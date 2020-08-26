Kool2Play’in yeni aksiyon oyunu Uragun’un demosu yayınlandı!

Uragun’un yeni, ücretsiz bir demosunu yayınladı. Yeni demo, oyunun temel mekaniklerini tanımak, devasa ve cazip cephaneliği (yerçekimi topu dahil!) denemek ve hepsinden önemlisi düşman bir yapay zekasının elinden Barselona limanını geri almak için mükemmel bir fırsat olabilir.

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Kool2Play Stüdyo’nun Yaratıcı Yönetmeni Mariusz Leśniewski demo için “Bu demo, oyunumuza has savaş sisteminin tanıtımını sunan sadece ufak bir kısmı olsa da metrekare başına aksiyon yoğunluğuyla oldukça çarpıcı. Oyuncuları doğrudan savaşın sıcaklığına atan demoda, hayatta kalmak için göz açıp kapayıncaya kadar içgüdüsel kararlar vermek gerekiyor” dedi.

Uragun, rogue tarzı ilerlemeye sahip, mücadele gerektiren, tepeden görünümlü bir aksiyon oyunudur (Demo sürümünde rogue tarzı oynanış mekaniği işlenmemektedir).

Güçlü bir Mech’i kontrol eden oyuncular, ilk başta insanlığa hizmet etmesi için tasarlanmış ancak doğal felaketler ve küresel ısınma sonrasında insanlığın yok olması gerektiğine karar veren bir yapay zekanın kontrol ettiği çeşitli düşman robotlara karşı kendi soyunu korumaya çalışıyor. 2020’de Steam için Erken Erişim’e girecek olan Uragun’un konsol sürümü 2021’de yayınlanacak.

Demoyu buradan indirebilirsiniz: https://store.steampowered.com/app/724000/Uragun/