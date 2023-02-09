Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik depremin ardından yardımlar için çalışmalar yürüten sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu AHBAP Derneği‘ne çok yoğun siber saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıların yurt içinden ve mobil ağa sahip trafik ile yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca bkz: Operatörler Deprem Bölgesi için Seferberlik İlan Etti



Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7’lik depremin ardından birçok bina enkaza dönüştü. Enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına devam eden ekipler, bir cana daha umut olabilmek için bütün gücüyle çalışıyor. İyilik ve yardımları ile tanınan, Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği de depremzedeler için çalışma yürütüyor.

Haluk Levent’in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu AHBAP Derneği’ne dün öğlen saatlerinden akşama kadar çok yoğun siber saldırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıların yurt içinden ve mobil ağa sahip bir trafik ile yapıldığı düşünülüyor.

Derneğe sistem ve network desteği veren gönüllü yazılımcılardan edinilen bilgiye göre toplamda 400 bin saldırı gerçekleştirildi.