Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ‘Deve Tuncay’ rolüyle hafızalara kazınan Osman Wöber hayatını kaybetti. Oyuncu Zafer Algöz, Osman Wöber’in vefat ettiğini duyurdu.

İçindekiler Osman Wöber kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

Osman Wöber kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

27 Şubat 1960’da Ankara’da dünyaya gelen Osman Wöber’in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti öğrenildi.

Oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından usta oyuncunun vefatı ile ilgili şunları söyledi;

“Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.”

Baba tarafından Avusturyalı olan Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü.

Öğrenciliğinden itibaren birçok tiyatroda görev aldı.

Osman Wöber, unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı ‘Deve Tuncay’ rolüyle geniş kitlelerce tanındı.