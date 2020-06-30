Koenigsegg Jesko’nun sesine kulak verin!

Koenigsegg‘in bu güne kadar ürettiği en vahşi otomobil olacağı söylenen Jesko, prototip sürüşlerinde sona doğru geliyor. İsveçli üretcinin Instagram hesabında paylaştıkları ise bekleyiş heyecanını katlayacak cinsten. Jesko, Koenigsegg’in Angelholm fabrikası yakınlarındaki bir sürüş esnasında kayda alınmış.

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Koenigsegg, Jesko’yu ilk kez geçen yılki Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, Agera RS‘in halefi olarak tanıtmıştı. Ayrıca şu an üretimde olan hibrit Regera‘nın aksine Jesko, elektrifikasyona tabi olmayan bir model. Markanın, üst düzey sürüş deneyimine odaklı performans modeli olarak tasarlanmış.

Jesko, gücünü çift turbolu 5.0 litrelik bir V8 motordan alıyor. Fakat bu modeli benzersiz kılan şey ise güç aktarma sistemi diyebiliriz. Çünkü 8.500 dev/dk değeriyle başa çıkabilen 180 derecelik düz bir krank mili bu araçta yer alıyor ve Jesko’nun sesini diğer Koenigsegg’lerden ayırıyor. Diğer bir ilginç özellik olarak, herhangi bir turbo gecikmesini ortadan kaldıran, küçük elektrikli bir kompresöre bağlı turboşarjları sayabiliriz.

Koenigsegg Jesko’nun yakıt sistemi de oldukça esnek bir yapıya sahip. Yüksek oktanlı benzinle çalışabildiği gibi E85 (%85’i alkol, %15’i benzin olan yakıt çeşidi) ile de çalışabiliyor. E85 ile çalışırken aracın performans değerleri 1578 beygir güç ve 1500 Nm tork değerlerine geliyor.

Koenigsegg, yalnızca 125 adet Jesko üretecek. Her biri vergiler hariç 3 milyon $ gibi bir fiyattan satılacak ve yıl sonunda teslimatlarına başlanacak.