Kullanıcıların %17’si seks sırasında Apple AirPods’larını çıkarmıyor

Kullanıcıların %17’si seks sırasında Apple AirPods’larını çıkarmıyor

21 Haziran, 2019 Aksesuar 0 yorum

ABD’de TickPick tarafından 1010 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucu kablosuz kulaklıklar Apple AirPods‘larla ilgili ilginç bir sonucu ortaya çıkardı.

Kullanıcıların bir bölümü seks sırasında AirPods’larını çıkarmıyor

Sonuca göre katılımcıların %17′si AirPod kulaklarındayken seks yaptığını söyledi. Neyse ki %83 oranındaki büyük çoğunluk, seks sırasında AirPods takmadılarını veya AirPods’larını çıkardıklarını söylüyor.

Görünüşe bakılırsa AirPods, insanlara partnerlerinin sevmediği müzikleri dinleyebilmelerini mümkün kılıyor. Katılımcılardan biri bu konuyla alakalı “Kablosuz kulaklıklar farklı müzik zevklerinin eş zamanlı olarak sunulabilmesine olanak sağlıyor” sözlerine yer veriyor.

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