Son dönemde Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Taşçıoğlu kimdir sorusu, televizyon izleyicileri tarafından sıkça sorulmaya başladı. Oyunculuğuyla ekranlarda iz bırakan oyuncu, kendini tanımayanlara da Sibel Taşçıoğlu kimdir sorusunu sorduruyor. Peki Sibel Taşçıoğlu kimdir?
İçindekiler
Sibel Taşçıoğlu Kimdir?
28 Temmuz 1976 doğumlu olan Taşçıoğlu, sanat yolculuğuna doğup büyüdüğü şehirde attı. Bursa Devlet Tiyatrosu‘nda 1995 yılında oynadığı “Tılsım” adlı çocuk oyunu, profesyonel kariyerine attığı ilk adım oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü 1997 yılında kazanan Taşçıoğlu, sahneye olan tutkusunu akademik anlamda da pekiştirdi. Ardından 2000-2003 yılları arasında Tiyatro Fora çatısı altında “Yan Etkili Konuşmalar”, “Tekrar Çal Sam” ve “Apaçık” adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Sanatçının asıl yükselişi ise 2007’de Kenter Tiyatrosu’nda sahnelenen “Anna Karenina” ile oldu.
Sibel Taşçıoğlu Nereli?
Sibel Taşçıoğlu 28 Temmuz 1976 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi.
Sibel Taşçıoğlu Evli mi?
Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.
Sibel Taşçıoğlu Yer Aldığı Yapımlar
- 1995 Çiçek Taksi
- 1999 Akşam Güneşi
- 2000 Karakolda Ayna Var
- Evdeki Yabancı
- Berivan
- Kibar Ana
- Anne Babamla Evlensene
- 2002 Ekmek Teknesi
- 2003 Mühürlü Güller
- 2004 Yadigar
- 2004 Büyük Buluşma
- 2006 Gözyaşı Çetesi
- 2007 Gönül Salıncağı
- 2008 Pulsar
- 2009 Aile Saadeti
- 2010 Yasemince
- 2012 Bulutların Ötesi
- 2013 Medcezir
- 2016 Kehribar
- 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
- 2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova
- 2022 Kızılcık Şerbeti
İlginizi Çekebilir: Sıla Türkoğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı?
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!