Kripto Paralar İçin “Haram” Fetvası!

Endonezyalı dini grup Nahdlatul Ulama, kripto paraların kullanımına karşı bu varlıkların “haram” olduğunu ve islami yasalara göre yasak olduğunu iddia eden bir fetva yayınladı.

İslam dünyasında dijital varlıkların kullanımıyla ilgili tartışmalar yıllardır devam ediyor, ancak Dubai ve İran dahil birçok İslam ülkesi, kripto varlıklarının kullanımını gönülden kabul etti ve şu anda kullanımlarını yasal hale getirmek için çalışıyor. Yerel bir gazetenin haberine göre, dijital varlıkların kullanımına karşı fetva verme kararı, kuruluş tarafından bu hafta yapılan bir tartışmanın ardından geldi. Raporlara göre, dijital varlıklar hakkında yapılan tartışmalar, dijital varlıkların kullanımının finansal sistemi baltalayabileceğine topluca karar verdikleri için oldukça dinamikti. Dijital varlıkları reddetmenin bir başka güçlü nedeni, yasa dışı yollarla sorununa bağlandı. Örgütün resmi web sitesinde şöyle bir alıntı yayınlandı:

“Bahtsul masail katılımcıları, kriptonun hükümet tarafından zaten bir meta olarak kabul edilmesine rağmen, bir görüş oluşturdular: [İslami şeriat] altında yasallaştırılamaz.”

İslami kuruluş kripto varlıkları haram olarak kabul etmiş olsa da, Endonezya’nın bu varlıkları benimseme oranı 2021’in ilk iki çeyreğinde %40 arttığı için dijital varlıkları hızla benimsediği görülüyor.

Dijital varlıkların yasak statüsü, tüm müslüman ülkeler arasında yaygın bir inanç değildir ve bölgeden bölgeye değişen zıt görüşlere sahiptir. Örneğin, Malezya’da önde gelen bir şeriat uyum uzmanı, kripto varlıklarının kullanımının haram olmadığını ve yasal bir para birimi olduğunu iddia etmişti.

İlginizi Çekebilir: Bitcoin’in “islami” rakibi: Caizcoin!

Dubai’deki önde gelen dini kuruluşlar da merkez bankası ve hükümet dijital varlıkların kullanımını teşvik etmeye karar verene kadar benzer bir inanca sahipti. Bu nedenle, dini grupların kripto varlıklar hakkındaki fikirlerinin tek tip olmadığı ve bu nedenle bu tür varlıklara yönelik fetvalarının belirli bir bölgenin ötesinde kullanımı etkilemediği açıktır.