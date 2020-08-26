Oyun
Kool2Play’in yeni aksiyon oyunu Uragun’un demosu yayınlandı!
Uragun’un yeni, ücretsiz bir demosunu yayınladı. Yeni demo, oyunun temel mekaniklerini tanımak, devasa ve cazip cephaneliği (yerçekimi topu dahil!) denemek ve hepsinden önemlisi düşman bir yapay zekasının elinden Barselona limanını geri almak için mükemmel bir fırsat olabilir.
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Kool2Play Stüdyo’nun Yaratıcı Yönetmeni Mariusz Leśniewski demo için “Bu demo, oyunumuza has savaş sisteminin tanıtımını sunan sadece ufak bir kısmı olsa da metrekare başına aksiyon yoğunluğuyla oldukça çarpıcı. Oyuncuları doğrudan savaşın sıcaklığına atan demoda, hayatta kalmak için göz açıp kapayıncaya kadar içgüdüsel kararlar vermek gerekiyor” dedi.
Uragun, rogue tarzı ilerlemeye sahip, mücadele gerektiren, tepeden görünümlü bir aksiyon oyunudur (Demo sürümünde rogue tarzı oynanış mekaniği işlenmemektedir).
Güçlü bir Mech’i kontrol eden oyuncular, ilk başta insanlığa hizmet etmesi için tasarlanmış ancak doğal felaketler ve küresel ısınma sonrasında insanlığın yok olması gerektiğine karar veren bir yapay zekanın kontrol ettiği çeşitli düşman robotlara karşı kendi soyunu korumaya çalışıyor. 2020’de Steam için Erken Erişim’e girecek olan Uragun’un konsol sürümü 2021’de yayınlanacak.
Demoyu buradan indirebilirsiniz: https://store.steampowered.com/app/724000/Uragun/
Haber
Call of Duty: Black Ops – Cold War için tanıtım videosu yayınlandı!
Call of Duty: Black Ops Cold War için, ilk oynanış unsurlarını içeren fragman yayınlandı. Bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme gelen yeni Black Ops serisi oyunu Cold War, bugün itibariyle Modern Warfare Warzone içerisinde bir etkinlikle hayranlarına göründü. Aktarılan bilgilere göre, bir kısmının da ülkemiz içerisinde geçeceği bilinen Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One üzerinde yayınlanacak. Ayrıca PS5 ve Xbox Series X sürümleri de olacağı bilinen yapıma ait fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Fragmanın başlangıcında görüntülerin Playstation 5 üzerinde kaydedildiğini görüyoruz. Bu da muhteşem grafiklere sahip olduğu açıkca görünen Cold War’un PS5 ile olan uyumunu gözler önüne seriyor. Hikaye yönünde ise yapım, 2010 yılında yayınlanan Black Ops’un doğrudan devamı olarak ilerleyecek. Macera boyunca, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin KGB karargahlarında savaşacağız.
Yapım ek olarak, zombi modu ve çok oyunculu modları da bünyesinde bulunduracak. Oyunun son zamanlara damgasını vuran COD: Warzone ile çapraz olarak çeşitli içeriklere sahip olacağı söylenirken, 9 Eylül tarihinde Activision’ın yapacağı özel canlı yayında yeni detayları öğreneceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Space Invaders’tan Doom’a arcade tarihini anlatan dizi: High Score
High Score adı verilen ve geçtiğimiz günlerde Netflix‘te yayımlanan mini dizi, video oyun tarihini ve zamanın önemli oyunlarının yapılış sürecini aktarıyor.
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Günümüzde Red Dead Redemption 2, God of War, GTA V gibi oyunlardan bahsediliyor olsa da aslında oyun dünyası aslında Spacewar! isimli oyun dünyasının ilk video oyunu olarak kabul edilen bir yapım ile başlamıştı. Devamında Galaxy Game ve Computer Space oyunları ile başlayan video oyun sektörü Pong ile geniş kitlelere ulaşmaya ve Arcade oyunlarının altın çağının başlamasına yol açtı.
Arcade dünyasına High Score ile giriş
Netflix’te geçtiğimiz gün yayınlanan mini dizi High Score ise tam da bu noktadan başlıyor. Space Invaders‘ı bilen ve oynamış nesil, aslında tüm dünyaya yayılan video oyun ve arcade makinalarının ilk örneklerini denemiş oldular. Devamında Pac-Man, Donkey Kong, Mario Brothers gibi oyunlar ile git gide büyüyen sektörün adımlarını söz konusu oyunların yaratıcıları ve geliştiricileri ile yapılan röportajlar ile belgesel tadında izlemeniz mümkün.
6 bölümden oluşan dizide ilk bölümde Space Invaders ve Pac-Man, devamında Donkey Kong ve Mario’yu anlatıyor. 3. bölümde RPG dünyasının Dungeous & Dragons ile başlaması ve EA’nin Madden NFL serisini anlatıyor. Tabiki Street Fighter ve Mortal Kombat‘a da değinen seri Doom ile açılan 3D oyun dünyası ile sezonu noktalıyor.
Bu dünyada yer almış ve yaratıcı olan insanlardan dinlemenin keyfi gerçekten güzel. Aynı zamanda bu oyunlar hakkında bilgisi olmayan ya da o döneme yetişememiş genç arkadaşlar da söz konusu oyunların hangi ortam ve şartlar ile geldiğini görecekler. Eğer sizin de dikkatini çekti ise High Score serisine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
e-Spor
Spotify, ilk e-Spor ortaklığını League of Legends ile yaptı
Spotify ve Riot Games, resmi League of Legends e-Spor ortaklığı için birleşti. İki şirket arasındaki anlaşmaya ilişkin detaylar, bugün yapılan duyuruyla beraber netlik kazandı.
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Spotify ve Riot Games, e-Spor anlaşmasına vardı
Uzun zamandır podcast yayınlarını geliştirmek amacıyla önemli ortaklıklarla karşımıza çıkan Spotify, bu sefer Riot Games ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak Spotify, Riot Games tarafından geliştirilen video oyunu League of Legends‘in müzikleri için merkez üssü olacak. Öte yandan Spotify’da artık LoL ile alakalı düzinelerce içerik yer alacak. Peki bu içerikler neler? İsterseniz onlardan bahsedelim.
Öncelikle mevcut “This is League of Legends” listesi düzenli olarak yeni içeriklerle güncellenecek. Ayrıca platforma LoL ve e-Spor için yeni çalma listeleri de eklemeyi planlayan Spotify’ın, bu listelerde e-Sporla alakalı titizlikle seçilmiş podcastlere yer vereceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Spotify ile Riot Games arasındaki ortaklık; Mid-Season Invitational, All Star ve Dünya Şampiyonası olmak üzere LoL’ün uluslararası etkinliklerini de kapsayacak.
Spotify’ın Tüketici ve Ürün Pazarlama Başkanı June Sauvaget, iki şirket arasında yapılan yapılan anlaşmayla alakalı; “Riot Games ile ortaklığımız , dünya çapındaki milyonlarca Spotify ve League of Legends hayranı için türünün ilk örneği olacak. League of Legends’ın özel ve şimdiye kadarki ilk küresel ses hizmeti ortağı olarak, kullanıcılarımız için birinci sınıf bir ses akışı deneyimi oluşturmayı ve hem müzik hem de podcast’leri keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.
Her iki şirketten de, League of Legends yayınlarının ne zaman başlayacağına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.