeni iPhone’lardan daha küçük olduğunu söylüyor. Çinli telefon üreticisi karşılaştırmaları gerçekleştirirken, çerçevelerinin de daha küçük olduğunu vurguladı. Mate 20 Pro, iPhone Xs Max ve iPhone Xr ile karşılaştırıldı. Xs Max hakkında her şeyi biliyor olsak da, iPhone Xr‘deki çentik ve çerçevelerin boyutunu bilmiyorduk.

Mate 20 Pro, 32.8 mm genişliğinde bir çentiğe ve 2.1mm kenar çerçevesine sahip. Karşılaştırıldığında iPhone Xr, iPhone Xs Max 35,1 mm genişliğinde bir çentiğe ve 5.1mm çerçeveye sahip olduğu görülüyor.