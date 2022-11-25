5G bağlantısı tanıtıldığında, mobil dünyada devrim yaratacak en ileri teknoloji olarak selamlandı. Saniyede Gigabit hızlar ve düşük gecikme süreleri vaat edildi. 5G akıllı telefonların satışları, kullanıcıların gerçekten de bu yeni devrimi benimsemek istediklerini gösterdi. Ancak beklentiler gerçeklikten çok uzak. Çoğu bölgede 5G kapsama alanının zayıf olması nedeniyle hızlar 4G ağlarıyla karşılaştırılabilir durumda. Elde edebilseniz bile gigabit hızlarından yararlanan bir mobil uygulama şu anda yok. Bu sebeple yeni teknolojiye olan ilgi yavaş yavaş kayboluyor. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler 5G Teknoloji Beklenildiği Kadar Hızlı Büyüyemiyor

5G Teknoloji Beklenildiği Kadar Hızlı Büyüyemiyor

Financial Times bu hafta içinde yayınladığı bir araştırma ile 5G’ye yönelik tüketici talebinde bir yavaşlama olduğunu iddia ediyor. 5G’yi çoğu Avrupa ve Kuzey Amerika ülkesinden çok daha hızlı kullanıma sunan Güneydoğu Asya pazarlarında bile 5G akıllı telefonlara yönelik tüketici talebinin azalmaya başladığı söyleniyor. Teknoloji piyasalarını analiz eden Canalys firmasının da yakın tarihli bir raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde 5G’ye sahip cihazlarının sevkiyatında yüzde 7’lik bir düşüş yaşandı ve 24,5 milyona geriledi.

Canalys analistlerinden Chiew Le Xuan, “5G’ye olan heyecan azaldı ve talep akıllı telefonların pil ömrü, depolama, işlemci hızı ve kamera kalitesi gibi eski ve daha pratik yönlerine kaydı,” diyor. Ünlü analiste göre herkes yeni bağlantının sıkıntısını hissediyor ve 5G’nin pratik kullanımlarıba yabancı. Xuan, kullanıcıların 4G bağlantı teknolojisinin hızından memnun olduklarını belirtiyor. Akıllı telefon şirketleri yeni bağlantının altyapısına ve spektrumuna yüz milyarlarca dolar yatırım yaptı ve birçoğu şimdi yatırımlarının karlı olup olmayacağından tam olarak emin değil. Büyük şirketler altyapı yatırımlarının bir kısmını geri kazanmaya çalışıyorlar. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: iQOO 11 5G, 2 Aralık’ta Piyasaya Sürülecek