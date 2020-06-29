Elektrikli Nissan Ariya, global bir model olarak satılabilir!

Nissan, yeni elektrikli crossover modeli Ariya için 15 Temmuz‘da tanıtım yapacağını açıklamıştı. Japon üretici, bu modeli ile Tesla Model Y‘nin global pazarda rakibi olmak istiyor.

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AutoNews‘in haberine göre bu gelişmeler, yıllık hissedarlar toplantısında duyuruldu. Öncelikle Japonya’da satışa sunulması beklenen Ariya, daha sonra Çin ve Avrupa’nın da dahil olduğu küresel pazarlarda satılabilir. Nissan Ariya’nın, Tochigi‘de yer alan ve elektrikli araçlar üretmek için dönüştürülen fabrikada üretilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Nissan’ın sıfır emisyon çaprazlama sürecinde doğruladığı üzere, Ariya’da ProPilot 2.0 yarı otonom sürüş sistemi yer alacak. ProPilot 2.0’da sürücünün, ellerini sürekli direksiyonda tutmasına dair bir zorlama bulunmuyor. Bu sistemin 31 Mart 2024‘e kadar şirketin orta vadeli iş planının bir parçası olarak, 20 farklı pazarda 20’den fazla modelde yer alması planlanıyor.Ayrıca 8 adet elektrikli modelin de dahil olduğu 12 yeni Nissan modelinin, önümüzdeki 18 ay içinde satışa çıkacağı söyleniyor.

Nissan CEO‘su Makoto Uchida, “Yeni Ariya’nın en önemli özelliği, gelecekte kendi kendini sürebilen elektrikli araçlar ile ileri seviye sürüş destek sistemlerini birlikte sunan bir köprü olması. Yeni Ariya, Nissan için yeni bir dönemin anahtarı olacak.” dedi.

NOT: Haberdeki görseller 2019 Nissan Ariya Concept modeline aittir.