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Intel Core i9-12900HK, Apple M1 Max’ten Daha Hızlı!
Bir Intel çalışanı, Intel Core i9-12900HK işlemcisinden gücünü alan bir dizüstü bilgisayarın test sonuçlarına ulaştı. Geekbench testlerine göre bu çip, tüm rakipleri arasındaki en iyi sonucu veriyor. Bu dizüstü bilgisayar henüz piyasaya çıkmadı ve test sonuçları Geekbench veritabanında gözükmüyor. Görünüşe göre bu, dizüstü bilgisayar üreticisi tarafından gerçekleştirilen dahili bir testti. Ayrıca bu testin sonucu bir websitesi üzerinden değil, birkaç ekran görüntüsü ile ortaya çıktı.
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Intel Core i9-12900HK, hangi teknik özelliklere sahip?
Intel’in yeni işlemcisi, 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı ile geliyor. Ayrıca işlemci, Alder Lake-P ailesine ait. Bazı kaynaklar, gelecekte bu işlemcinin 16 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile piyasaya çıkacağını ve Alder Lake-S serisinde bulunacağını söylüyor. Test sonuçlarına göre i9-12900HK, 2.9 GHz temel frekansta çalışacak. Bu, verimlilik çekirdeğinin 2.9 GHz saat hızında çalışacağını gösteriyor. Bununla birlikte çip, tüm mobil işlemciler arasında en yüksek performansı veriyor. Kıyaslanan CPU’lar arasında Lake-H45 ve Zen3 Mobile de bulunmakta. Ayrıca bu hafta duyurulan Apple M1 Max çipi de i9-12900HK çipinin gerisinde kaldı.
Intel’in planlarına göre Alder Lake-P işlemcili mobil bilgisayarlar, Arc Alchemist ekran kartlarıyla birlikte piyasaya çıkacak. 5 Ocak tarihinde gerçekleşecek CES 2022’de, büyük ihtimalle yeni işlemci, Arc Alchemist ekran kartı serisi ve yeni dizüstü bilgisayarı göreceğiz. Bununla birlikte yeni Alder Lake işlemcilerin, şirketin bu sektördeki pazar payını arttırması bekleniyor. Ayrıca şirketin CEO’su, Intel’in kaybettiği pazar payını yakın zaman içerisinde geri kazanacağını belirtti.
Intel, birkaç yıldır kapasite kısıtlamalarıyla boğuşuyor. Ayrıca şimdi, PC üreticileri daha pahalı modelleri satın almayı tercih ediyor. Bu da ucuz olan bileşenlerin satışını azaltıyor. Gelsinger, Intel’in üretim kapasitesini arttırmasının Intel’e kaybedilmiş olan pazar payını geri getireceğine inanıyor. Bu nedenle şirket, yeni üretim yerleri açıp bu kıskaçtan kurtulmayı hedefliyor. Son raporlar, Intel’in 20 milyar dolarlık büyük bir çip fabrikası açacağı yönünde. Bununla birlikte yeni çip fabrikası, diğer firmalar için de üretim yapacak.
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