Apple’a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, tedarikçilere dördüncü nesil iPhone SE’yi 2024 yılında piyasaya sürme planlarını iptal ettiğini bildirdi. Kuo daha önce dördüncü nesil iPhone SE’nin iptal edileceğini veya erteleneceğini söylemişti, ancak şimdi cihazın iptal edildiğine kesin olarak noktayı koydu.

Kuo Medium’da yayınlanan bir yazısında, Apple’ın dördüncü nesil iPhone SE’de ilk şirket içi 5G çipini tanıtmayı planladığını, ancak cihazın iptal edilmesinden bu yana bunun artık gerçekleşmesinin beklenmediğini söyledi. Kuo bunun yerine, Apple’ın 2024 yılında iPhone 16 serisi de dahil olmak üzere 5G çipleri için Qualcomm’a güvenmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

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Kuo, Apple’ın gerçek dünya performansının kabul edilebilir olduğundan emin olmak için 5G çipini iPhone 16 modellerine sunmadan önce iPhone SE’de test etmeyi planladığını söyledi:

Kuo yaptığı açıklamada; “Şirket içi ana bant çipinin performansının Qualcomm’unki ile aynı olmayabileceğine dair endişeler nedeniyle Apple başlangıçta ana bant çipini 2024 yılında piyasaya sürmeyi ve ilk olarak düşük kaliteli iPhone SE 4’ün bunu benimsemesine izin vermeyi ve iPhone SE 4’ün geliştirme durumuna bağlı olarak iPhone 16’nın ana bant çipini kullanıp kullanmayacağına karar vermeyi planladı. Ancak iPhone SE 4’ün iptal edilmesi, Qualcomm’un 2Y24 yeni iPhone 16 serisi için ana bant çiplerinin özel tedarikçisi olarak kalma şansını önemli ölçüde artırdı, bu da Qualcomm’un 2024’te iPhone siparişlerini kaybetmeye başlayacağı yönündeki piyasa konsensüsünden daha iyi.” ifadelerini kullandı.

Üçüncü nesil iPhone SE geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürüldü ve Qualcomm’un 5G için Snapdragon X57 modemini içeriyor. iPhone 15 modellerinin Snapdragon X70 modemini kullanması beklenirken, iPhone 16 modelleri henüz duyurulmamış Snapdragon X75’i kullanabilir.