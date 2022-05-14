Apple, Kullanıcıların ve düzenleyici makamların baskısına rağmen iPhone’lardaki tescilli Lightning bağlantı noktasından henüz kurtulmuş değil. Apple’ın iPhone’lar için USB-C bağlantı noktasına geçtiğine dair birçok söylenti olsa da, özellikle 2018’de iPad hattına geçiş yapmıştı. Bununla birlikte, saygın Apple analisti Ming-Chi Kuo‘ya göre, Apple nihayet 2023 iPhone’larında bir USB-C bağlantı noktası sağladığında bu durum değişebilir.

2023’te bir USB-C bağlantılı iPhone gelebilir

Ming-Chi Kuo, heyecan verici bir bilgiyi Twitter üzerinden duyurdu. Kuo, iki bölümlük bir tweet’te “2H23 yeni iPhone’un Lightning bağlantı noktasını terk edip USB-C bağlantı noktasına geçeceğini” yazdı.

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Analist, tedarikçilerle yaptığı “en son ankete” atıfta bulundu ve USB-C’nin yaklaşmakta olan iPhone‘larda şarj ve aktarım hızlarını iyileştirebileceğini belirtti. Hemen aşağıda ekli ilk tweet’i kontrol edebilirsiniz.

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My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022

Kuo ayrıca Apple’ın ekosistemindeki USB-C ile ilgili bileşen tedarikçilerinin “önümüzdeki 1-2 yıl içinde pazarın odak noktası haline gelmesinin” beklendiğini belirtti ve Apple’ın tamamen portsuz bir iPhone için USB-C bağlantı noktasından da kurtulabileceğini ima etti.

Ek olarak, iddia edilen iPhone 15’in de iPhone’u portsuz hale getirmek amacıyla SIM yuvasından kurtulması bekleniyor. Apple’ın bu adımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.