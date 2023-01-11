Xiaomi Redmi Note 8 Pro, çıktığı döneme baktığımızda orta seviyenin kralı diyebileceğimiz özelliklere sahipti. İçerisinde bulundurduğu MediaTek Helio G90T işlemcisi adından da anlaşılacağı gibi orta seviyede bir telefon alıp oyun odaklı kullanıcılara hitap ediyordu. Hala orta seviyenin güçlü bir işlemcisi olması, performansını uzun soluklu oyunlarda bile koruyabilmesi üzerinden yaklaşık 4 sene geçmesine rağmen gerçekten iyi seviyede.

Redmi Note 8 Pro’nun 4500 mAh bataryası ise gününüzü çıkaracak bir seviyede ama yoğun kullanımda ikinci bir şarjı isteyebilir. 18W dönemine göre hızlı sayılsa da artık yetersiz bir seviyede hızlı şarjı destekliyor. Kameraları günümüz kameralarıyla yarışabilecek seviyede olmasa da kendi seviyesindeki telefonlarla rekabette öne 4K 30fps video çekimiyle öne geçebilecek noktaları da bulunuyor.

Bu ve bunun gibi birçok detayı videomuzda bulabilirsiniz. Peki sizce Redmi Note 8 Pro hala kullanılır mı? Güncel fiyattan alınır mı? Takipçilerimizden bu telefonu hala kullanan var mı yorumlara bekliyoruz.

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