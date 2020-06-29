Genel
Elektrikli Nissan Ariya, global bir model olarak satılabilir!
Nissan, yeni elektrikli crossover modeli Ariya için 15 Temmuz‘da tanıtım yapacağını açıklamıştı. Japon üretici, bu modeli ile Tesla Model Y‘nin global pazarda rakibi olmak istiyor.
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AutoNews‘in haberine göre bu gelişmeler, yıllık hissedarlar toplantısında duyuruldu. Öncelikle Japonya’da satışa sunulması beklenen Ariya, daha sonra Çin ve Avrupa’nın da dahil olduğu küresel pazarlarda satılabilir. Nissan Ariya’nın, Tochigi‘de yer alan ve elektrikli araçlar üretmek için dönüştürülen fabrikada üretilmesi planlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Nissan’ın sıfır emisyon çaprazlama sürecinde doğruladığı üzere, Ariya’da ProPilot 2.0 yarı otonom sürüş sistemi yer alacak. ProPilot 2.0’da sürücünün, ellerini sürekli direksiyonda tutmasına dair bir zorlama bulunmuyor. Bu sistemin 31 Mart 2024‘e kadar şirketin orta vadeli iş planının bir parçası olarak, 20 farklı pazarda 20’den fazla modelde yer alması planlanıyor.Ayrıca 8 adet elektrikli modelin de dahil olduğu 12 yeni Nissan modelinin, önümüzdeki 18 ay içinde satışa çıkacağı söyleniyor.
Nissan CEO‘su Makoto Uchida, “Yeni Ariya’nın en önemli özelliği, gelecekte kendi kendini sürebilen elektrikli araçlar ile ileri seviye sürüş destek sistemlerini birlikte sunan bir köprü olması. Yeni Ariya, Nissan için yeni bir dönemin anahtarı olacak.” dedi.
NOT: Haberdeki görseller 2019 Nissan Ariya Concept modeline aittir.
Genel
Microsoft yeni Windows Dosya Kurtarma aracını tanıttı!
Microsoft kullanıcıların yanlışlıkla silmiş olabileceği önemli dostlarının kurtarılabilmesi için yeni Windows Dosya Kurtarma aracını tanıttı.
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Microsoft yeni Windows Dosya Kurtarma aracını tanıttı!
Microsoft yanlışlıkla sildiğiniz dosyaları geri getirmek için tasarlanmış kendi Windows Dosya Kurtarma aracını kullanıma sundu. Bu uygulama ile birlikte yerel sabit sürücülerden, USB sürücülerden ve hatta kameraların SD kartlarından çeşitli dosyaları ve belgeleri kurtarabileceksiniz. Uygulama tüm bu özelliklerine rağmen bulut depolama veya ağ dosya paylaşımlarındaki dosyaların kurtarılmasını desteklememekte.
Herhangi bir dosya kurtarma aracı gibi silinen dosyalarınızın üzerine yeni dosyalar yazılmadığından emin olmak için mümkün olan en kısa sürede uygulamayı kullanmanız gerekir. MP3 dosylarını, MP4 videolarını, PDF belgelerini, JPEG görüntülerini ve tipik Word, Excel ve PowerPoint belgelerinizi kurtarmak için Micrososft’un yeni aracını kullanabilirsiniz.
Microsoft’un yeni dosya kurtarma aracı öncelikle NTFS dosya sistemleri için tasarlanmış bir moda sahip. Bu özelliği sayesinde bozuk bir diskten veya bir diski biçimlendirdikten sonra da dosyalarınızı kurtarmak mümkün olabilecek. Diğer önemli bir modu ise FAT, exFAT ve ReFS dosya sistemlerinde belirli dosya türlerini kurtarmaya olanak tanıması. Bu mod ile dosyaların kurtarılması daha uzun sürebilir. Tüm bu özelliklerine baktığımızda Windows’un yeni aracı önemli bir belgeyi veya sürücüyü yanlışlıkla silmiş herkes için oldukça yararlı olacaktır. Microsoft daha önce Windows 10 ile birlikte silmiş olduğunuz belgeleri kurtarmanıza olanak tanıyan Bir Önceki Sürümü yükle özelliğine sahipti. Fakat bu özellik Windows ile birlikte devre dışı bırakılmış olarak gelmekte ve kullanabilmek için etkinleştirilmesi gerekmekteydi.
Genel
Mercedes-AMG F1 takımı, ırkçılığı protesto için siyaha bürünecek!
Mercedes‘in Formula 1 takımı, hem takım içindeki hem de diğer tüm spor dallarındaki ırk ayrımını azaltmak için 2020 sezonunun geri kalanında renk düzenini siyah yapacak.
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Yeni renk düzeni bu hafta sonu, 2020 Avusturya Grand Prix’inde ilk kez kullanılacak. Her iki Mercedes-AMG aracının halo (sürücünün önünde yer alan U şeklindeki bar) kısmında “End Racism” ve aynalarında “#WeRaceAsOne” ibareleri yer alacak.
Ekip ayrıca sezon bitmeden bir “Çeşitlilik ve Katılım” programı başlatacak. Bu programda, ekip üyeleri arasındaki ırkçılık farkındalığını arttırmayı, işe alım süreçlerini analiz etmeyi, spora erişilebilirliği arttırmayı ve imkansızlıktan ötürü yeteneği gizli kalan kişilere de destekte bulunmak gibi kısımlar yer alıyor.
Mercedes-AMG F1 Takım Müdürü Toto Wolff, “Irkçılığın ve ayrımcılığın toplumumuzda, sporumuzda veya takımımızda yeri yok. Bu Mercedes için temel bir ilke. Ancak sessiz kalırsak, her ne kadar doğru inançlara ve zihniyete sahip olursak olalım, bu sorunları çözemeyiz. Sesimizi ve küresel platformumuzu, saygı ve eşitlikten bahsetmek için kullanacağız. Gümüş Ok, 2020 sezonunda ekibimize ve sporumuzda daha fazla çeşitliliğe olan bağlılığımızı göstermek adına siyah renkte yarışacağız.” dedi.
Hamilton Komisyonu‘nu kurup, yönlendirecek olan 6 dünya şampiyonluğu olan Lewis Hamilton, Kraliyet Mühendislik Akademisi ile iş birliğine gidecek. Bu komisyon ile daha fazla siyahi gencin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile buluşmasına yardımcı olunacak.
Lewis Hamilton bu konu hakkında, “Mercedes Yönetim kuruluna ve Toto Wolff’a, beni dinlemeye, deneyimlerimi ve tutkumu gerçekten anlamaya zaman ayırdığınız ve değiştirmek/geliştirmek istediğiniz bu önemli ifade için çok teşekkür ediyorum. Sporun ötesine geçen bir miras inşa etmek istiyoruz. Eğer lider olabilirsek ve kendi işimizde daha çok çeşitlilik oluşturabilirsek, bundan daha güçlü bir mesaj olamaz. Böylelikle başkalarına, nasıl yapabilecekleri konusunda bir güven vereceğiz.” dedi.
Kaynak: Carscoops
Genel
Yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu 2021’de konsollara gelecek!
Yayıncı Warner Bros ve geliştirici Avalanche Software, “oyuncuların sihirbazlar olarak rol almasına, Hogwarts ve çevresini gezebilmesine olanak sağlayan” yüksek bütçeli bir Harry Potter oyunu üzerinde çalışıyor. Bloomberg tarafından bildirilen rapora göre, yapım 2021 sonlarında PlayStation 5 ve Xbox Series X dahil olmak üzere platformlarda yerini alacak.
Oyundan bazı görüntüler 2018 yılında başlıksız olarak sızdırılmıştı. Raporda bu noktaya da değinen Bloomberg, o günden bu yana yayılan söylentilerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Coronavirus pandemisi ve JK Rowling’e karşı büyüyen tepki nedeniyle oyunun satış tarihinin ileriye ertelendiği de konuşulmakta. JK Rowling geçtiğimiz günlerde, karakterlerin cinsel tercihlerine ve kamuoyunda yer alan görüşleri garip bir biçimde yorumlaması sebebiyle topa tutulmuştu.
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Rowling’in sonralarda açıkladığı evrene ait bazı detaylar oyuna dahil edilmemiş. Ayrıca oyun üzerinde çalışan bir kişi raporda Rowling’in oyun içerisine çok az katkısı olduğunu söylemiş. Warner Bros, haziran ayında gerçekleşen E3 2020’de bir basın toplantısı sırasında yeni Harry Potter oyununu duyurmayı planladı, ancak Bloomberg’e göre devam eden Coronavirus salgını nedeniyle bu duyuru iptal edildi.
22 Ağustos tarihinde DC Fandome kapsamında, yeni Batman oyununu açıklanmasının ardından, Harry Potter oyununun da sonraki bir tarihte çıkış yapacağı bildirildi. Ayrıca bu planlar Rowling’in tutarsız söylemlerinden önce yapıldı. Uzun süredir evreni düzgün bir şekilde yansıtan herhangi bir yapım olmadığı konusunu dile getiren Potterhead’lar bu habere sevinecekmiş gibi görünüyor.