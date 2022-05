Apple, Kullanıcıların ve düzenleyici makamların baskısına rağmen iPhone’lardaki tescilli Lightning bağlantı noktasından henüz kurtulmuş değil. Apple’ın iPhone’lar için USB-C bağlantı noktasına geçtiğine dair birçok söylenti olsa da, özellikle 2018’de iPad hattına geçiş yapmıştı. Bununla birlikte, saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo‘ya göre, Apple nihayet 2023 iPhone’larında bir USB-C bağlantı noktası sağladığında bu durum değişebilir.

Ming-Chi Kuo, heyecan verici bir bilgiyi Twitter üzerinden duyurdu. Kuo, iki bölümlük bir tweet’te “2H23 yeni iPhone’un Lightning bağlantı noktasını terk edip USB-C bağlantı noktasına geçeceğini” yazdı.

Analist, tedarikçilerle yaptığı “en son ankete” atıfta bulundu ve USB-C’nin yaklaşmakta olan iPhone‘larda şarj ve aktarım hızlarını iyileştirebileceğini belirtti. Hemen aşağıda ekli ilk tweet’i kontrol edebilirsiniz.

(1/2)

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022