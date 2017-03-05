Kong Kafatası Adası, Google Maps’teki Yerini Almış Bulunuyor

Legendary film stüdyosunun önümüzdeki hafta gösterime girecek olan efsane filmi Kong Kafatası Adası, Google Maps’te bulunabilir.

Google Maps’te filmindeki lokasyonunda yer alan ada Pasifik Okyanusu’nda, Ekvator’un biraz güneyinde yer alıyor. Ne yazık ki buraya baktığınızda gerçek bi ada değil sadece bir nokta görüyorsunuz. Ancak buraya yorum bırakmak mümkün. Adanın ziyaretçi değerlendirme ortalaması şu anda 3.6 puanda.

Şirket Kong Kafatası Adası sürprizinden önce de bazı sürprizler yapmıştı. Daha önce Batman v Superman: Dawn of Justice filminde yer alan Batcave’i, Doctor Who’dan TARDIS’ı ve Harry Potter’dan Diagon Yolu’nu Street View ile gezilebilir olarak haritaya eklemişti.