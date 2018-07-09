Kripto para ticareti ile para kazanma stratejileri (VİDEO)

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında tavan yapan Bitcoin fiyatıyla birlikte kripto paralara olan ilgi arttı ancak son dönemde çok sert bir ayı piyasası ile karşı karşıyayız ve tüm kripto paraların değerleri ciddi anlamda düştü. Peki dijital paralar piyasasında, belli başlı teknik analiz stratejileriyle para kazanmak ne derece mümkün?
Bu videomuzda EnaCrypto mahlası ile tanınan ve bir süredir dijital para ticareti yapan İbrahim Ethem Afacan’ı konuk ettik ve bu soruya yanıt aradık.
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