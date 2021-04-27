Kripto para borsalarının sonu nasıl olacak? | Thodex, Vebitcoin, Goldexco.in kapandı

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Ülkemizde ilk olarak Thodex’in arkasında binlerce mağdur bırakmasıyla başlayan sürecin devamında, Vebitcoin ve Goldexco.in de benzer bir sona ulaştı. Bu kripto para borsaları arkasında o kadar çok mağdur ve o kadar çok soru işareti bıraktı ki; son bir haftadır pandemiden bile daha çok gündem konusu oldular. Peki diğer kripto para borsaları için durum ne? Gelecekte bizleri kripto para dünyasında neler bekliyor olabilir?

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Kripto para borsaları riskli mi?

Son bir haftadır belki de en çok duyduğumuz şey kripto para borsalarının arkasında bıraktığı binlerce mağdur. Kripto para yatırımı yapmak için aracı borsalar kullanmak her ne kadar en mantıklı seçenek olmasa da; birçok insan bu platformlar pratik bir kullanım sağladığı için bu borsalar üzerinden kripto para yatırımlarını gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Peki yatırımınızı kripto para borsalarına emanet edebilmek hangi riskleri barındırıyor?

Şu bir gerçek ki, tamamen kusursuz ve aşılamaz güvenliğe sahip bir sistem inşa edebilmek günümüz dünyasında imkansız denilebilecek kadar zor. Bu yüzden, hangi kripto para borsası üzerinden yatırım yaparsanız yapın; olası bir siber saldırı ihtimali, yatırımınız için de risk oluşturabilir. Bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz ve kripto para yatırımımızı güvence altında tutabilmek için önlemlerimizi de bu gerçeği hesaba katarak almamız gerekiyor.

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Soğuk cüzdan çoğu kişi için iyi bir çözüm olsa da; tek başına yeterli değil

Soğuk cüzdan kullanmak, birçok kripto para yatırımcısı için iyi bir seçenek olarak gözükse de; soğuk cüzdanların fiziksel varlığı da her zaman için risk altında. Kaybolma, çalınma veya bozulma gibi olasılıklar her zaman için mevcut. O yüzden, soğuk cüzdan kullanmak da başlı başına bir çözüm değil gibi görünüyor. Peki başka neler yapabilirsiniz? Tahmin ettiğiniz üzere riski olabildiğince farklı noktalara dağıtmak; olası bir siber saldırı veya dolandırıcılık durumunda karşılaşabileceğiniz zararı da minimize etmenize yardımcı olabilir. Örneğin 1.000 TL tutarında bir yatırım yapmayı düşünen bir kripto para yatırımcısı, 4 farklı borsa üzerinden 250 TL’lik yatırım yaparsa; bu borsalardan herhangi birinin çökmesi veya siber saldırıya uğraması durumunda %75 daha az zarar etmiş olacak. O yüzden elinizdeki yumurtaları tek bir sepete atmak değil de; birçok sepete dağıtmak faydalı olabilir. Uzun vadeli olarak planladığınız kripto para yatırımınızı da soğuk cüzdanda saklamak; platformlara yapılacak siber saldırı gibi durumlara karşı da önlem olacaktır.

Diğer kripto para borsaları, Thodex, Vebitcoin ve Goldexco.in gibi şirketlerin yaptıklarından negatif olarak etkilendi mi?

Paribu’nun sahibi Yasin Oral, Hürriyet Gazetesi’ne verdiği demeçte “Thodex için açıklanan rakamlar teknik olarak mümkün değil. Çok büyük bir para götürmüş olma ihtimali düşük olabilir. Kaçmanın mantıklı bir sebebi olmalı. Güzel kazançlar elde edilen sistemde kaçmak mantıksız olur. Kaçmak için teknik olarak müşteri varlıklarını çaldırmış olmanız, güvenlik açığınızın olması ya da kullanıcıya varlıklarını veremeyecek halde olmanız gerekiyor. Kullanıcıların taleplerine cevap veremediği için diğer coinleri almış gitmiş olabilir ama yorum yapmak için çok erken” dedi.

Yasin Oral, Türkiye’de kripto para borsalarına olan güven sarsılması ve şüpheli yaklaşımdan sonra; kullanıcıların cüzdanlarını yurt dışı kaynaklı kripto para borsalarına taşıdığı iddialarına yönelik olarak “Paribu’dan ani çıkış olmadı. Thodex ve VeBitcoin olayından önce durum neyse aynen devam ediyor.” şeklinde yorum yaptı.

Yasin Oral’ın Hürriyet’e yaptığı açıklamalara bakarsak; Paribu için şimdilik olumsuz bir hava yaşanmadığını söyleyebiliriz.

Ülkemizdeki diğer büyük kripto para borsalarından BTC Türk’te durum ne

Kripto para borsası BTC Türk’ün kurucusu ve CEO’su Özgür Güneri son yaşanan Thodex ve VeBitcoin olaylarına ilişkin olarak Hürriyet’e yaptığı açıklamada; “Soruşturma ilerledikçe bilgiler ortaya çıkacak. İşin doğası tam anlamıyla anlaşılmadı. Sektör adına çıkıp konuşanlar, farklı disiplinden gelenler Thodex’i yorumluyor. Bu işi yapmak için teknoloji, finans ve riskten çok iyi anlamanız gerekiyor. Eğer anlamazsanız riskleri potansiyel olarak başınıza getirir. Kullanıcılar paralarını istediği için Thodex’in sahibi Özer’in kaçtığı yorumunda bulunuluyor. Bu yanlış bir algı. Bizim yaptığımız iş aracılık. 1.000 lira yatırdınız diyelim, 1.000 lira bankada saklanıyor. Diğer taraf da 1.000 liralık Bitcoin koydu diyelim. Onu da cüzdanda saklıyoruz. Burada bizim yaptığımız alıcı ve satıcıyı bir araya getirip ticaretlerini yapmaları. 2 milyar dolar çok fazla bir rakam. Rakamlara hakim olduğum için söyleyebilirim ki öyle bir para yok. Kripto para borsalarını döviz bürosu gibi düşünüyorlar. Sanki Bitcoin’i biz satıyormuşuz gibi anlaşılıyor ama işin aslı öyle değil. Almak istediğinde de biz alıyoruz gibi anlaşılıyor. Thodex’in hacimleri yalan. Dışarıdan bile eğitimli biri baktığında görebilir. İşlem hacminin finansal bir karşılığı yoktur. Büyük bir ekosistem Türkiye’de yok. Büyük hareket olsa biz görürdük” dedi.

Yine de Thodex, Vebitcoin, Goldexco.in gibi girişimlerin bugün geldikleri nokta, en azından kısa ve orta vadede insanların kripto para borsalarına daha temkinli yaklaşmalarına neden olacak. Bu durum da, bu piyasadaki hareketin kısa bir süreliğine de olsa yavaşlaması anlamına gelebilir. Fakat uzun vadede neler olacağını ve nelerle karşılaşacağımızı hiçbirimiz kestiremiyoruz.

Peki ya mağdurlar ne olacak?

Mağdurların akıbeti henüz belli olmazken; hepimizin dileği zor durumda kalan insanların en kısa süre içinde zararlarının giderilmesi. Böyle durumlara düşmemek için de yatırımlarınızı gerçekleştirirken; mevcut riski iyi analiz etmenizi ve önlemlerinizi ona göre almanızı tavsiye ederiz. Hatta kaybedeceğiniz zaman size büyük yıkımlar yaşatabilecek miktarlarla kripto para yatırımı yapmamanız da faydanıza olabilir.